Tuny sněhu, poctivý servisman a bronzový jásot. Jak si Charvátová Křížová splnila sen

Olga Charvátová (vpravo) s bronzovou medailí na zimních olympijských hrách v Sarajevu 1984. | foto: AP PhotoProfimedia.cz

Michal Koubek
  12:00
Psal se rok 1984. Olympijský oheň v Sarajevu dohasínal. Čechoslováci měli po závodech, vybojovali celkem šest kovů, a tak se slavilo. Něčím se přiťuklo, zpívalo se a během veselí si reprezentanti povyměňovali visačky s akreditacemi. Druhý den nastal problém.

Když chtěli opustit areál a naskákat do autobusů směr domov, organizátoři je bez průkazů nechtěli pustit. „Taková jsou pravidla,“ krčili omluvně rameny.

„Ale nakonec jsme nějaké našli, nebo se s nimi nějak domluvili. A vyrazili jsme,“ vzpomíná Olga Charvátová Křížová.

Zpáteční takřka celodenní štreka po klikatých jugoslávských silničkách jí už tak úmorná nepřipadala. Oslavy pokračovaly, hřálo ji, že si splnila dlouholetý sen. Na krku se jí houpal bronz ze sjezdu. Jako vůbec první československá alpská lyžařka slavila pod kruhy medaili.

Tolik po ní toužila.

Příběh jejího zisku přibližuje seriál iDNES Premium Vzpomínky na medaili.

Držely jsme pohotovost a nevěděly, kdy se pojede. Dělala jsem všechny disciplíny, ale nejvíc jsem si věřila ve slalomu. Jenže ten se konal až nakonec a kvůli odkladům jsem ho neměla šanci trénovat.

