Evropské šampionce z roku 2024 distanc vyprší až na podzim příštího roku. „Nečekala jsem tak tvrdý trest. Moje kariéra je v troskách. Nevím, jak dál,“ uvedla Egleová v tiskové zprávě svazu. Zda bude pokračovat v kariéře, není jasné.
V roce 2023 ji dopingoví komisaři třikrát nezastihli na místech nahlášených v systému. Řízení se ale dlouho vleklo a konečný verdikt padl teprve nyní. Trest sáňkařce platí zpětně od 1. března letošního roku.
Egleová tak nepřijde o předchozí umístění ve Světovém poháru ani o medaile z mistrovství světa a Evropy.
Na loňském evropském šampionátu rakouská reprezentantka ovládla premiérově individuální závod a zlato získala i se štafetou. Týmový závod vyhrála na ME i letos, mezi jednotlivkyněmi byla stříbrná.
Z MS 2024 přidala do své sbírky individuální bronz, letos vybojoval stříbro a bronz za štafetu a mix. Na olympijských hrách v minulosti získala dva cenné kovy ze štafet. V roce 2018 v Pchjongčchangu bronz a před třemi lety v Pekingu stříbro.