Sáňkařka zmeškala dopingové kontroly, teď přijde o ZOH. Kariéra v troskách, říká

Autor:
  10:20
Elitní rakouská sáňkařka Madeleine Egleová dostala za zameškané dopingové kontroly trest na 20 měsíců a přijde o účast na olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. O postihu za prohřešek, kterého se sedmadvacetiletá závodnice dopustila už v roce 2023, informoval rakouský svaz.

Elitní rakouská sáňkařka Madeleine Egleová. | foto: Profimedia.cz

Evropské šampionce z roku 2024 distanc vyprší až na podzim příštího roku. „Nečekala jsem tak tvrdý trest. Moje kariéra je v troskách. Nevím, jak dál,“ uvedla Egleová v tiskové zprávě svazu. Zda bude pokračovat v kariéře, není jasné.

V roce 2023 ji dopingoví komisaři třikrát nezastihli na místech nahlášených v systému. Řízení se ale dlouho vleklo a konečný verdikt padl teprve nyní. Trest sáňkařce platí zpětně od 1. března letošního roku.

Egleová tak nepřijde o předchozí umístění ve Světovém poháru ani o medaile z mistrovství světa a Evropy.

Na loňském evropském šampionátu rakouská reprezentantka ovládla premiérově individuální závod a zlato získala i se štafetou. Týmový závod vyhrála na ME i letos, mezi jednotlivkyněmi byla stříbrná.

Z MS 2024 přidala do své sbírky individuální bronz, letos vybojoval stříbro a bronz za štafetu a mix. Na olympijských hrách v minulosti získala dva cenné kovy ze štafet. V roce 2018 v Pchjongčchangu bronz a před třemi lety v Pekingu stříbro.

Dva muži a dvě ženy. Na hrách v Miláně se představí čtyři čeští hokejoví rozhodčí

Čtveřice českých hokejových rozhodčích se v únoru představí na olympijských hrách v Miláně. Zápasy mužů budou rozhodovat hlavní Jan Hribik a čárový Daniel Hynek, utkání žen Zuzana Svobodová, kterou...

21. srpna 2025  10:26

