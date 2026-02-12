Německá šestice zvítězila s náskokem 542 tisícin sekundy před Rakouskem a ovládla i čtvrtou štafetu od její premiéry na olympiádě v roce 2014. Domácí Itálie na třetí příčce zaostala o 849 tisícin.
Arlt s Wendlem, kteří ve středečním závodě dvojic byli až třetí, se ziskem sedmého zlata postarali o nový německý rekord zimních her. V čele pořadí se osamostatnili před dlouholetou reprezentační kolegyní Natalií Geisenbergerovou.
|
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
K úspěchu jim pomohli Max Langenhan, Julia Taubitzová a Dajana Eitbergerová s Magdalenou Matschinaovou. Langenhan s Taubitzovou v Cortině navázali na triumf ze závodů jednotlivců, Eitbergerová s Matschinaovou mají stříbro z dvojic.
„Bylo to naprosto fantastické, neuvěřitelné,“ radoval se Wendl v rozhovoru pro agenturu SID. „Pivo pro všechny,“ přidal Langehan. „Jedině aperol. Dnes večer tady zboříme Německý dům,“ reagovala Taubitzová.
Na šestém místě skončili ukrajinští sáňkaři, kteří v cíli společně poklekli a s pozvednutými helmami v rukou podpořili krajana Vladyslava Heraskevyče. Skeletonista byl z her vyloučen poté, co chtěl závodit v helmě s fotografiemi sportovců zabitých během ruské invaze.
XXV. zimní olympijské hry
Saně (Cortina)
Štafeta: 1. Německo (Taubitzová, Langenhan, Wendl/Arlt, Eitbergerová/Matschinaová) 3:41,672, 2. Rakousko (Schulteová, Müller, Steu/Kindl, Egleová/Kippová) -0,542, 3. Itálie (Hoferová, Fischnaller, Rieder/Kainzwaldner, Vötterová/Oberhoferová) -0,849, 4. Lotyšsko -1,077, 5. USA -1,104, 6. Ukrajina -4,502.