Štafeta sáňkařů nezná jiné vítěze než Němce, Wendl s Arltem mají sedmé zlato

  21:26
Sáňkaři Tobias Wendl, Tobias Arlt získali díky vítězství se štafetou sedmou zlatou olympijskou medaili a stali nejúspěšnějšími německými sportovci v historii zimních her. Druhé bylo v Cortině d’ Ampezzo Rakousko, třetí Itálie.
Radost německých sáňkařů z výhry na olympiádě. (12. února 2026)

Radost německých sáňkařů z výhry na olympiádě. (12. února 2026) | foto: Reuters

Německé sáňkařky po finále slavící úspěch. (12. února 2026)
Sáňkařky Selina Egleová a Lara Michaela Kippová z Rakouska. (12. února 2026)
Zlatý sáňkařský tým z Německa
Stříbrní rakouští sáňkaři. (12. února 2026)
Německá šestice zvítězila s náskokem 542 tisícin sekundy před Rakouskem a ovládla i čtvrtou štafetu od její premiéry na olympiádě v roce 2014. Domácí Itálie na třetí příčce zaostala o 849 tisícin.

Arlt s Wendlem, kteří ve středečním závodě dvojic byli až třetí, se ziskem sedmého zlata postarali o nový německý rekord zimních her. V čele pořadí se osamostatnili před dlouholetou reprezentační kolegyní Natalií Geisenbergerovou.

K úspěchu jim pomohli Max Langenhan, Julia Taubitzová a Dajana Eitbergerová s Magdalenou Matschinaovou. Langenhan s Taubitzovou v Cortině navázali na triumf ze závodů jednotlivců, Eitbergerová s Matschinaovou mají stříbro z dvojic.

„Bylo to naprosto fantastické, neuvěřitelné,“ radoval se Wendl v rozhovoru pro agenturu SID. „Pivo pro všechny,“ přidal Langehan. „Jedině aperol. Dnes večer tady zboříme Německý dům,“ reagovala Taubitzová.

Na šestém místě skončili ukrajinští sáňkaři, kteří v cíli společně poklekli a s pozvednutými helmami v rukou podpořili krajana Vladyslava Heraskevyče. Skeletonista byl z her vyloučen poté, co chtěl závodit v helmě s fotografiemi sportovců zabitých během ruské invaze.

XXV. zimní olympijské hry

Saně (Cortina)

Štafeta: 1. Německo (Taubitzová, Langenhan, Wendl/Arlt, Eitbergerová/Matschinaová) 3:41,672, 2. Rakousko (Schulteová, Müller, Steu/Kindl, Egleová/Kippová) -0,542, 3. Itálie (Hoferová, Fischnaller, Rieder/Kainzwaldner, Vötterová/Oberhoferová) -0,849, 4. Lotyšsko -1,077, 5. USA -1,104, 6. Ukrajina -4,502.

