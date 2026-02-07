Při svém olympijském comebacku je sáňkař Hyman v půlce závodu na 21. místě

  21:00
Sáňkař Ondřej Hyman je po polovině olympijského závodu v Cortině d’ Ampezzo na 21. místě z 25 účastníků. Po dvou ze čtyř jízd vede Němec Max Langenhan, soutěž vyvrcholí v neděli.
Fotogalerie2

Český sáňkař Ondřej Hyman (7. února 2025) | foto: Reuters

Hyman, jenž tři dny po skončení her oslaví čtyřicáté narozeniny, se loni vrátil k závodění po sedmileté pauze a kvalifikoval se na svou čtvrtou olympiádu.

Kariéru původně ukončil po Pchjongčchangu 2018, kde dosáhl 21. místem na nejlepší individuální výsledek pod pěti kruhy.

V obou sobotních jízdách zajel Hyman 21. čas a na Langenhana ztrácí 2,791 sekundy.

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Úřadující dvojnásobný mistr světa Langenhan vyhrál první jízdu v rekordu dráhy, který v druhém kole ještě vylepšil na 52,902. V součtu vede o 162 tisícin sekundy před Rakušanem Jonasem Müllerem. Průběžně třetí je domácí Ital Dominik Fischnaller, jenž ztrácí 298 tisícin.

Neúspěšný den prožil jiný německý favorit Felix Loch. Vedoucí muž Světového poháru a olympijský šampion z let 2010 a 2014 je až osmý.

XXV. zimní olympijské hry

Saně (Cortina)

Muži - po 2 ze 4 jízd: 1. Langenhan (Něm.) 1:45,826 (52,924+52,902), 2. Müller (Rak.) -0,162 (52,959+53,029), 3. Fischnaller (It.) -0,298 (53,085+53,039), ...21. Hyman (ČR) -2,791 (54,299+54,318).

7. února 2026  19:58,  aktualizováno  21:03

