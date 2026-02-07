Hyman, jenž tři dny po skončení her oslaví čtyřicáté narozeniny, se loni vrátil k závodění po sedmileté pauze a kvalifikoval se na svou čtvrtou olympiádu.
Kariéru původně ukončil po Pchjongčchangu 2018, kde dosáhl 21. místem na nejlepší individuální výsledek pod pěti kruhy.
V obou sobotních jízdách zajel Hyman 21. čas a na Langenhana ztrácí 2,791 sekundy.
Úřadující dvojnásobný mistr světa Langenhan vyhrál první jízdu v rekordu dráhy, který v druhém kole ještě vylepšil na 52,902. V součtu vede o 162 tisícin sekundy před Rakušanem Jonasem Müllerem. Průběžně třetí je domácí Ital Dominik Fischnaller, jenž ztrácí 298 tisícin.
Neúspěšný den prožil jiný německý favorit Felix Loch. Vedoucí muž Světového poháru a olympijský šampion z let 2010 a 2014 je až osmý.
XXV. zimní olympijské hry
Saně (Cortina)
Muži - po 2 ze 4 jízd: 1. Langenhan (Něm.) 1:45,826 (52,924+52,902), 2. Müller (Rak.) -0,162 (52,959+53,029), 3. Fischnaller (It.) -0,298 (53,085+53,039), ...21. Hyman (ČR) -2,791 (54,299+54,318).