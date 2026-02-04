„Napadlo mě to, samozřejmě. Byla bych špatná manažerka, kdyby ne. Jen si vybavím, jak byli kluci v roce 2024 po mistrovství světa šťastní jako blechy, a strašně moc si to přeju i pro holky,“ vypráví generální manažerka ženské hokejové reprezentace.
O ženském hokeji se mluví víc a víc. Těší vás to?
Holky makají natolik, že by měly být doceněné jako profesionální sportovkyně. S tím přichází i kritika, což je naprosto v pořádku. Dělám tu práci pět let a víc a víc slýchám větu: „Ty jo, ono se na to dá koukat!“ Odchází zbytečný despekt.
Prošla si tím každá holka. A všechny to zvládnou. Není nikde napsáno, jak by to mělo probíhat, ale většinou jde hokejistka do kumbálu a rychle se převlékne nebo si na chvíli půjčí jinou šatnu. Samozřejmě to pro ni je překážka, nejde na stadion s čistou hlavou jako kluk, ale zase nám z toho vyrostou holky, co budou teď v Miláně.