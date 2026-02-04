Nezkrotný příběh o ženském hokeji. Vypráví Češka, kterou chtějí v Kanadě

Premium

Fotogalerie 5

Generální manažerka české ženské reprezentace Tereza Sadilová na tiskové konferenci Českého hokeje k nominaci výběrů mužů a žen na olympijské hry. | foto: ?ulov? Kate?inaČTK

Robert Rampa
Možná vás tím rozhovorem zaskočí. Darem řeči už ohromila jiné osobnosti, velká jména. Nepřizná to, ale kdyby chtěla, napíše známým za moře a otevřou jí dveře i v NHL. Jí, 27leté Češce. Však Terezu Sadilovou pravidelně přemlouvají, ať se do Kanady vrátí pro ně pracovat. Ještě ne. Možná někdy. Teď má jiné poslání, stojí za zázračným rozmachem českého ženského hokeje. Mluví o něm zcela zaníceně, až chtě nechtě uvěříte, že hokejistky jednou skutečně budou slavit na Staromáku.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Napadlo mě to, samozřejmě. Byla bych špatná manažerka, kdyby ne. Jen si vybavím, jak byli kluci v roce 2024 po mistrovství světa šťastní jako blechy, a strašně moc si to přeju i pro holky,“ vypráví generální manažerka ženské hokejové reprezentace.

O ženském hokeji se mluví víc a víc. Těší vás to?
Holky makají natolik, že by měly být doceněné jako profesionální sportovkyně. S tím přichází i kritika, což je naprosto v pořádku. Dělám tu práci pět let a víc a víc slýchám větu: „Ty jo, ono se na to dá koukat!“ Odchází zbytečný despekt.

Prošla si tím každá holka. A všechny to zvládnou. Není nikde napsáno, jak by to mělo probíhat, ale většinou jde hokejistka do kumbálu a rychle se převlékne nebo si na chvíli půjčí jinou šatnu. Samozřejmě to pro ni je překážka, nejde na stadion s čistou hlavou jako kluk, ale zase nám z toho vyrostou holky, co budou teď v Miláně.

Tereza Sadilová , o převlékání hokejistek ve společných týmech s chlapci

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

Tipsport - partner programu
Švédsko vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Švédsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
5. 2. 12:10
  • 1.35
  • 4.86
  • 7.76
Itálie vs. FrancieHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
5. 2. 14:40
  • 2.68
  • 3.83
  • 2.26
USA vs. ČeskoHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:USA vs. Česko //www.idnes.cz/sport
5. 2. 16:40
  • 1.08
  • 11.50
  • 21.90
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:10
  • 21.60
  • 12.10
  • 1.07
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 6. 2. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
6. 2. 14:40
  • 1.40
  • 5.11
  • 5.96
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

Nezkrotný příběh o ženském hokeji. Vypráví Češka, kterou chtějí v Kanadě

Premium
Generální manažerka české ženské reprezentace Tereza Sadilová na tiskové...

Možná vás tím rozhovorem zaskočí. Darem řeči už ohromila jiné osobnosti, velká jména. Nepřizná to, ale kdyby chtěla, napíše známým za moře a otevřou jí dveře i v NHL. Jí, 27leté Češce. Však Terezu...

4. února 2026

Hokejisté už mají kde se převléct. Vnitřek olympijského stadionu se podařilo upravit

Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října.

Interiér olympijského stadionu Santa Giulia v Miláně, kde budou hrát i čeští hokejisté, se podařilo ve velké míře upravit. Hokejisté, včetně hvězd z NHL, nakonec budou mít funkční šatny. V úterý to...

3. února 2026  21:04,  aktualizováno  21:46

Jak Češi těžili z bizarního turnaje. Hokejový bronz z letních OH získali se skóre 1:31

TÝM „TĚCH PRVNÍCH“. Československá sestava, která na letní olympiádě v roce...

Někdy k velké radosti stačí málo. Třeba i jeden gól v celém turnaji. Československo to dokonale poznalo před 106 lety, kdy se tuzemský hokej dočkal historicky první olympijské medaile. A hned při...

3. února 2026  18:01

Markéta Davidová na ZOH 2026: program a výsledky v Anterselvě

Markéta Davidová na trati sprintu v Oberhofu.

Jednou z výrazných osobností české reprezentace na zimních olympijských hrách v Itálii bude Markéta Davidová. V našem textu najdete její stručnou vizitku i program závodů, do nichž by měla v...

3. února 2026

Olympiáda bez lyžařské hvězdy. Kilde ani dva roky po vážném pádu není fit

Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde v cíli super-G ve Val Gardeně

Norský sjezdař Aleksander Aamodt Kilde nebude startovat na olympijských hrách v Itálii. Držitel stříbra a bronzu z předchozích her v Pekingu v úterý oznámil, že dva roky po těžkém pádu stále není v...

3. února 2026  17:03

Slováci řeší před OH problémy, Lašák i tak bavil: K čemu nám je brankář bez výstroje?

Trenér brankářů slovenské hokejové reprezentace Ján Lašák.

Podobně jako Češi už zahájili přípravu na olympijský turnaj. Jenže slovenští hokejisté museli hned zpočátku řešit nečekaný problém. K dispozici sice měli dva gólmany, na ledě však mohli počítat s...

3. února 2026  16:45

Olympijský sen Vonnové nekončí. Vím, jak to zvládnout, hlásí legenda po zranění

Lindsey Vonnová na tiskové konferenci před olympijskými hrami.

Naděje na zlatý comeback americké lyžařky Lindsey Vonnové nezmařilo ani natržení křížového vazu v koleni, které si přivodila pouhý týden před startem olympijských her. V úterý o tom přímo z dějiště...

3. února 2026  16:37

Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, chystá se i na zahájení. Bude vlajkonošem?

Na pozadí českých vlajek slaví David Pastrňák srovnání se Spojenými státy.

Začátku olympijského turnaje už se nemůže dočkat. Původně měl do Milána přiletět v neděli s dalšími hráči z NHL, nakonec bude na místě už v pátek. David Pastrňák, tahoun hokejové reprezentace a jedna...

3. února 2026  15:04

Telefonát z Turína. Aleši, pojedeš? Kotalík vzpomíná na bronz s týmem na zlato

OSLAVA. Český útočník Aleš Kotalík z Calgary dal gól Tampě a zdraví fanoušky.

Zažíval výbornou sezonu. V Buffalu patřil k oporám, ale když trenér Alois Hadamczik volil jména pro olympijský turnaj v Turíně v roce 2006, v tehdy nabitém českém útoku se na Aleše Kotalíka...

3. února 2026

Kraus o dceři: Olympiádou mé sny předčila. Věřím, že Zaby i Eva dají zlato

Skikrosařka Lucie Krausová.

Možná se blíží další zlatá éra českého skikrosu. Před dvěma dekádami medaile pravidelně vozil dvojnásobný mistr světa Tomáš Kraus, který teď jako trenér dohlíží na kariéru své dcery Lucie. Zdá se, že...

3. února 2026

Hokejistka Pištěková: Nejlepší památka? Medaile! Na olympiádu si veze i talismany

Tereza Pištěková

Mistrovství světa doma v Budějovicích pro ni bylo loni na jaře dosavadním vrcholem kariéry. O necelý rok později česká hokejistka Tereza Pištěková posune své sportovní maximum ještě o stupeň výš....

3. února 2026

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

3. února 2026  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.