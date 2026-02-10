„Teplotu už nemám, a i když dutiny jsou úplně v háji, naštěstí jsem dostala zelenou od pana doktora. Jen to nebude nástup, jaký bych si představovala. Vzhledem k tomu, čím si procházím, vím, že výkon nebude takový, jaký bych si přála. Je to hrozně těžké, ale pro lidi a sebe to chci udělat,“ vzkázala v nahrávce.
Na trati 5000 metrů bude obhajovat bronz z minulých her v Pekingu. Letošní olympiáda je její poslední v kariéře, a tak se chce rozloučit přímo v závodě.
Lékař české výpravy Jiří Dostal k jejímu stavu řekl: „Postupně se zlepšuje. Pravda je, že kdyby nebylo olympiády a takhle významného závodu, byli bychom mnohem konzervativnější. Musíme ale brát v potaz, jakou roli pro ni jako osobu závod hraje.“
Sáblíková onemocněla těsně před plánovaným sobotním startem na tři tisíce metrů. Nejdřív večer před tím na Instagramu sdílela fotku z pokoje, kde vypadala zkroušeně, ale slibovala, že pojede, ať se děje cokoliv.
V den samotného závodu už přišla horší zpráva. Nejde to. Sáblíková musela upřednostnit pět tisíc metrů jako svou primární dráhu. A fanoušci ji okamžitě zahrnuli hromadnou podporou.
„Neskutečné! Nejdřív jsem brečela, že nemůžu startovat, potom jsem brečela kvůli vzkazům a podpoře. Takovou jsem snad nikdy nedostala. Všem moc děkuju, že to prožívají se mnou, pro mě to má obrovský význam,“ říká 38letá rychlobruslařka.
Jak probíhala léčba? Doktor Dostal už o víkendu upřesňoval, že olympijská pravidla zakazují injekce a umožňují pouze perorální léčbu, v tomto případě antivirotika.
„Martina sama řekla, že v životě nesnědla tolik prášků jako teď. To je prostý fakt, s tím se nedá nic moc dělat. Efekt byl očekávaný s tím, že v současné době už je na začátku tréninkového procesu. Ale je to opravdu velmi opatrné,“ vysvětlil v úterý večer Dostal.
Sáblíková sama přiznává, že návrat do tréninku je náročný. „Jen jsem ležela v posteli, měla jsem prakticky zakázanou veškerou aktivitu. Už mám za sebou dva tréninky na kole (stacionárním). Po prvním kole jsem slezla, osprchovala se a okamžitě usnula. Teď po druhém to bude hodně podobné.“
K tomu Dostal říká: „Je to logické, po několika dnech doslova v horizontální poloze jsme dělali činnost na zotavení. Pak si zkusila úseky, intenzitu a právě v té chvíli se tvoří stres na dechový systém, který vyvolává potíže, které má. Je potřeba říct, že medicína umí dost, ale zázraky neumíme. Vyřešit zánět horních cest dýchacích, aby to bylo po několika dnech s intenzivní terapií možné, je skoro nemožné. Že má obtíže, že je dušná, tak to jsme očekávali.“
Sáblíková se s týmem ve středu dopoledne ještě rozhodnou, jestli si už půjde vyzkoušet i led.
A ve čtvrtek od 16:30 ji už čeká závod na pět tisíc metrů.
Kromě této trati, na které stála na stupních vítězů při čtyřech předchozích olympiádách, je kvalifikovaná také na 1500 metrů, ačkoliv tuto trať od roku 2014 na hrách vypouštěla.