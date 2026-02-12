Už i medailistky absolvovaly v útrobách haly Rho své mediální kolečko, už i stříbrná Nizozemka Conijnová a bronzová Norka Wiklundová se vypovídaly ze svých smíšených pocitů, na krku medaile, ale v duších vědomí, jak těsně jim unikla ta nejcennější. Martina Sáblíková však stále šla od rozhovoru k rozhovoru - a stále se jí hlas občas lámal a v očích měla slzy velkého dojetí.
Navzdory nemoci a tolik zesláblému tělu
Protože... tak si to přála. Loučit se na ledu a ne v posteli.
Nastoupila i na své šesté olympiádě.
A dokonce jste se ještě aspoň v prvních kolech snažila držet Lollobrigidaové, i když jste si uvědomovala, že to nemůžete vydržet. Vaše letitá bojovnost převážila a vy jste si říkala: Co by kdyby?
Víte, já nejsem člověk, který by šel na led s tím, že budu točit kola za třicet pět sekund a prostě ten závod jen objedu. Zkusila jsem to – a zároveň jsem byla domluvená, že jakmile pojedu kolo nad 34 sekund, Pavel Kulma (asistent trenéra Nováka) sundá u tratě tabulky s mezičasy. To byl signál, že už jsem hluboko nad tím, co bych za normálních okolností měla jet. Pak už to bylo jen o tom mentálně vydržet až do cíle.
Mentálně a fyzicky, ne?
Jasně. Bylo to strašně těžké, protože já jsem vlastně nebyla schopná vůbec ničeho. I po včerejším lehčím tréninku jsem měla tepovku asi o dvacet větší než obvykle, takže mi bylo jasné, že s tím nebude možné bojovat o přední příčky. Ale musím říct, že mě hnalo povzbuzování, jaké jsem v hale slyšela, protože ta podpora před startem i při jízdě byla pro mě naprosto snová. Navíc jsem celou dobu měla v hlavě i to, co se dělo u nás v Česku, jak moc se mě lidé snažili podpořit, když jsem nemohla jít na start tří kilometrů. To bylo až neuvěřitelné.
Takže i pro ně jste jela.
Ano. Jsem strašně ráda, že jsem tady dneska mohla být a nakonec aspoň mohla závodit, i když to vůbec nedopadlo tak, jak jsem před olympiádou chtěla. Ale všechno, co přišlo pak, za cílem, bylo pro mě až nepředstavitelné. Nikdy jsem si nedokázala představit, že jednou budu končit kariéru a odcházet s takovou podporou, jakou jsem tu dostávala. Jsem za to šíleně vděčná.
Dokonce i televizní komentátoři ze všech možných zemí vstávali a tleskali vám, když jste po závodě objížděla své čestné kolečko a mávala lidem.
Na tyhle chvíle nikdy nezapomenu. Z toho zážitku budu žít dlouhá léta.
Ještě že vám organizátoři to čestné kolečko dopřáli, že?
Já bych si ho nenechala vzít. (směje se) Už když jsem věděla, že mě nalosovali do posledního páru - a s někým, kdo dost možná vyhraje, jsem o něm přemýšlela.
Jak důležité dnes bylo pro vás konečné umístění? Skoro vůbec?
Samozřejmě jsem si přála nebýt poslední. Ale nejdůležitější pro mě dneska bylo nastoupit a dojet. Opravdu už jsem nemohla jet rychleji. Mně to prostě nešlo. Kdybych se Lolo (Lollobrigidaové) pokoušela držet dýl, možná bych ani nedojela, možná bych někde upadla. Projet cílem byl pro mě dneska vrchol.
Kouč Novák říkal, že nemoc se vám dostala na plíce, že jste to nemohla udýchat.
Prostě mi chybí kyslík a bez něj to nejde. Je to svým způsobem pro mě hrozná tragédie, že se mi stalo právě tohle. Ale startovala jsem tu. Přála jsem si to, byl můj cíl do mé poslední sezony tady startovat. A splnila jsem si ho.
Se zlatou Lollobrigidaovou jste byly vždy kamarádky. Jaké je to být u její korunovace na trůnu, který vám kdysi patřil?
Akorát je hrozná škoda, že i ona končí kariéru. S tím, co v Miláně předvedla, by mohla dokázat ještě velké věci. Dnes si závod odjela sama a předvedla perfektní jízdu. Nebála se toho. Přestože jsem od ní dostávala totální čóru, tak jsem se - i když vím, že to bude znít blbě - i při mé jízdě po očku koukala na tabuli, jestli je Lolo na mezičasech pořád celkově první a v duchu ji povzbuzovala: Pojď holka, pojď, já ti nepomůžu, musíš se snažit sama. A ona to dokázala. Pak hned i za mnou přijela. To přátelství, které jsem tu nejen od ní vnímala, pro mě znamená strašně moc.
Také váš někdejší vzor Claudia Pechsteinová vás poté v zákulisí objímala. Neříkala vám, ať zkusíte vydržet bruslit do 50 let jako ona?
Ne ne, Pechi věděla, že, že to určitě neudělám. Ale moc mě podporovala na posledních trénincích v Inzellu, ona i spousta dalších, což mi hodně pomáhalo, protože pro mě to bylo letos jak na houpačce.
I kvůli všem těm emocím z poslední sezony?
Vždycky chvilku jsem během zimy byla úplně naspídovaná, že zase jedu na olympiádu, a pak mě zase naopak dostávalo, že je to vlastně konec. Tolik lidí se mnou prožívalo to mé up and down, kdy jednou hlava říkala „Jo, to bude dobrý“ a vzápětí nemohla přijmout, že brzy bude konec.
Váš start na patnáctistovce jste zpochybnila, budete tedy ještě chodit v Miláně trénovat?
Asi jo, ale zítra asi ne. (směje se)
Ale na Metoděje Jílka se určitě přijdete podívat, že?
To bych rozhodně chtěla.
Abyste zase jednou slyšela hymnu, i když by ji tentokrát nehráli vám?
Nebudu nic říkat, protože jsem pověrčivá. Ale určitě tu budu.