Rychlobruslení na ZOH 2026 ONLINE: Jílka čeká závod s hromadným startem

11:30
Metoděj Jílek zakončí své premiérové působení pod pěti kruhy v sobotu odpoledne závodem s hromadným startem. Devatenáctiletý rychlobruslař těsně před olympijskými hrami dokázal v této disciplíně zvítězit ve Světovém poháru, na milánském ledě ale bude konkurence o poznání tvrdší. Jak se českému mladíkovi vede, sledujte od 15:00 v podrobné online reportáži.

Metoděj Jílek v závodě na 1500 metrů (19. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jílek byl nalosován do druhého semifinále, které startuje v 15:15. V prvním semifinále figuruje 14 závodníků, v Jílkově patnáct. Do finále postupuje z každé rozjížďky osm nejlepších.

ONLINE: Hromadný závod rychlobruslařů na ZOH

Poslední start Metoděje Jílka v Miláně sledujeme od 15:00 podrobně.

Ve skupině devatenáctiletého Čecha jede také obhájce zlata z Pekingu, zkušený Belgičan Bart Swings. Ten byl v této sezoně jednou na pódiu ve Světovém poháru a je aktuálním mistrem Evropy.

Dva závody a celkové hodnocení Světového poháru v hromadných závodech ovládl tuto sezonu Nizozemec Jorrit Bergsma. Bronzový medailista z Milána z desítky startuje v sobotu v prvním semifinále.

Domácí favorit a aktuální mistr světa Andrea Giovannini nastoupí ve druhém semifinále.

Prohrál jsem ještě před startem, zalitoval Jílek. Přemýšlel jsem nad špatnými věcmi

V hromadném závodě absolvují rychlobruslaři 16 kol, přičemž první je takzvané zaváděcí a jede se téměř krokem. Za první tři příčky v cíli se uděluje 60, 40 a 20 bodů, ve 4., 8. a 12. kole jsou ještě bodované sprinty, na kterých se rozdávají tři, dva a jeden bod.

To znamená, že medailové příčky jsou vždy dané pořadím v cíli, další pozice ale může ovlivnit i aktivita v průběhu závodu.

Rychlobruslaři se v hromadném závodě smějí drobně dotýkat soupeřů (typicky, když se dostanou do vzduchového pytle a tlačí do závodníka před sebou) a k dispozici mají celou šířku dráhy.

Rychlobruslař Metoděj Jílek triumfuje v závodě s hromadným startem v Inzellu.

Také tu hraje více než kdekoliv jinde roli taktika. To ukázal Jílek při svém lednovém vítězném závodě v Inzellu – po prvním bodovaném sprintu využil rychlosti, kterou nabral, zatímco ostatní soupeři zvolnili a šetřili síly. Během pár kol v plné rychlosti pak získal Jílek náskok, který favorité, když se „probrali“, už nedokázali stáhnout.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží k závěru a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Uklidni se, křičel na soupeře z Francie. Pak opomíjený Dale-Skjevdal ujel a vyhrál

Johannes Dale-Skjevdal z Norska překročil cílovou čáru a vyhrává závod mužů na...

Zatímco jeho týmoví kolegové bojovali ve štafetě, on byl tím pátým, který se do norské čtveřice nevešel. Trenéři příliš nevěřili jeho střeleckým schopnostem. Ale v hromadném závodě si Johannes...

21. února 2026  12:02

Antická aréna ve Veroně se už chystá na zakončení her. Přijede 12 tisíc lidí

Ve Veroně probíhají přípravy na závěrečný ceremoniál zimních olympijských her...

Dějištěm závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her v Itálii se stane antický amfiteátr ve Veroně. Centrum města, které je navždy spojené s Romeem a Julií, se už naplno připravuje na nedělní...

21. února 2026

11:30
Porazit Kanadu, když pískají Kanaďané? Nemožné. Finská legenda se zlobí na sudí

Kanadský rozhodčí Dan O’Rourke ukazuje, že třetí kanadský gól platí.

Favorita dlouho deptali. Podobně jako Češi ve čtvrtfinále i finští hokejisté v semifinále olympijských her hráli proti Kanadě mimořádně účelně, přesně podle plánu. Dokonce sahali po postupu, až na...

21. února 2026  11:30

15. den ZOH 2026 ONLINE: Poslední Jílkův start, Voborníkovou čeká hromadný závod

Sledujeme online
Metoděj Jílek v závodě na 1500 metrů (19. února 2026)

Program zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo vrcholí. V sobotu odjedou poslední závod biatlonistky, do klání s hromadným startem zasáhne i Tereza Voborníková. Svou účast na hrách...

21. února 2026  11:04

Biatlon na ZOH 2026 ONLINE: Hromadný závod žen pojede i Voborníková

Aktualizujeme
Tereza Voborníková během stíhacího závodu na ZOH 2026.

Biatlonové dění v olympijské Anterselvě uzavírá v sobotu odpoledne závod s hromadným startem žen. Z Češek se do něj kvalifikovala pouze Tereza Voborníková, která hromadné klání absolvuje pod pěti...

21. února 2026

Jágr: Kanada byla pokakaná. Mohli jsme olympiádu vyhrát, měli jsme smůlu

Stále ještě hrající útočník Jaromír Jágr navštívil zápas New York Rangers v NHL.

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr věří, že kdyby se národnímu týmu podařilo přejít ve čtvrtfinále olympijského turnaje přes Kanadu, mohlo Česko slavit další triumf pod pěti kruhy. Sám byl u...

21. února 2026  10:45

Krčmářovo dilema: Chci pomoci týmu, jakkoliv. Přesvědčují ho: Ještě nekonči

Premium
Michal Krčmář v objetí svého bratra po šestém místě v závodě s hromadným...

Od našeho zpravodaje v Itálii Co se děje? Copak neusnu? V noci na pátek zalehl biatlonista Michal Krčmář do postele v jedenáct, ale dlouho se v ní jen převaloval. Že by se mu tolik honilo hlavou, jak následujícího dne pojede svůj...

21. února 2026

Děsivé zranění při short tracku. Polka po zásahu bruslí do tváře musela na operaci

Zraněnou Kamilu Sellierovoui transportují do nemocnice.

Polská rychlobruslařka na krátké dráze Kamila Sellierová po zásahu bruslí soupeřky v olympijském čtvrtfinále podstoupila v Miláně operaci. Vyšetření odhalilo podle mluvčí výpravy drobnou zlomeninu....

21. února 2026  9:13

Stane se Sáblíková trenérkou? Přemýšlím nad tím, reaguje. Ale klepala se mi kolena

Češka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá. Partnerka...

Od našeho zpravodaje v Itálii Z nové role měla pořádný respekt. Chtěla udělat radost parťačce Nikole Zdráhalové. Ale zároveň si poprvé na „střídačku“ stoupnout zrovna na olympijských hrách? To pro rychlobruslařku Martinu...

21. února 2026

Reportérka se omluvila za drink před vstupem. Před kamerou dělala andělíčka

Reportérka Danika Masonová s australským akrobatickám lyžařem Coopere Woodsem

Živý vstup z olympijského dějiště měl přinést souhrn výkonů australských sportovců i pohled na domácí ragbyovou ligu. Místo toho se proměnil v nečekaný výstup – reportérka působila poněkud unaveně,...

21. února 2026  7:30

Tolik chyb jsme neudělali za tři utkání, štve kouče Slováků. A jak na Finy? S úsměvem!

Slovenští hráči smutní po semifinálové porážce.

Od našeho zpravodaje v Itálii Slovenští hokejisté i přes odhodlání tvrdě narazili, s Američany vydrželi sotva třetinu. A od té doby v semifinále olympijského turnaje těžce nestíhali. Porážka 2:6 jasně potvrzuje, kdo v pátek...

21. února 2026  7:08

