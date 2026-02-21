Jílek byl nalosován do druhého semifinále, které startuje v 15:15. V prvním semifinále figuruje 14 závodníků, v Jílkově patnáct. Do finále postupuje z každé rozjížďky osm nejlepších.
ONLINE: Hromadný závod rychlobruslařů na ZOH
Poslední start Metoděje Jílka v Miláně sledujeme od 15:00 podrobně.
Ve skupině devatenáctiletého Čecha jede také obhájce zlata z Pekingu, zkušený Belgičan Bart Swings. Ten byl v této sezoně jednou na pódiu ve Světovém poháru a je aktuálním mistrem Evropy.
Dva závody a celkové hodnocení Světového poháru v hromadných závodech ovládl tuto sezonu Nizozemec Jorrit Bergsma. Bronzový medailista z Milána z desítky startuje v sobotu v prvním semifinále.
Domácí favorit a aktuální mistr světa Andrea Giovannini nastoupí ve druhém semifinále.
|
Prohrál jsem ještě před startem, zalitoval Jílek. Přemýšlel jsem nad špatnými věcmi
V hromadném závodě absolvují rychlobruslaři 16 kol, přičemž první je takzvané zaváděcí a jede se téměř krokem. Za první tři příčky v cíli se uděluje 60, 40 a 20 bodů, ve 4., 8. a 12. kole jsou ještě bodované sprinty, na kterých se rozdávají tři, dva a jeden bod.
To znamená, že medailové příčky jsou vždy dané pořadím v cíli, další pozice ale může ovlivnit i aktivita v průběhu závodu.
Rychlobruslaři se v hromadném závodě smějí drobně dotýkat soupeřů (typicky, když se dostanou do vzduchového pytle a tlačí do závodníka před sebou) a k dispozici mají celou šířku dráhy.
Také tu hraje více než kdekoliv jinde roli taktika. To ukázal Jílek při svém lednovém vítězném závodě v Inzellu – po prvním bodovaném sprintu využil rychlosti, kterou nabral, zatímco ostatní soupeři zvolnili a šetřili síly. Během pár kol v plné rychlosti pak získal Jílek náskok, který favorité, když se „probrali“, už nedokázali stáhnout.