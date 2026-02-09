Zdráhalová desátá na kilometru, slaví Leerdamová v olympijském rekordu

Autor:
  18:48aktualizováno  19:15
Česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová obsadila při svém prvním olympijském startu 10. místo v závodě na 1000 metrů. Čerstvá mistryně Evropy absolvovala dráhu v Miláně v čase 1:15,83 a zaostala o 3,52 sekundy za vítěznou Nizozemkou Juttou Leerdamovou. Ta triumfovala v novém olympijském rekordu. Stříbro bere její krajanka Femke Koková, bronz Japonka Miho Takagiová.
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová jede závod na 1000 metrů na zimních...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová jede závod na 1000 metrů na zimních olympijských hrách. (9. února 2026) | foto: Reuters

Rychlobruslařka Jutta Leerdamová z Nizozemska se raduje po závodě na 1000 metrů...
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová jede závod na 1000 metrů na zimních...
Rychlobruslařka Jutta Leerdamová z Nizozemska se raduje po závodě na 1000 metrů...
Rychlobruslařka Miho Takagiová z Japonska se raduje po závodě na 1000 metrů na...
39 fotografií

Devětadvacetiletá Zdráhalová startovala ještě před úpravou ledu, ale už se mohla poměřovat s kvalitním časem Nizozemky Suzanne Schultingové, která je na kilometru dvojnásobnou olympijskou vítězkou – i když ze short tracku.

V pondělí startovala hned v první rozjížďce a stanovila čas 1:15,46, který dlouho nedokázala žádná ze soupeřek pokořit.

Zdráhalová jela ve dvojici s Japonkou Jukinou Jošidaovou. Ta měla lepší start, Zdráhalová ale postupně zrychlovala a v cíli nakonec byla výrazně lepší. „Vyhrála jsem svoji rozjížďku, takže jsem šťastná,“ říkala.

POHLED: Jílek má náturu Kanaďanů a Pogačara. Že byl zklamaný? No a co

V té chvíli stále ještě čekalo na start čtrnáct dalších rychlobruslařek, bylo tak téměř jisté, že průběžně druhé místo Zdráhalová až do konce neudrží. Nakonec bylo na olympijské trati jen osm závodnic lepších než česká rychlobruslařka.

Sestava medailistek je téměř totožná jako před čtyřmi lety v Pekingu, tehdy triumfovala Takagiová před Leerdamovou. Pouze Koková vystřídala na pódiu Američanku Boweovou, která skončila v pondělí čtvrtá.

Koková jela ve třetí rozjížďce od konce a časem 1:12,59 překonala olympijský rekord Takagiové z Pekingu 1:13,19. Nakonec ani to Nizozemce k vítězství nestačilo.

Rychlobruslařka Femke Koková z Nizozemska se raduje po závodě na 1000 metrů na...
Rychlobruslařka Jutta Leerdamová z Nizozemska se raduje po závodě na 1000 metrů...

NIZOZEMSKÉ DRAMA. Femke Koková (vlevo) nemůže uvěřit svému času v závodě na 1000 m, o pár minut později téměř stejný výraz nasadila i Jutta Leerdamová, když výkon své krajanky překonala.

V závěrečné rozjížďce její krajanka Leerdamová předvedla fenomenální jízdu a čas Kokové ještě o 28 setin sekundy stlačila. Navíc tím zapsala čtvrtý nejrychlejší čas na kilometru v historii.

Zdráhalová 10. místem výrazně vylepšila své umístění z předešlé olympiády v Pekingu, kde v závodě na 1000 m skončila až na 27. příčce.

Blízko k pokoření měla i své absolutní olympijské maximum, kterým je osmé místo ze závodu s hromadným startem v Pchjongčchangu. V Miláně ji čeká ještě start na 1500 m.

XXV. zimní olympijské hry

Rychlobruslení (Milán)

Ženy - 1000 m: 1. Leerdamová 1:12,31, 2. Koková (obě Niz.) 1:12,59, 3. Takagiová (Jap.) 1:13,95, 4. Boweová (USA) 1:14,55, 5. Lamarcheová (Kan.) 1:14,73, 6. Jacksonová (USA) 1:15,00, ...10. Zdráhalová (ČR) 1:15,83.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
9. 2. 20:40
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Kanada vs. ČeskoHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
9. 2. 21:10
  • 1.04
  • 19.50
  • 23.80
Japonsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Japonsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
10. 2. 12:10
  • 8.11
  • 5.81
  • 1.28
Itálie vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Itálie vs. Německo //www.idnes.cz/sport
10. 2. 16:40
  • 3.11
  • 3.98
  • 1.98
Kanada vs. USAHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Kanada vs. USA //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:10
  • 2.93
  • 4.08
  • 2.04
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
10. 2. 21:10
  • 1.79
  • 4.03
  • 3.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Trio stejně dobrých střelců: Pastrňák, já a Nečas. Budou se od nás čekat věci, ví Hertl

David Pastrňák diskutuje se svými spoluhráči z jedné formace Tomášem Hertlem a...

Od našeho zpravodaje v Itálii Schválně si zkuste tipnout. Kdo je s 22 góly nejlepším českým střelcem v NHL? David Pastrňák ano. Martin Nečas také. Tomáš Hertl jakbysmet. A reprezentace se rozhodla své nejlepší hokejisty dát...

9. února 2026  19:35

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

9. února 2026  19:24

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

9. února 2026  7:37,  aktualizováno  19:21

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

9. února 2026  7:39,  aktualizováno  19:18

Zdráhalová desátá na kilometru, slaví Leerdamová v olympijském rekordu

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová jede závod na 1000 metrů na zimních...

Česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová obsadila při svém prvním olympijském startu 10. místo v závodě na 1000 metrů. Čerstvá mistryně Evropy absolvovala dráhu v Miláně v čase 1:15,83 a zaostala o...

9. února 2026  18:48,  aktualizováno  19:15

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy ještě jedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině jsou tu. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Dvojice Metoděj Jílek, Martina Sáblíková patří k medailovým aspirantům,...

4. února 2026  9:36,  aktualizováno  9. 2. 19:10

Česká pýcha v ohrožení. Ledecká se zlobí: Přidají videohry, volejbal? Nedává to smysl

Rakušanka Martina Ankeleová (vpravo) sledovala Ester Ledeckou v kvalifikaci...

Od našeho zpravodaje v Itálii Bylo to naposledy? Když Zuzana Maděrová v neděli před hordou českých fanoušků, kteří zastínili i domácí Italy, dodala Česku třetí zlatou odměnu na třech olympiádách za sebou, stala se z paralelního...

9. února 2026  18:58

3. den ZOH ONLINE: Zdráhalová má 10. místo z kilometru, startuje Koudelka

Sledujeme online
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová dokončila závod na 1000 metrů na zimních...

V rámci třetího dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo se představila řada českých sportovců. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová dojela desátá v závodě na 1 kilometr. Curleři Julie...

9. února 2026  15:25,  aktualizováno  18:55

Zpívající Djokovič při krasobruslení pobavil diváky na olympijských hrách

Tenista Novak Djokovič s manželkou sledují krasobruslení na olympijských hrách....

Sportovní hvězdy se na olympijských hrách najdou i v publiku. Nejúspěšnější tenista všech dob Novak Djokovič vyrazil v neděli na krasobruslení a bylo vidět, že se skvěle baví. Internet obletěly...

9. února 2026  18:53

Davidová vynechá vytrvalostní závod. Ve štafetě mě bolest neomezovala, vzkázala

Dojezd Markéty Davidové do cíle olympijské smíšené štafety (8. února 2026)

Markéta Davidová nenastoupí do středečního vytrvalostního závodu žen, oznámil sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář. V dějišti her však zůstává a trenéři a lékaři se po konzultaci s ní...

9. února 2026  15:50,  aktualizováno  18:10

Zimnice? Proti zlomené ruce maličkost, kývl Hyman. A pak hýřil spokojeností

Český sáňkař Ondřej Hyman obsadil 21. místo. (7. února 2025)

Od našeho zpravodaje v Itálii Když v neděli v ledovém korytu zastavil v cíli, usmál se. Před olympijskými hrami sice zadoufal, že by se mohl dostat mezi elitní dvacítku, ale i za dvaadvacáté místo byl sáňkař Ondřej Hyman rád. „No...

9. února 2026  18:08

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Na koho můžou narazit ženy a muži v play off?

České hokejistky neudržely proti Švýcarkám vedení.

Zápasy v základních skupinách ženského hokejového turnaje na zimních olympijských hrách se blíží ke konci. Následovat bude play off. Na koho můžou české hokejistky narazit a jak se hraje ve...

9. února 2026  17:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.