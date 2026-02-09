Devětadvacetiletá Zdráhalová startovala ještě před úpravou ledu, ale už se mohla poměřovat s kvalitním časem Nizozemky Suzanne Schultingové, která je na kilometru dvojnásobnou olympijskou vítězkou – i když ze short tracku.
V pondělí startovala hned v první rozjížďce a stanovila čas 1:15,46, který dlouho nedokázala žádná ze soupeřek pokořit.
Zdráhalová jela ve dvojici s Japonkou Jukinou Jošidaovou. Ta měla lepší start, Zdráhalová ale postupně zrychlovala a v cíli nakonec byla výrazně lepší. „Vyhrála jsem svoji rozjížďku, takže jsem šťastná,“ říkala.
V té chvíli stále ještě čekalo na start čtrnáct dalších rychlobruslařek, bylo tak téměř jisté, že průběžně druhé místo Zdráhalová až do konce neudrží. Nakonec bylo na olympijské trati jen osm závodnic lepších než česká rychlobruslařka.
Sestava medailistek je téměř totožná jako před čtyřmi lety v Pekingu, tehdy triumfovala Takagiová před Leerdamovou. Pouze Koková vystřídala na pódiu Američanku Boweovou, která skončila v pondělí čtvrtá.
Koková jela ve třetí rozjížďce od konce a časem 1:12,59 překonala olympijský rekord Takagiové z Pekingu 1:13,19. Nakonec ani to Nizozemce k vítězství nestačilo.
NIZOZEMSKÉ DRAMA. Femke Koková (vlevo) nemůže uvěřit svému času v závodě na 1000 m, o pár minut později téměř stejný výraz nasadila i Jutta Leerdamová, když výkon své krajanky překonala.
V závěrečné rozjížďce její krajanka Leerdamová předvedla fenomenální jízdu a čas Kokové ještě o 28 setin sekundy stlačila. Navíc tím zapsala čtvrtý nejrychlejší čas na kilometru v historii.
Zdráhalová 10. místem výrazně vylepšila své umístění z předešlé olympiády v Pekingu, kde v závodě na 1000 m skončila až na 27. příčce.
Blízko k pokoření měla i své absolutní olympijské maximum, kterým je osmé místo ze závodu s hromadným startem v Pchjongčchangu. V Miláně ji čeká ještě start na 1500 m.
XXV. zimní olympijské hry
Rychlobruslení (Milán)
Ženy - 1000 m: 1. Leerdamová 1:12,31, 2. Koková (obě Niz.) 1:12,59, 3. Takagiová (Jap.) 1:13,95, 4. Boweová (USA) 1:14,55, 5. Lamarcheová (Kan.) 1:14,73, 6. Jacksonová (USA) 1:15,00, ...10. Zdráhalová (ČR) 1:15,83.