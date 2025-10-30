Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se kvapem blíží. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. V přehledném textu najdete kompletní program závodů a také předpokládanou českou účast.

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru. | foto: Geir OlsenReuters

  • Rychlobruslařské závody ZOH bude hostit Milán od 7. do 21. února 2026.
  • Kvalifikací na zimní olympijské hry jsou listopadové a prosincové závody Světového poháru.

Světový pohár v rychlobruslení 2025/26: program, výsledky, kde sledovat

Předpokládané české starty:

Program, rychlobruslení na ZOH 2026:

DisciplínaDatumZačátek (CET)Předpokládaná česká účast 🏁 Výsledek
1Ženy – 3000 mSobota 7. 2. 202616:00Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová
2Muži – 5000 mNeděle 8. 2. 202616:00Metoděj Jílek
3Ženy – 1000 mPondělí 9. 2. 202617:30Nikola Zdráhalová
4Muži – 1000 mStředa 11. 2. 202612:30
5Ženy – 5000 mČtvrtek 12. 2. 202616:30Martina Sáblíková
6Muži – 10 000 mPátek 13. 2. 202616:00Metoděj Jílek
7Muži – 500 mSobota 14. 2. 202616:00
8Ženy – 500 mNeděle 15. 2. 202616:00Nikola Zdráhalová? (malá šance)
9Muži – Stíhací závod družstevÚterý 17. 2. 202614:30
10Ženy – Stíhací závod družstevÚterý 17. 2. 202614:30
11Muži – 1500 mČtvrtek 19. 2. 202616:30Metoděj Jílek
12Ženy – 1500 mPátek 20. 2. 202616:30Nikola Zdráhalová
13Muži – Hromadný startSobota 21. 2. 202615:00Metoděj Jílek
14Ženy – Hromadný start Sobota 21. 2. 202615:00Nikola Zdráhalová? (možná někdo další)

Vizitky českých reprezentantů:

Martina Sáblíková

Datum narození: 27. listopadu 1987
Místo narození: Nové Město na Moravě, ČR
Trenér: Petr Novák

Martina Sáblíková se raduje z bronzové medaile ze závodu mistrovství světa na...

🏅 Úspěchy Martiny Sáblíkové:

  • Olympijské hry:
    • 3× zlato (5000 m – 2010 Vancouver, 2014 Soči; 3000 m – 2010 Vancouver)
    • 2× stříbro (3000 m – 2014 Soči, 5000 m – 2018 Pchjongčchang)
    • 2× bronz (1500 m – 2010 Vancouver, 3000 m – 2018 Pchjongčchang)
  • Mistrovství světa na jednotlivých tratích:
    • 21× zlato
    • 9× stříbro
    • 5× bronz
    • Celkem 35 medailí (16× zlato, 7× stříbro, 4× bronz)
    • Mistrovství Evropy ve víceboji:
    • 5× zlato
    • 3× stříbro
    • 3× bronz
  • Světový pohár:
    • 13× celková vítězka

🕒 Osobní rekordy

  • 500 m: 39,23 s (07. 03. 2015, Calgary)
  • 1000 m: 1:15,86 (14. 11. 2015, Calgary)
  • 1500 m: 1:53,44 (21. 11. 2015, Salt Lake City)
  • 3000 m: 3:52,02 (09. 03. 2019, Salt Lake City)
  • 5000 m: 6:41,18 (15. 02. 2020, Salt Lake City)
  • 10 000 m: 13:48,33 (15. 03. 2007, Calgary)

Metoděj Jílek

Datum narození: 11. června 2006
Místo narození: Praha, ČR
Trenér: Kalon Dobbin

Metoděj Jílek pózuje s bronzovou medailí z mistrovství světa. Pro české rychlobruslení to je první cenný kov v mužské kategorii.

🏅 Úspěchy Metoděje Jílka

  • Olympijské hry:
  • Zatím bez účasti (žádné olympijské medaile)
  • Mistrovství světa (senioři):
  • Bronz – 10 000 m, Mistrovství světa 2025 (Hamar)
    (První medaile českého muže na MS v rychlobruslení)
  • Mistrovství světa juniorů:
  • 2× zlato – Závod s hromadný startem a 5000 m, Mistrovství světa juniorů 2025 (Collalbo)
  • Rekordy:
  • Juniorské světové rekordy na 5000 m a 10 000 m
    – České seniorské rekordy na 1500 m, 3000 m, 5000 m a 10 000 m (sezona 2024/2025)

Inline bruslení:
– 5× zlato na Inline Speed Skating World Championships 2024 (junioři)

Světový pohár:
– Výrazné výsledky v sezoně 2024/2025, včetně několika českých rekordů

🕒 Osobní rekordy

  • 1500 m: 1:44.98 (24. 1. 2025, Calgary)
  • 3000 m: 3:34.09 (16. 9. 2025, Heerenveen)
  • 5000 m: 6:12.99 (30. 11. 2024, Peking)
  • 10 000 m: 12:37.81 (25. 1. 2025, Calgary)

Nikola Zdráhalová

Datum narození: 1. dubna 1996
Místo narození: Dvůr Králové nad Labem, ČR
Trenér: Petr Novák

Ženský závod na 1000 metrů. Češka Nikola Zdráhalová v akci na ZOH v Pekingu 2022. (17. února 2022)

🏅 Úspěchy Nikoly Zdráhalové

Zimní olympijské hry:
– Účast na Zimních olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu a 2022 v Pekingu
– V Pchjongčchangu byla osmá ve finále závodu s hromadným startem.

Mistrovství světa:
– 9. místo na trati 1000 m, Mistrovství světa 2025 (Hamar) – nejlepší výsledek kariéry

Světový pohár:
– 9. místo na 1500 m ve Světovém poháru v Milwaukee (2025)
– Pravidelná účast v divizi A na tratích 1000 m a 1500 m

🕒 Osobní rekordy

  • 500 m: 38,10 s (11. 12. 2021, Calgary)
  • 1500 m: 1:53,47 (5. 12. 2021, Salt Lake City)
  • 3000 m: 3:59,66 (10. 12. 2021, Calgary)

