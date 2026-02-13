Jílek si při svém olympijském debutu v neděli vyjel stříbro z pětikilometrové trati. Na dvojnásobné distanci by chtěl ideálně přidat ještě cennější kov.
Myslet si na něj může právem. Loni na mistrovství světa získal bronz. Jediný závod této sezony Světového poháru v nizozemském Heerenveenu suverénně ovládl a ještě stanovil nový rekord dráhy.
ONLINE: Rychlobruslení na ZOH – 10 km, muži
Sledujeme od 16:00 podrobně.
To bylo ale v prosinci, kdy mnozí jeho konkurenti ještě mohli ladit a zadržovat formu na olympiádu.
Jak se jí podařilo vyladit Jílkovi, bude jasné v páteční podvečer.
Do závodu startuje šest párů, Jílek nastoupí v tom pátém. Společnost mu bude dělat Američan Casey Dawson. Ten skončil v Jílkově vítězném závodě šestý a jeho osobní maximum z desítky je o 16 sekund pomalejší než mladého závodníka. Je tedy otázkou, jestli a jak dlouho se dokáže vytáhlého Čecha udržet.
Jsem největší favorit desítky? Nejsem. Nebo jen z nějaké části, přemítá Jílek
Jílek už ale bude mít v té době dobrou představu o čase favoritů. Hned v první rozjížďce startuje senzační majitel bronzu z pětky Riccardo Lorello, ve třetím páru se představí polský závodník Vladimir Semirunnij společně s domácím Davidem Ghiottem, který je zároveň na desítce světovým šampionem i rekordmanem.
Po Jílkovi nastoupí v závěrečné rozjížďce nedělní vítěz Nor Sander Eitrem společně s Francouzem Timothy Loubineaudem.