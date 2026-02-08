Metoděj Jílek byl nalosován do předposlední rozjížďky s jedním z hlavních favoritů závodu Norem Sanderem Eitremem.
ONLINE: Závod rychlobruslařů na 5000 metrů
Sledujeme v podrobné reportáži.
Když tito dva spolu jeli pětku naposledy, zajel norský šampion světový rekord a Jílek si (osobním i českým rekordem) zajistil vítězství ve Světovém poháru na dlouhých tratích.
Po sobotním závodě žen na 3000 metrů startují na rychlobruslařském stadionu v Miláně také soutěže mužů. Ještě před česko-norskou dvojicí bude sedmitisícové publikum povzbuzovat domácí hvězdu Davida Ghiotta, další favorit Timothy Loubineaud z Francie závod uzavírá.