Jaký to byl závod?
Velice těžký! Sander Eitrem dnes nebyl k poražení. Já zajel to, na co jsem měl. Ale jsem rád, že jsme jeli spolu ve dvojici, vzájemně jsme si pomohli zrychlit čas, to byla určitě výhoda. Poháněli jsme se.
Kdy vám došlo, že zlato neklapne?
Myslím, že po polovině závodu, to jsem se začal soustředit na stříbro. Abych udržel náskok před posledním párem. Sander byl bohužel silnější, já mu nemohl konkurovat.
Stříbrná jízda na pětce. Jílek má medaili hned při své olympijské premiéře
Když jste sledoval poslední dvojici, byl jste nervózní?
Určitě jsem trochu pochyby měl. Věděl jsem, že Timothy Loubineaud umí zajet super čas, ale taky jsem věděl, že ten můj nebude lehké přejet. A tušil jsem, že z toho stříbro nakonec bude.
Po závodě jste moc neslavil. Jaké jsou ve vás emoce?
Teď už takové neutrální. Jak říkám, šel jsem pro zlato. Ale nemůžu být zklamaný! Sander je o čtyři roky starší, má víc zkušeností a teď taky neskutečnou formu, na kterou jsem dnes nemohl odpovědět. Bronzový Lorello taky zajel životní výsledek a hrozně mu to přeju. Je to skvělej chlap. A já? Řekl bych, že jsem nepřekvapil ani nezklamal.
Počkejte, ale začátek olympiády se stříbrnou medailí přece jen musí být fajn, ne?
Určitě! Super start a super výsledek. Já jsem za to neskutečně rád. První závod na olympiádě a hned stříbro. Jen jsem upřímně doufal v trochu víc. Z toho to plyne. Ale výsledek vůbec neshazuju. Pořád to je neskutečný úspěch. Pro mě i pro Česko. A super posun kariéry.
Oslavíte to?
Nějak ano, jen nevím, kdy se dostanu do vesnice. A pořád musím myslet na to, že za pět dnů mě čeká závod na deset kilometrů.
Radila vám Martina Sáblíková před závodem něco?
Martina na tom zdravotně není úplně nejlíp, asi pět dní jsem s ní osobně nemluvil, takže mi rady nedávala. Ale psala mi, že mi přeje hodně štěstí. Ona je v tomhle fakt super týmový kolega. Psala mi, ať to dám, to mě hodně potěšilo.
S jakou taktikou jste vůbec šel do závodu?
Snažil jsem se to nepřepálit a nenechat se vyprovokovat. Pak jsem se Sandera snažil držet, abychom si vzájemně pomohli.
Kdy to bolelo nejvíc?
Poslední kola bolí vždycky nejvíc.
Už jste si medaili prohlédl?
Jo! Je skvělá, minimalistická. Takový design mám rád.
Máte tu rodiče, že?
Z toho jsem nadšený. Mít blízké na tribuně, kde vám můžou fandit, je úžasné.