Zdráhalová obsadila na olympijské pětistovce 26. místo, zlato slaví Koková

  18:03aktualizováno  18:44
Sprint rychlobruslařek na 500 metrů na hrách v Miláně vyhrála favorizovaná Femke Koková z Nizozemska v novém olympijském rekordu 36,49. Nikola Zdráhalová obsadila na své nejslabší trati 26. místo.
Nizozemka Femke Koková oslavuje vítězství ve finále ženského rychlobruslení na 500 metrů. (15. února 2026)

Nizozemka Femke Koková oslavuje vítězství ve finále ženského rychlobruslení na 500 metrů. (15. února 2026) | foto: AP

Češka Nikola Zdráhalová soutěží v rychlobruslení v ženském závodě na 500 m. (15. února 2026)
Češka Nikola Zdráhalová soutěží v rychlobruslení v ženském závodě na 500 m....
Nizozemka Femke Koková a Američanka Erin Jacksonová soutěží v závodě na 500 m v...
Zlatá medailistka Femke Koková z Nizozemska a stříbrná medailistka Jutta...
Mistryně světa a světová rekordmanka Koková vyhrála olympijský sprint jako první nizozemská rychlobruslařka. S velkým odstupem 66 setin skončila druhá její krajanka Jutta Leerdamová, Nizozemky si vyměnily pořadí oproti závodu na 1000 metrů. Stupně vítězek tak mají stejné složení jako na kilometru, neboť bronz stejně jako v pondělí vybojovala Japonka Miho Takagiová.

Pětadvacetiletá Koková jela v poslední rozjížďce s obhájkyní zlata Erin Jacksonovou. Vlajkonoška americké výpravy ze slavnostního zahájení zajela pátý čas se ztrátou pět setin na Takagiovou. Mezi ně se na čtvrté místo ještě vměstnala Italka Serene Pergherová, jež byla od medaile tři setiny.

Zlatá medailistka Femke Koková z Nizozemska a stříbrná medailistka Jutta Leerdamová z Nizozemska oslavují úspěch v ženském závodě na 500 m v rychlobruslení. (15. února 2026)

Devětadvacetiletá Zdráhalová byla v Miláně na kilometru desátá. Pětistovku, jež nepatří mezi její nejsilnější tratě, odjela v druhé rozjížďce za rovných 39 sekund a skončila podobně jako před čtyřmi roky v Pekingu, kde byla pětadvacátá.

„Pětistovku jezdím jen tréninkově, ale jsem ráda, že jsem ji mohla jet, abych mezi kilákem a patnáctistovkou neměla velkou přestávku. Potřebuji více startů, abych nevypadla z tempa,“ řekla Zdráhalová. Na start se dostala z pozice náhradnice. „Jsem spokojená, že nejsem poslední. To je důležité,“ pousmála se.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se musela vyrovnat s dlouhým čekáním na start, pořadatelé totiž museli opravovat dráhu po pádu Britky Ellii Smedingové. „Člověk se nějak připravuje, má to naplánované a jak se mu tam pak v uvozovkách hodí úprava ledu. Nebylo to pro mě dobré, ale snažila jsem se do toho dát všechno. Technicky to nebylo ideální, na stovce jsem přepadávala a kolo bylo pomalé,“ řekla Zdráhalová.

Češka Nikola Zdráhalová soutěží v rychlobruslení v ženském závodě na 500 m....
Češka Nikola Zdráhalová soutěží v rychlobruslení v ženském závodě na 500 m....

Ještě ji čeká páteční start na 1500 metrů, v němž by se mohla představit se svou životní partnerkou Martinou Sáblíkovou. Loučící se legenda by mohla v závodě startovat, nebo být podporou Zdráhalové na oválu a ukazovat jí během průjezdů časy.

„Doufám, že to bude závod, který mi sedne. Vím, že je to moje nejsilnější trať, ale uvidíme, jaký budu mít den. Naposledy při Světovém poháru v Inzellu se to úplně nepotkalo a nejelo se mi dobře. Doufám, že teď vše dobře dopadne,“ přála si Zdráhalová.

XXV. zimní olympijské hry:

Rychlobruslení (Milán)

Ženy - 500 m: 1. Koková 36,49, 2. Leerdamová (obě Niz.) 37,15, 3. Takagiová (Jap.) 37,27, 4. Pergherová (It.) 37,30, 5. Jacksonová (USA) 37,32, 6. Ziomeková-Nogalová (Pol.) 37,39, ...26. Zdráhalová (ČR) 39,00.

Sedlák se zlobil na rozhodčí: Švýcarů hrálo v prodloužení moc! Jdi pryč, slyšel

Lukáš Sedlák (23) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Zdálo se mu, že rozhodčí měli Švýcary v prodloužení vyloučit. Těsně před rozhodujícím gólem na 3:4 hrál soupeř podle Lukáše Sedláka ve více než třech hráčích. Švýcarští hokejisté skutečně...

15. února 2026  16:20

Choura s Adamczykovou: Protest jsme nezvažovali. Francouzka se omlouvala

Eva Adamczyková (fialový dres) z České republiky v akci během čtvrtfinále...

Od našeho zpravodaje v Itálii Až do poslední klopené zatáčky to vypadalo nadějně. Poté, co Kryštof Choura ve svém čtvrtfinále dojel druhý, držela stříbrná medailistka z individuálního závodu v tom týmovém první příčku. Pak se...

15. února 2026  16:15

