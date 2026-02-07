Lollobrigidová se časem 3:54,28 postarala o nový olympijský rekord. Výkon Nizozemky Irene Schoutenové, za kterou před čtyřmi lety na hrách v Pekingu skončila druhá, vylepšila o 2,6 sekundy.
Wiklundová za Italkou zaostala o 2,26 sekundy. Maltaisová ztratila 2,65 sekundy.
Lollobrigidová je na své čtvrté olympiádě, kromě stříbra z trojky získala v Pekingu také bronz z hromadného závodu.
V květnu 2023 se stala maminkou, o pět měsíců později už znovu bruslila. Synka Tommasa měla v sobotu u dráhy a hned po konci závodu se s ním běžela obejmout. Už jako olympijská vítězka.
Osmatřicetiletá česká reprezentantka Sáblíková by se v Miláně měla představit ještě v závodech na 5000 a 1500 metrů.