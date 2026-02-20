Devětadvacetiletá česká rekordmanka Zdráhalová na své pravděpodobně nejsilnější trati zaostala za desátým místem z milánského závodu na 1000 metrů.
Vicemistryně Evropy, kterou přímo na ledu spolu s trenérem Petrem Novákem podporovala její životní partnerka Martina Sáblíková, zajela čas 1:56,93.
14. den ZOH 2026 ONLINE: Zdráhalová čtrnáctá, Krčmář vybojoval šesté místo
Na vítězku ztratila 2,84 sekundy. Česká reprezentantka jela v poslední rozjížďce se světovou rekordmankou Miho Takagiovou z Japonska, za níž od úvodu ztrácela. Desetinásobná olympijská medailistka velkou část závodu útočila na zlato, ale v posledním kole jí došly síly a skončila šestá.
Potřetí čtvrtá byla na těchto hrách sedmatřicetiletá Američanka Brittany Boweová. Páté místo obsadila ve svém prvním mezinárodním závodě na 1500 metrů v kariéře vítězka pětistovky a stříbrná z kilometru Femke Koková z Nizozemska.
Rychlobruslařské soutěže v Miláně zakončí sobotní závody s hromadným startem. Představí se v nich držitel zlata a stříbra z těchto her Metoděj Jílek a mezi ženami může startovat i Zdráhalová.
XXV. zimní olympijské hry
Rychlobruslení (Milán)
Ženy - 1500 m: 1. Rijpmaová-De Jongová (Niz.) 1:54,09, 2. Wiklundová (Nor.) 1:54,15, 3. Maltaisová (Kan.) 1:54,40, 4. Boweová (USA) 1:54,70, 5. Koková (Niz.) 1:54,79, 6. Takagiová (Jap.) 1:54,87, ...14. Zdráhalová (ČR) 1:56,93.