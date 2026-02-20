Zdráhalová čtrnáctá v závodě na 1500 m, první zlato slaví Rijpmaová-de Jongová

Autor: ,
  18:37
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová obsadila v olympijském závodě na 1500 metrů 14. místo. V Miláně zvítězila Nizozemka Antoinette Rijpmaová-de Jongová a po pěti předchozích medailích získala první zlato pod pěti kruhy. Páteční závod ovládla o pouhých šest setin sekundy před Norkou Ragne Wiklundovou. Bronz získala Kanaďanka Valérie Maltaisová. Wiklundová i Maltaisová vybojovaly v Miláně třetí medaili.
Nikola Zdráhalová v závodě na 1500 m.

Nikola Zdráhalová v závodě na 1500 m. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V rychlobruslařském závodě na 1500 metrů zvítězila Nizozemka Antoinette...
V rychlobruslařském závodě na 1500 metrů zvítězila Nizozemka Antoinette...
V rychlobruslařském závodě na 1500 metrů zvítězila Nizozemka Antoinette...
Češka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá. Partnerka...
17 fotografií

Devětadvacetiletá česká rekordmanka Zdráhalová na své pravděpodobně nejsilnější trati zaostala za desátým místem z milánského závodu na 1000 metrů.

Vicemistryně Evropy, kterou přímo na ledu spolu s trenérem Petrem Novákem podporovala její životní partnerka Martina Sáblíková, zajela čas 1:56,93.

14. den ZOH 2026 ONLINE: Zdráhalová čtrnáctá, Krčmář vybojoval šesté místo

Na vítězku ztratila 2,84 sekundy. Česká reprezentantka jela v poslední rozjížďce se světovou rekordmankou Miho Takagiovou z Japonska, za níž od úvodu ztrácela. Desetinásobná olympijská medailistka velkou část závodu útočila na zlato, ale v posledním kole jí došly síly a skončila šestá.

Potřetí čtvrtá byla na těchto hrách sedmatřicetiletá Američanka Brittany Boweová. Páté místo obsadila ve svém prvním mezinárodním závodě na 1500 metrů v kariéře vítězka pětistovky a stříbrná z kilometru Femke Koková z Nizozemska.

Rychlobruslařské soutěže v Miláně zakončí sobotní závody s hromadným startem. Představí se v nich držitel zlata a stříbra z těchto her Metoděj Jílek a mezi ženami může startovat i Zdráhalová.

XXV. zimní olympijské hry

Rychlobruslení (Milán)

Ženy - 1500 m: 1. Rijpmaová-De Jongová (Niz.) 1:54,09, 2. Wiklundová (Nor.) 1:54,15, 3. Maltaisová (Kan.) 1:54,40, 4. Boweová (USA) 1:54,70, 5. Koková (Niz.) 1:54,79, 6. Takagiová (Jap.) 1:54,87, ...14. Zdráhalová (ČR) 1:56,93.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Kanada - Finsko 3:2. Velké semifinálové drama, obrat favorita dokonal MacKinnon

Aktualizujeme
Kanadští hokejisté oslavují třetí gól semifinálového utkání proti Finsku, který...

Prvním finalistou olympijského hokejového turnaje v Miláně je Kanada. Největší favorit v semifinále prohrával o dvě branky, Nathan MacKinnon však v poslední minutě třetí části dokonal obrat na...

20. února 2026  17:15,  aktualizováno  19:11

Zdráhalová čtrnáctá v závodě na 1500 m, první zlato slaví Rijpmaová-de Jongová

Nikola Zdráhalová v závodě na 1500 m.

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová obsadila v olympijském závodě na 1500 metrů 14. místo. V Miláně zvítězila Nizozemka Antoinette Rijpmaová-de Jongová a po pěti předchozích medailích získala první...

20. února 2026  18:37

OBRAZEM: Příběh her na jediném snímku. Fotografové zachytili olympijské kouzlo

Snímek z tréninku akrobatického lyžování na osmém dni zimních olympijských her.

Různé sportovní disciplíny, velkolepé výkony a bohaté příběhy, to jsou olympijské hry. Každý sportovec dlouhé roky trénuje, aby se jednou mohl ukázat pod pěti kruhy. Co kdyby se však celé olympijské...

20. února 2026  18:28

14. den ZOH 2026 ONLINE: Zdráhalová čtrnáctá, Krčmář vybojoval šesté místo

Sledujeme online
Michal Krčmář z České republiky v akci během mužského závodu na 15 km s...

Ve čtrnáctý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo finišoval pro šesté místo v hromadném závodě biatlonistů Michal Krčmář a nebýt čtyř chyb na poslední střelecké položce, mohl...

20. února 2026,  aktualizováno  18:25

Šestý Krčmář: Wow, divoký závod! Bláznivý. Plný emocí, nahoru dolů. Ale krásný

Michal Krčmář v cíli hromadného závodu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Na poslední položku přijel čtvrtý. Pak minul čtyři terče. Přesto v bláznivém závodě, který semlel mnohé favority, spurtoval o šesté místo. A má ho. Michal Krčmář si po stříbru ze sprintu v...

20. února 2026  18:10

Už pátá operace, šest hodin dlouhá. Bolest zvládám těžko, přiznává Vonnová

Americká sjezdařka Lindsey Vonnová na lůžku v nemocnici v italském Trevisu, kde...

Americká lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou pátou operaci nohy, kterou si zlomila při pádu v olympijském sjezdu. Zákrok trval přes šest hodin.

20. února 2026  17:12

Skikrosařky Cholenská i Krausová vypadly v osmifinále. Zlato slaví Němka Maierová

Češka Diana Cholenská během kvalifikace žen ve skikrosu na zimních olympijských...

Na trati, kde před týdnem slavila Eva Adamczyková stříbro ve snowboardcrossu, další české úspěchy nepřišly. Skikrosařky Diana Cholenská i Lucie Krausová z olympijského závodu v Livignu vypadly už v...

20. února 2026  10:58,  aktualizováno  16:11

Rok se přetahovaly o bronz z Pekingu. Teď snowboardistky vládly v Livignu

Stříbrná medailistka Fanny Smithová ze Švýcarska, zlatá medailistka Daniela...

Čtrnáct měsíců trvalo, než se definitivně rozdělily cenné kovy z olympijského závodu skikrosařek v Pekingu 2022. Vinou protestů šla bronzová medaile opakovaně z ruky do ruky, než konečně došlo na...

20. února 2026  16:10

Novák dvakrát upadl, Číňan ve finále akrobatických skoků napodobil manželku

Nicholas Novák z České republiky v akci během kvalifikace mužů v akrobatickém...

Číňan Wang Sin-ti získal poprvé v kariéře olympijské zlato v akrobatických skocích na lyžích a v Livignu navázal na středeční triumf své manželky Sü Meng-tchao. Těsně druhý skončil dvojnásobný mistr...

20. února 2026  11:58,  aktualizováno  16:06

Při rozlučce s hrami blízko medaili. Krčmář v závěru riskoval, v masáku dojel šestý

Michal Krčmář z České republiky v akci během mužského závodu na 15 km s...

Na dohled medailových pozic se dlouho pohyboval český biatlonista Michal Krčmář, ale na poslední střelbě olympijského hromadného závodu v Anterselvě čtyřikrát minul. V dramatickém finiši vybojoval...

20. února 2026  11:30,  aktualizováno  15:43

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají za sebou většinu závodů. Jak si vede česká reprezentace v ikonickém středisku Anterselva? Program, výsledky závodů i další informace...

20. února 2026  15:10

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

20. února 2026  15:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.