Od našeho zpravodaje v Itálii - Zatímco zůstávala s nemocnou partnerkou Martinou Sáblíkovou na pokoji, aby jí dodala psychickou podporu, sama se musela chystat na pondělní olympijský závod na 1000 metrů. Nikola Zdráhalová nakonec dojela desátá. „Marťa mi hned psala, že je nadšená a že jsem dobrá!“ smála se česká rychlobruslařka.
Vy jste zdravotně v pořádku?
Ano, až mě to udivuje. Snažím se od prášků držet dál, ale musela jsem si preventivně antivirotika vzít. Zdá se, že ať Marťa chytí, co chytí, tak mě se to chytnout nechce. Jsem nadšená, že se držím. A doufám, že i Marťa se zlepší a do pětky bude v pohodě.

Je dobře, že jste spolu zůstaly na pokoji, že se neizoluje?
To určitě, od toho se máme, jedna druhou podporujeme. Kdyby nás rozdělili, tak by to ani jedné nepomohlo. A i když se mnou není na závodě, tak vlastně je. Jsem ráda, že je v pohodě, celá ta sezona byla nahoru dolů.

Zdráhalová desátá na kilometru, slaví Leerdamová v olympijském rekordu

Jak jste spokojená s vlastním výkonem?
Kdybych jela víc technicky, asi bych byla spokojenější, ale jsem ráda, že to mám za sebou. Asi to byl časově jeden z těch lepších dní.

Co led?
Musela jsem brát, co jsem dostala přidělené, ale pro mě bylo horší, že jsem měla start z velké zatáčky. Dělá mi to problém.

Jak to?
Já potřebuji mít delší rozběh, na kiláku není dobré rozjíždět z velké, ale měla jsem taky dobrou soupeřku. Věděla jsem, že musím všechno nechat v poslední zatáčce.

Sáblíková vynechá sobotní závod. Nemůžu skoro dýchat a mám teplotu, vzkázala

A nechala?
Nejhorší bylo, když jsem ji slyšela, jak se blíží, a my vyjely na rovinku a byly vedle sebe. Říkala jsem si: Nevzdávej to, musíš tam být první. A byla jsem.

Co říkáte na stříbro Metoděje Jílka?
Je to boží! Marťa končí a já jsem ráda, že máme někoho, kdo naváže. Medaile ani rychlobruslení nekončí.

Davidová vynechá vytrvalostní závod. Ve štafetě mě bolest neomezovala, vzkázala

Dojezd Markéty Davidové do cíle olympijské smíšené štafety (8. února 2026)

Markéta Davidová nenastoupí do středečního vytrvalostního závodu žen, oznámil sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář. V dějišti her však zůstává a trenéři a lékaři se po konzultaci s ní...

9. února 2026  15:50,  aktualizováno  18:10

Zimnice? Proti zlomené ruce maličkost, kývl Hyman. A pak hýřil spokojeností

Český sáňkař Ondřej Hyman obsadil 21. místo. (7. února 2025)

Od našeho zpravodaje v Itálii Když v neděli v ledovém korytu zastavil v cíli, usmál se. Před olympijskými hrami sice zadoufal, že by se mohl dostat mezi elitní dvacítku, ale i za dvaadvacáté místo byl sáňkař Ondřej Hyman rád. „No...

9. února 2026  18:08

