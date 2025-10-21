Ruští a běloruští lyžaři se nemůžou kvalifikovat na olympijské hry, rozhodla FIS

  20:10aktualizováno  20:42
Mezinárodní lyžařská federace (FIS) neumožní starty ruských a běloruských lyžařů a snowboardistů ve svých soutěžích. Proti jejich návratu se v hlasování vyslovila Rada FIS. Zástupci obou zemí, kteří jsou ze závodů vyloučeni od invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022, se tak nebudou moci kvalifikovat na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo v příštím roce ani jako neutrální sportovci (AIN).
Rus Alexandr Bolšunov po závodě Südtirol Moonlight Classic Seiser Alm | foto: Fabian Dalpiaz

„Režim AIN (neutrálních sportovců) byl stanoven jako možná cesta pro sportovce z Ruska a Běloruska k soutěžení na olympijských hrách, přičemž každá mezinárodní federace zůstává zodpovědná za rozhodnutí o tom, zda těmto sportovcům umožní účast ve svém stávajícím kvalifikačním systému,“ uvedla FIS.

Mezinárodní olympijský výbor v září potvrdil, že Rusové a Bělorusové mohou startovat na zimní olympiádě v příštím roce stejně jako loni v Paříži jen jako neutrální individuální sportovci, pokud splní dané podmínky. I nadále ale budou soutěže pod pěti kruhy bez zástupců obou zemí v týmových soutěžích.

Ruští lyžaři se při startu závodu seřadili na podporu režimu Vladimira Putina do písmene Z.

FIS o nepřipuštění ruských a běloruských reprezentantů do soutěží rozhodl čtyři dny před startem sezony Světového poháru v alpském lyžování v Söldenu. Zástupci obou zemí se nebudou účastnit ani závodů v běžeckém lyžování, severské kombinaci, skocích na lyžích či snowboardových disciplínách.

Mezinárodní lyžařská federace je největší z devíti zastřešujících organizací sportů v programu zimních olympijských her. Soutěže spadající pod FIS tvoří takřka polovinu všech medailových klání. Bez účasti Rusů a Bělorusů v lyžařských a snowboardových závodech tak bude počet neutrálních sportovců v Itálii zřejmě jen jednociferný.

Jak se chystá Světový pohár? Kontroly FIS, soutěže, schůzky. Do Špindlu zbývá sto dní

V Cortině na olympijských hrách určitě nebudou vedle lyžařů startovat ani biatlonisté, sáňkaři či bobisté a skeletonisté z Ruska a Běloruska. Mezinárodní federace IBU, FIL a IBSF už dříve rozhodly o prodloužení zákazu startů sportovců z obou zemí ve všech svých soutěžích včetně kvalifikačních bojů. V dodatečné kvalifikaci krasobruslařů v září uspěli dva zástupci Ruska a jeden z Běloruska, přibýt ještě mohou rychlobruslaři a skialpinisté.

Stejný přístup FIS se týká i paralympijských sportovců. Mezinárodní paralympijský výbor přitom v září zrušil suspendaci Ruska a Běloruska, jež byla v platnosti od vpádu Ruska na Ukrajinu. Účast sportovců z těchto zemí na březnových paralympijských hrách v Itálii ale rovněž závisí na rozhodnutí mezinárodních federací šesti paralympijských sportů.

Seberu vám fotbal i olympiádu, hrozí Trump městům. Nemá na to právo

Premium

Boston má být hostitelem sedmi zápasů mistrovství světa ve fotbale 2026. Los Angeles zase přivítat olympijské hry 2028. Anebo také ne? „Mohu jim je odebrat,“ tvrdí americký prezident Donald Trump,...

Doufejme, že zaprší. Ledecká spekuluje, chce stihnout oba olympijské závody

V týmu zavedli pravidlo, že pokud někdo vysloví slůvka „olympijské hry“, čeká ho pokuta. Ester Ledecká se před vrcholem nadcházející zimy nechce tolik stresovat, a tak, když se o únorovém svátku...

21. října 2025  16:10

Seberu vám fotbal i olympiádu, hrozí Trump městům. Nemá na to právo

Premium

Boston má být hostitelem sedmi zápasů mistrovství světa ve fotbale 2026. Los Angeles zase přivítat olympijské hry 2028. Anebo také ne? „Mohu jim je odebrat,“ tvrdí americký prezident Donald Trump,...

21. října 2025

České curlerky zůstávají ve hře o olympiádu, ovládly předkvalifikaci

Ženská curlingová reprezentace vyhrála v Aberdeenu olympijskou předkvalifikaci a drží se ve hře o účast na únorových hrách v Itálii. Na skotském turnaji tým skipky Hany Synáčkové zvítězil ve všech...

11. října 2025  16:20

Hanebný krok, zrada svědomí. Návrat Rusů na paralympiádu vyvolal ostré reakce

Proti byli Britové, Poláci, Češi, Švýcaři, Skandinávie, pobaltské státy, takřka celá Evropa. Přesto se to stalo. Ruští sportovci se mohou vrátit na paralympiády. Ne jako neutrálové, ale s plnou...

2. října 2025  6:01

Mezinárodní paralympijský výbor zrušil suspendaci Ruska a Běloruska

Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) na svém generálním shromáždění v Soulu zrušil suspendaci Ruska a Běloruska, jež byla v platnosti od vpádu Ruska na Ukrajinu. Účast sportovců z těchto zemí na...

27. září 2025  10:43

Vázat tkaničku jednou rukou? Nemožné! Mistryni světa Hejnovou učila para atletka

Premium

Ačkoliv už sama nepokračuje v úspěšné kariéře a místo závodění se věnuje trénování, stejně přichází na Duklu ve sportovním oblečení. Že by Zuzana Hejnová vytáhla na atletický ovál syna Matyáše, který...

24. září 2025

