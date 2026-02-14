Biatlonová federace IBU nepřipustila Rusy na hry ani jako neutrály.
Zato v dalších sportech tu jsou. Třináct jich komise MOV schválila coby „neutrální sportovce“.
Právem?
BBC poukázala, že nejméně čtyři z nich nesplňují neutrální kritéria MOV. Tedy aby nepropagovali ruskou agresi na Ukrajině a nebyli členy ruských bezpečnostních složek.
Investigativci se pozastavili i nad nezávislostí tříčlenné komise, která ruské sportovce prověřovala. Její japonský člen Morinari Watanabe byl totiž loni natočen, jak v Moskvě objímal ruského olympijského medailistu v gymnastice.