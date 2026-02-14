Ruské hry v olympijské Itálii: pomlouvání Ukrajinců, vlajky, stesky, Operace přetížení

Americká hokejistka Hayley Scamurraová slaví gól proti Česku - a za zády má ruskou vlajku. | foto: Bildbyran / ddp USA Profimedia.cz

Tomáš Macek
Od našeho zpravodaje v Itálii - Ukrajinská biatlonistka Oleksandra Merkušinová u tratí v Anterselvě vyjadřuje podporu skeletonistovi Vladyslavu Heraskevyčovi a vypráví, jak si neumí představit, že nastupuje proti ruským sportovcům. „Na Vladyslavově helmě je vyobrazen i můj bývalý kolega, který se mnou dřív závodil. Je to tak bolestivé,“ připomene biatlonistu Malyševa, zabitého Rusy u Charkova.

Biatlonová federace IBU nepřipustila Rusy na hry ani jako neutrály.

Zato v dalších sportech tu jsou. Třináct jich komise MOV schválila coby „neutrální sportovce“.

Právem?

BBC poukázala, že nejméně čtyři z nich nesplňují neutrální kritéria MOV. Tedy aby nepropagovali ruskou agresi na Ukrajině a nebyli členy ruských bezpečnostních složek.

Investigativci se pozastavili i nad nezávislostí tříčlenné komise, která ruské sportovce prověřovala. Její japonský člen Morinari Watanabe byl totiž loni natočen, jak v Moskvě objímal ruského olympijského medailistu v gymnastice.

Vstoupit do diskuse
Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Kanada - Švýcarsko 5:1. Elita NHL rozhodla, trefili se McDavid, Crosby i MacKinnon

kanadští hráči Bo Horvat, Drew Doughty a Brad Marchand slavící další úspěch v...

Po úspěchu proti Čechům hokejisté Kanady nasázeli pět gólů i druhému konkurentovi ve skupině A. Švýcarsko porazili 5:1 a v základní fázi turnaje už jim zbývá pouze zápas s Francií.

13. února 2026  20:55,  aktualizováno  14. 2.

Ruské hry v olympijské Itálii: pomlouvání Ukrajinců, vlajky, stesky, Operace přetížení

Premium
Americká hokejistka Hayley Scamurraová slaví gól proti Česku - a za zády má...

Od našeho zpravodaje v Itálii Ukrajinská biatlonistka Oleksandra Merkušinová u tratí v Anterselvě vyjadřuje podporu skeletonistovi Vladyslavu Heraskevyčovi a vypráví, jak si neumí představit, že nastupuje proti ruským sportovcům....

14. února 2026

7. den ZOH 2026: Jílek získal vytoužené zlato, Adamczyková má stříbro

Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje zlatou medaili na trati 10 kilometrů. (13....

Česká výprava na zimních olympijských hrách v Itálii získala v pátek dvě další medaile! Nejprve se o stříbro postarala Eva Adamczyková v závodě snowboardcrossařek. Ten nejcennější kov pak přidal...

13. února 2026  15:40,  aktualizováno  23:41

Naprostý šok mezi krasobruslaři! Malinin selhal, olympijským vítězem je Šajdorov

Ilia Malinin se chytá za hlavu po své volné jízdě.

Šokujícím olympijským vítězem v krasobruslení je Michail Šajdorov z Kazachstánu. Úřadující vicemistr světa se posunul na vrchol z pátého místa po krátkém programu díky nejlepší volné jízdě a...

13. února 2026  23:35

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Play off v turnaji žen a mužů

České hokejistky neudržely proti Švýcarkám vedení.

Olympijské souboje hokejistek dospěly ke čtvrtfinále a odstartoval také velmi očekávaný turnaj mužů. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí či může narazit a jaký je herní systém obou turnajů,...

12. února 2026  18:35,  aktualizováno  13. 2. 23:34

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Curler Marek Černovský v souboji s USA. (11. února 2026)

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. S kým čeští reprezentanti hrají, program zápasů, výsledky i další užitečné informace...

10. února 2026  21:36,  aktualizováno  13. 2. 23:02

Curleři dál čekají na výhru. Po Švýcarsku podlehli v pátek i Norům

Curleři Marek Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa prohráli zápas proti...

Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů jsou po třech zápasech stále bez vítězství. V Cortině d’Ampezzo tým skipa Lukáše Klímy v pátek nejprve podlehl Švýcarům 3:7 a ve...

13. února 2026  11:50,  aktualizováno  22:41

Stát by měl rychlobruslařům postavit halu, řekl kouč Rulík. Medaile? Jdeme dál...

Česká střídačka reaguje v utkání proti Francii.

Od našeho zpravodaje v Itálii Zhodnotil páteční zápas českých hokejistů proti Francii (6:3), vysvětlil, proč byl druhý olympijský duel dramatičtější, než se čekalo. A taky moc pogratuloval zlatému rychlobruslaři Metoději Jílkovi....

13. února 2026  21:36

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

13. února 2026  21:02

Šampion Jílek: Super! Splnil se mi sen. Ale nepolevím. Chci medaile i za patnáct let

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě...

Od našich zpravodajů v Itálii Mise je splněna, mohl si říci. Jel do Milána pro zlatou olympijskou medaili a přiveze si ji odtud. Metoděj Jílek v pouhých 19 letech naplnil plán, který si před hrami stanovil, a provedl to způsobem,...

13. února 2026  20:56

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.