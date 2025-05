Když v neděli, poslední den mistrovství světa, předstoupili před novináře hlavní představitelé IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje) v čele s Lucem Tardifem, konkrétní stanovisko nepadlo.

Lotyšský server Sportacentrs už předtím přišel s informací, že Rusové budou na olympijských hrách chybět.

Mělo se tak rozhodnout na kongresu IIHF ve Stockholmu po vzájemné diskuzi s MOV (Mezinárodní olympijský výbor).

Ruský olympijský výbor tvrdil, že oficiální oznámení zatím nedostal. „Ale není důvod tomu nevěřit. Realita je jasná: naši hokejisté budou v Miláně chybět,“ očekával novinář Pavel Novikov z webu Championat.

Definitivní potvrzení přišlo v úterý krátce po poledni.

„Doporučení výkonného výboru MOV z března 2023 týkající se týmů sportovců s ruským pasem zůstává v platnosti. Skupinu neutrálních individuálních sportovců nelze ze své podstaty považovat za tým. Bereme na vědomí, že IIHF potvrdila, že se bude tímto doporučením řídit,“ uvedl v oficiálním prohlášení MOV, který měl v celé záležitosti rozhodující slovo.

Ruští hokejisté jsou zklamaní z porážky ve čtvrtfinále MS proti Kanadě. Zcela vpravo hvězda výběru Vladimir Tarasenko.

Pro ruskou stranu nejde o překvapení.

„Světový hokej nechce Rusko zpět ještě víc, než jsme si dosud mysleli. Pro některé státy je jeho vyloučení otázkou národní identity, tento stav se budou snažit udržet,“ uvedl Novikov.

Rusové už počtvrté v řadě vynechali světový šampionát, na jehož úroveň si i tentokrát postěžovali. Zopakovali, že jejich a běloruské vyřazení, které trvá po zahájení invaze na Ukrajinu, kvalitě turnaje zásadně škodí.

Tardif a spol. absenci obou zemí odůvodňují bezpečnostními riziky, Rusko mezitím poskočilo do čela žebříčku IIHF. „Tým, který nehraje, sbírá body. Absurdní situace,“ uznal viceprezident hokejové federace Petr Bříza.

Téma olympijské neúčasti ale rezonuje mnohem víc.

Postoj MOV a IIHF zůstal neměnný, Rusy na dvanáctičlenném turnaji nahradí Francie, která se představí ve skupině A s Českem, Kanadou a Švýcarskem.

Ve skupině B se střetnou Finsko, Švédsko, Slovensko a domácí Itálie, v „céčku“ budou hrát Spojené státy americké, Lotyšsko, Německo a Dánsko.

Ruský hokejista Alexandr Ovečkin.

„Některé naše hvězdy na takové akci nikdy nenastoupily, už jsou z nich třicátníci. Berou celé generaci šanci na olympijské zlato! Ovečkin a Malkin se nebudou moci stát členy Triple Gold Clubu,“ postěžoval si novinář Leonid Larin ze Sport-Express.

Právě Ovečkin už před lety hlásil, jak po olympiádě touží, jenže NHL dlouho nechtěla hráče na vrcholnou akci uvolnit. „Každý ví, jak miluju reprezentovat svou zemi. Jsem pyšný, že se nám podařilo vyhrát na juniorském šampionátu a na seniorském mistrovství. Ale tu nejdůležitější věc ještě nemáme: olympijské zlato,“ říkal.

Jeho matka Taťána pod pěti kruhy dvakrát slavila prvenství se Sovětským svazem v basketbalu, Ovečkinovi se ji napodobit pravděpodobně už nepodaří. Za rok stoprocentně ne, a jestli by teoreticky patřil schopnostmi do výběru za další čtyři roky, kdy mu bude už 43 let, není jasné.

Podle ruských médií mohlo k úpravě verdiktu časem dojít v případě změny mezinárodní politické situace. Ta je ale stále v nedohlednu, boje na Ukrajině pokračují.

Novikov zase spatřoval naději v hráčích působících v zámoří, které nabádal k bojkotu NHL.

„Představte si, že by se spojili a oznámili, že pokud se bude s národním týmem zacházet stejně, opustí ligu. Pro celou soutěž by to znamenalo obrovské finanční ztráty,“ napsal ve svém komentáři.

A posléze dodal: „Za celá léta neřekli nic, přitom to mohou změnit! Potřebujeme jejich konsolidaci, na světě jsou důležitější věci než peníze. Jsme velká hokejová země, která Garymu Bettmanovi (šéf NHL) může diktovat podmínky. Musí!“

Jen těžko si lze představit, že by Ovečkin, Bobrovskij, Kučerov, Kaprizov a další k tak radikálnímu kroku sáhli. Nezbývá jim nic jiného, než finální verdikt přijmout.