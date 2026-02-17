Člen MOV Tarpiščev se sešel s Coventryovou. Rusko bude brzy zpět, řekl

Tomáš Macek
  6:26
Od našeho zpravodaje v Itálii - Jednání o navrácení Rusů na olympijskou scénu pokračují přímo v Miláně. Člen Mezinárodního olympijského výboru a zároveň prezident Ruské tenisové federace Šamil Tarpiščev prohlásil v rozhovoru pro agenturu TASS, že členství Ruského olympijského výboru v MOV má být brzy obnoveno a ruští sportovci se plně vrátí na mezinárodní scénu. Přesto, že ruské zabíjení na Ukrajině pokračuje.
Kirsty Coventryová na setkání MOV před začátkem zimních olympijských her.

Kirsty Coventryová na setkání MOV před začátkem zimních olympijských her. | foto: Kyodo/Newscom / Newscom / ProfimediaProfimedia.cz

Kapitán ruského daviscupového týmu Šamil Tarpiščev za dohledu svých svěřenců...
Kirsty Coventryová promlouvá při slavnostním ceremoniálu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se skeletonistou Vladyslavem...
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč po svém vyloučení z her v Miláně,...
32 fotografií

Po schůzce s vedením MOV, včetně jeho prezidentky Kirsty Coventryové, Tarpiščev tvrdil: „Mluvil jsem s nimi i mezi čtyřma očima. Všechno je v pořádku a bude se to zlepšovat. Myslím, že není daleko čas, kdy bude náš olympijský výbor uznán a budeme se účastnit všech soutěží. Všechno jde nyní dobře.“

Tarpiščev se pochlubil, že s Coventryovou probíral ruské záležitosti 40 minut. „Schůzku hodnotím velmi pozitivně, proběhla v přátelské atmosféře. Byla pozitivní jak emocionálně, tak i z hlediska jejího chápání probírané problematiky. Obecně se mi líbí její styl práce, semináře vede moderním způsobem – energicky, emotivně a s jedinečným přístupem k lidem. Máme dobré vztahy.“

Což platí údajně také o vztazích Tarpiščeva a Vladimira Putina.

Rusko prostřednictvím Dmitrije Peskova, Putinova tiskového mluvčího, zároveň oficiálně podpořilo diskvalifikaci ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče, kterého MOV vyloučil kvůli přilbě s vyobrazením obětí ruské agrese.

„Sport by neměl být tímto způsobem politizován,“ vyhlásil mluvčí Kremlu, přestože právě Rusko ho v minulosti mnohokrát používalo k politické propagandě.

Ruské hry v olympijské Itálii: pomlouvání Ukrajinců, vlajky, stesky, Operace přetížení

Další ruští politici a funkcionáři hovořili v podobném duchu.

„Bravo, můžu rozhodnutí MOV o Heraskevyčovi jen zatleskat,“ řekl Dmitrij Vasiljev, dvojnásobný olympijský vítěz v biatlonu. „Všichni by si měli být před zákonem rovni, i Ukrajinci. Sportovci by se během soutěží neměli angažovat v politických aktivitách, měli by se soustředit pouze na svůj sport. MOV už tak tomu skeletonistovi přisoudil příliš mnoho prostoru. Je potřeba striktní přístup. A myslím si, že Coventryová v této věci prokázala důslednost, což plně podporuji.“

Michajl Heraskevyč, otec ukrajinského skeletonisty, mezitím při návštěvě Mnichovské bezpečnostní konference uvedl: „MOV se pokusil vymazat památku ukrajinských hrdinů. Nediskvalifikoval Vladyslava, diskvalifikoval Ukrajinu. Byla to diskvalifikace demokracie ve prospěch soukromých zájmů kvůli značnému tlaku ruských sponzorů.“

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Člen MOV Tarpiščev se sešel s Coventryovou. Rusko bude brzy zpět, řekl

Kirsty Coventryová na setkání MOV před začátkem zimních olympijských her.

Od našeho zpravodaje v Itálii Jednání o navrácení Rusů na olympijskou scénu pokračují přímo v Miláně. Člen Mezinárodního olympijského výboru a zároveň prezident Ruské tenisové federace Šamil Tarpiščev prohlásil v rozhovoru pro...

17. února 2026  6:26

ONLINE: Česko - Dánsko. Klíčové utkání turnaje, hokejisté zabojují o čtvrtfinále

Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem. (15. února 2026)

Zápas, který výrazně ovlivní, jaký dojem čeští hokejisté na olympijském turnaji v Miláně zanechají. V úterním osmifinále proti Dánsku bude národní tým zastávat roli favorita, zvládne ji potvrdit i na...

17. února 2026

Krasobruslaři Miuraová a Kihara předvedli historickou volnou jízdu a berou zlato

Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během dlouhého programu v...

Mistři světa Riku Miuraová a Rjuiči Kihara jsou olympijskými vítězi v soutěži sportovních dvojic. Japonští krasobruslaři v Miláně získali za volnou jízdu nejvyšší známku v historii 158,13 bodu a...

17. února 2026

Krasobruslení na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde soutěže sledovat

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek vystupují v soutěži rytmických tanců na...

Krasobruslení patří už přes sto let k ozdobám olympijských her a ani v Miláně to nebude jiné. Na XXV. zimní olympiádě se mezi krasobruslaře rozdá pět sad medailí. V našem textu najdete program dění v...

17. února 2026

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

17. února 2026

Jen jsme se dívali... Jak Jágr v Itálii okouzlil i spoluhráče: I my bychom mu zaplatili!

Premium
Jaromír Jágr v dresu Bolzana v roce 1994.

Od našeho zpravodaje v Itálii Rok 1994 se chýlil ke konci. NHL stála, protože hokejisté stávkovali. A Jaromír Jágr, jeden z nejlepších hráčů planety, nastupoval krátce po dvou Stanley Cupech doma za Kladno. Než přišel nečekaný...

17. února 2026

KVÍZ: Sledujete olympiádu? Tyhle hokejisty byste měli poznat

David Pastrňák (88) v akci během zápasu se Švýcarskem. (15. února 2026)

Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně má za sebou skupinovou fázi, už v úterý začíná play off. Poznáte hráče napříč reprezentacemi? Otestujte své znalosti v tomto kvízu.

vydáno 17. února 2026

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři v osmifinále a ve čtvrtfinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů se chystá na vyřazovací boje. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí v osmifinále a čtvrtfinále a jaký je herní systém hokejového turnaje na ZOH 2026?

16. února 2026  23:57

Hokejistky USA deklasovaly v semifinále Švédsko a v boji o zlato je čeká Kanada

Americké hokejistky radující se z gólu. (16. února 2026)

Kanadské hokejistky zdolaly v semifinále olympijských her v Miláně Švýcarsko 2:1, i na osmém turnaji žen pod pěti kruhy postoupily do finále a budou bojovat o šesté zlato. Obhájkyně triumfu z Pekingu...

16. února 2026  19:45,  aktualizováno  23:45

10. den ZOH 2026: Müller extrémní slalom nedokončil, curleři ztratili šanci na postup

Marek Müller padá při sjezdu během slalomu. (16. února 2026)

Jen ve dvou soutěžích měl během desátého dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo své zastoupení český sport. Lyžař Marek Müller v Bormiu v hustém sněžení nedokončil první kolo...

16. února 2026  23:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

16. února 2026  23:35

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

16. února 2026  23:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.