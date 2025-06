„Na mezinárodní scénu se vrátíme jen s vlajkou a hymnou, a poté co se nám omluví za vše, co jsme museli vytrpět během neoprávněného vyloučení,“ tvrdí pro agenturu RIA Novosti.

Na ty ruské sportovce, kteří by přesto byli ochotni nastoupit na hrách coby neutrálové, se Vjačeslav Fetisov dívá s despektem: „Pokud chtějí soutěžit v tak ponižujícím postavení, půjde jen o jejich rozhodnutí a budou muset v budoucnu s tou hanbou žít. Oficiální postoj našeho sportovního vedení by však měl být naprosto jasný: nesouhlasit s jakýmikoliv almužnami kvůli účasti v soutěžích. Stejně by nás nakonec podvedli.“

Za osm měsíců přivítají Milán a Cortina sportovní svět pod vlajkou s pěti kruhy. Jak to bude s účastí Rusů na zimní olympiádě 2026, se však rozhoduje už nyní.