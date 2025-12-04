„Spravedlnost opět začíná vítězit,“ jásá rovněž Irina Rodninová, trojnásobná olympijská vítězka v krasobruslení a nyní poslankyně Dumy za Putinovo Jednotné Rusko.
Příčinou je ortel Sportovní arbitráže (CAS) v Lausanne, který zrušil rozhodnutí Mezinárodní lyžařské federace FIS, podle nějž neměli být Rusové připuštěni na hry v Milánu a Cortině ani s oním pofidérním „neutrálním“ označením.
Jenže verdikt CAS nyní hlásá: „Ruští sportovci splňující kritéria způsobilosti MOV mají dostat možnost účastnit se olympijských kvalifikací FIS s neutrálním statusem.“
Rozhodnutí CAS je naprosto špatné. Copak je možné dovolovat Rusům závodit v mezinárodních soutěžích, dokud trvá jejich invaze na Ukrajině?