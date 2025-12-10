Šest běloruských lyžařů a tři z Ruska. FIS dala první povolení pro návrat do soutěží

  13:01
Olympijská vítězka v akrobatických skocích Hanna Huskovová z Běloruska či Anastasija Tatalinová, ruská mistryně světa v Big Airu, jsou mezi lyžaři, kterým mezinárodní federace FIS dala povolení startovat v olympijských kvalifikačních závodech. Celkem se jedná o šest závodníků z Běloruska a tři z Ruska.
AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ, SKOKY: 1. HUSKOVOVÁ (Bělorusko). Vítězka závod v akrobatických skocích Hanna Huskovová z Běloruska pozvala na stupně vítězů i svého trenéra Nikolaje Kozelka. (16. 2. 2018) | foto: Reuters

FIS tak reagovala na verdikt sportovního arbitrážního soudu CAS z minulého týdne, podle nějž se ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté mohou jako neutrální sportovci vrátit do mezinárodních soutěží a zapojit se do kvalifikací na únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Rusové a Bělorusové byli ze soutěží FIS vyloučeni po vojenské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

Rusko jásá: Vyhráli jsme. Kallaová kárá soudce: Otřesné. Nehájíte zájmy lidstva

Federace neuvedla, zda některé žádosti zamítla. Pro udělení neutrálního statusu je třeba, aby sportovci veřejně nepodporovali válku a neměli vazby na vojenské nebo státní bezpečnostní složky.

Mezi šesti běloruskými lyžaři je i Huskovová, která získala zlato v akrobatických skocích na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 a o čtyři roky později v Pekingu skončila druhá. Ruska Tatalinová se v roce 2021 stala mistryní světa v Big Airu. Víkendových závodů Světového poháru v Davosu se budou moci zúčastnit i ruští běžci na lyžích Savelij Korostělev a Darija Něprjajevová.

„Z Finska bych udělal Hirošimu.“ Rusové zuří kvůli FIS, s návratem na hry počítali

Uzávěrku olympijských kvalifikací FIS stanovila na 18. ledna. Ruští a běloruští sportovci a funkcionáři by navíc mohli mít problémy se získáním víz do některých zemí, kde se závody SP budou konat.

