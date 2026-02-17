Kartáč od Rulíka. Přijde něco, co ode mě ještě neslyšeli! V plné síle, slíbil kouč

Robert Rampa
  20:51
Od našeho zpravodaje v Itálii - V kabině křičel už během druhé přestávky zápasu s Dánskem a trenér Radim Rulík slíbil, že to ještě jednou zopakuje před Kanadou. Hokejová reprezentace sice prošla díky úternímu vítězství 3:2 do čtvrtfinále, ale dojem zanechala spíš hořký.
Trenér Radim Rulík probírá strategii s asistentem Tomášem Plekancem.

Trenér Radim Rulík probírá strategii s asistentem Tomášem Plekancem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Gudas a Chlapík v rozepři s dánským obráncem Bruggisserem.
Radim Šimek kličkuje mezi dánskými protihráči.
David Pastrňák bráněn dvěma dánskými hráči.
Radim Šimek sleduje kotouč, který míří na Lukáše Dostála.
Trenére, máme vůbec gratulovat k vítězství?
Na rovinu říkám, že nejsme spokojení. My všichni trenéři. Vážíme si, že jsme zápas zvládli, protože jsme si ho zkomplikovali tak, jak bývá zákon našeho sportu – když se jde naproti zbytečnými vyloučením, soupeř se dostane zpátky do utkání. Zaplaťpánbůh, že jsme ho neztratili, ale nelíbilo se nám to. Hráčům jednoznačně pogratuluju k vítězství, ale pak přijde něco, co ode mě ještě neslyšeli…

Oni už něco slyšeli během utkáni, že?
Ano. A ještě uslyší.

Upřímný Šimek: Jestli tak budeme hrát dál, může to být ostuda. Pan Rulík zvedal hlas

Byl to nejtvrdší projev, který jste měl?
No… Cítil jsem to tak. Já tohle taky umím. Nechtěl jsem, abychom dopustili takové překvapení a prohráli. Pořád je poměr sil v náš prospěch oproti Dánům, ale musí se to odmakat, hrát pro mužstvo. Je úplně jedno, kdo gól dá, hraje se pro Česko a pro fanoušky. A je třeba, aby si to všichni uvědomili.

Jak hráči reagovali, na váš křik zvyklí nejsou.
Musíte se zeptat jich, ale myslím si, že jsme neměli špatný vstup do třetí části. Bylo to živější, zkomplikovali jsme si ho vyloučeními, přičemž oni jednu přesilovku využili a snížili na 2:3. Místo, abychom to zkušeným výkonem kontrolovali a nic jim nedali. Stalo se z toho zbytečné drama.

Čeká vás nejtěžší moment u reprezentace? Co týmu říct? Jak ho namotivovat?
Nevím, jestli nejtěžší, ale každý turnaj něco přináší. Už jsem říkal, že to není ono a hráči to uslyší v plné síle.

Nejsou zabrždění v hlavě?
Je to zadřený motor.

Čím to?
Někdy to může být strach o výsledek, jindy další věci, které teď nechci vytahovat. Pořád jsme v turnaji.

Věříte v zázrak proti Kanadě?
Určitě. Kvůli ničemu jinému tady nejsme. Vždycky říkám, že jestli chceme být úspěšní, musíme zahrát nad naše možnosti, ale od toho jsme strašně daleko. Zatím.

Jak je na tom zraněný Radek Faksa?
Proti Kanadě určitě hrát nebude.

Netěšíte se přece jen na čtvrtfinále? Bude to velký zápas.
Abych vám řekl pravdu… (povzdychne si a zasměje se) Já nejsem těšící typ. Takže u toho zůstanu

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

S Kanadou jste v základní skupině prvních deset minut stíhali.
Je lepší, že jsme s nimi už hráli, ale oni mají tak vyspělý tým, že je hrozně těžké proti němu hrát. Výsledky vidíme všichni. Pro ně nehraje žádnou roli, že už s námi hráli. Pro nás ano.

Je potřeba větší důraz?
Jednoznačně, bez toho není vůbec šance.

Z hlediště to dnes působilo celé tak nějak odumřele. I atmosférou v hale.
Je to tak, říkám tomu zadřený motor. Pozveme automechanika, aby to vyladil.

Tím jste vy, ne?
Pokusím se.

