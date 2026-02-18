Rulík se zlobí na rozhodčí: Bojí se Kanady! Nebylo to fér. Měli strach, že dáme gól

Dan Hübsch
Robert Rampa
,
  21:30
Od našich zpravodajů v Itálii - Zlobil se. Hodně se zlobil. Ale ne na své svěřence, nýbrž na rozhodčí. „Straší mě! Nebyl to fér turnaj a je neakceptovatelné, co si k nám dovolí!“ lamentoval Radim Rulík po prohraném středečním čtvrtfinále českých hokejistů s Kanadou na olympiádě 3:4 v prodloužení.
Krutá porážka, Češi nestačili ve čtvrtfinále na Kanadu.

Krutá porážka, Češi nestačili ve čtvrtfinále na Kanadu. | foto: Reuters

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.
Hokejisté prohráli s Kanadou. Na fotce zleva Radim Šimek (dole), Filip Chlapík,...
Lukáš Dostal po prohře v olympijském čtvrtfinále s Kanadou.
Radim Šimek mohl v prodloužení rozhodnout, pak byl na druhé straně u gólu...
78 fotografií

Proč se na rozhodčí zlobíte?
Každý zápas posíláme komisi dva až tři zákroky, kde nám potvrdí, že soupeř měl být vyloučený. Třeba krosček Dánů na Davida Pastrňáka. Dneska šel Michal Kempný na dvě minuty? Já tomu nerozumím. Já to nechápu. Mám pocit, že se Kanady každý bojí, aby jim náhodou něco nepískli. Tlačili jsme proti šesti.

Velké selhání rozhodčích. Palátův gól neměl platit, Češi hráli i slavili v šesti

Opravdu?
Nechci se vymlouvat a ať se na mě nikdo nezlobí, ale ta videa mi dávají za pravdu. V každém zápase se to děje a z tohohle pohledu to není fér turnaj. Nepovedlo se složení rozhodčích z NHL a Evropy, protože každý píská jiný metr. Každý den koukám na dva zápasy NHL ze záznamu. Martin Nečas jel sám na brankáře, jak mu sáhli na hokejku, tak v NHL se tohle vždycky píská. Tady se to najednou přejde?

Co cítíte?
Je mi to strašně líto, kluci si to nezasloužili. Zasloužili si špičkový výkon rozhodčích.

Komunikace ale probíhala, ne?
Chodí za námi supervizoři, když jim pošleme podle nás nepotrestané zákroky. Oni napíšou, že máme pravdu, ale u toho to zůstane. Nestane se žádný posun. Je to škoda. Měli jsme mít proti Kanadě víc vyloučení, ale oni měli strach, aby Pasta nebo Neči nedali další gól v přesilovce. Měli vylučovat! Když byl potrestaný Gudas, měl jít Drew Doughty za zákrok na Pastu taky.

Máte názor, proč se to podle vás děje?
Já nevím. Jen chci, aby se pískalo fér. Soupeřům se ale odpouští.

Bude to strašně mrzet, ale jsem pyšný, říká Pastrňák. Podivoval se nad rozhodčími

Byl to dneska výkon, jaký jste si od hráčů představoval?
Jen bez ideální tečky, ale my tomu šli naproti... Důležité je, že jsme splnili, co jsme si řekli. Že tam necháme všechno. Jen jsme se měli zdržet zbytečných vyloučeních ve druhé třetině. Jinak jsme blokovali střely, výborně se vraceli, v prodloužení jsme mohli rozhodnout jako první! Kdyby Šimek trefil víko jako později Marner... Nebylo by o čem. Bylo to strašně nadějné.

Radim Šimek říkal, že ho to bude strašit dlouho.
Já ho určitě podpořím, to je jasný. Musím, protože je super, že jsme se do té šance dostali. Kluci měli výbornou akci. Určitě to trefit chtěl, já myslel, že to zkoušel mezi nohy. Podpořím ho, sehrál dobrý turnaj.

Pomohlo, že jste po zápasu s Dánskem zvýšil hlas?
Možná by hráči podali stejný výkon, i kdyby nic neproběhlo. Nedokážu to posoudit.

Tomáš Hertl říkal, že po vašem proslovu mluvili i sami hráči. I to pomohlo?
Asi jo.

Lukáš Dostál a Radko Gudas zklamaně hledí po prohře s Kanadou v prodloužení.

Po Dánech jste zmiňoval, že tým nefunguje kvůli aspektům, které nebudete v průběhu turnaje zveřejňovat. To jste myslel rozhodčí?
To vůbec ne. To bylo v týmu. Týmově to nebylo tak, jak bychom si představovali. Ale je to zkušené mužstvo, které ví, jak se připravit. S Dány to trochu drhlo, ale věřil jsem. Ani jsem nepřetěžoval Pastu s Nečim, protože jsem doufal, že utkání zvládneme. Trošku jsem to risknul, že na dnešní zápas budou mít víc sil. A taky měli. Výkon měl gradovat a gradoval. Byli jsme k senzaci blízko.

Jak zhodnotit výkony Davida Pastrňáka?
Dneska výborný výkon. Je to profík. Ví, o co se jedná. I když hned první střídání nebylo úplně ono, pak byl u inkasovaného gólu, ale během zápasu to mužstvu jednoznačně vrátil.

Můžete posoudit, jestli je na olympiádě větší tlak než na mistrovství světa?
O tlaku bych vůbec nemluvil, protože nic nečtu, jsem úplně mimo a v bublině s trenéry a hráči. Tohle nevnímám. Je to skvělý turnaj s nejlepšími hráči, bohužel ne s nejlepšími rozhodčími. I tak je to pro všechny zážitek. Když se hraje srdcem, obětavě a nechá se tam všechno, pak má sport smysl. Já si myslím, že je to moje poslední olympiáda a…. Jdeme dál.

Zhodnotíte turnaj jako celek?
Měli jsme porazit Švýcarsko, abychom neměli Kanadu ve čtvrtfinále. Ale sehráli jsme vyrovnaný duel. Zápas s Kanadou v základní skupině a teď?To je nebe a dudy. Jednoznačně jsme se z toho poučili. Musím dát kredit hráčům, vydali ze sebe to, co jsme po nich chtěli. Pro lidi, pro fanoušky. Vydali, co v nich bylo.

Roman Červenka dneska stíhal proti Connoru McDavidovi.
Výborně se připravil. Má svůj věk, tak pro to udělal naprosto vše. A naprosto si nezaslouží fanouškovské komentáře. Vždycky se to má hodnotit po turnaji, ne během něj. Je vzorem profíka a v jeho letech to takhle zvládat, smekám, dávám mu obrovský kredit.

