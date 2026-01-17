Galvas, Sikora a další junioři ze stříbrného MS dostali pozvánku na kemp před ZOH

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík se rozhodl pozvat na kemp před olympijskými hrami v Miláně i čtyři stříbrné medailisty z nedávného mistrovství světa juniorů. V Karlových Varech, kde se v pondělí 2. února sejde evropská část týmu, mužstvo doplní brankář Matyáš Mařík, obránce Tomáš Galvas a útočníci Petr Sikora se Štěpánem Hochem. Rulík to řekl v podcastu Trefa do Černého a upozornil na to web iSport.cz.
Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

foto: Nick Wosika / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Český brankář Matyáš Mařík lapí samostatný únik Andrewa Bjergstada.
Útočník české hokejové dvacítky Štěpán Hoch (25) se před lotyšským brankářem...
Český kapitán Petr Sikora si na led pokládá bránícího kanadského obránce Zaynea...
Smutný Štěpán Hoch po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.
„Řekli si o to výkony na mistrovství světa a taky se to hodí, mají přestávku,“ řekl Rulík. Zároveň potvrdil slova generálního manažera Jiřího Šlégra z nominační tiskové konferenci, že úspěšní junioři budou mít šanci zabojovat o nominaci na seniorský šampionát.

„Uvidíme, jak se jim bude dařit. S některými počítáme, že by se zapojili do přípravy před turnajem,“ uvedl šedesátiletý kouč, který předloni dovedl tým k zisku zlatých medailí na MS v Praze. Aktuálně to vypadá, že by šanci měli dostat Galvas s Sikora.

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

V Karlových Varech by se na začátku února mělo sejít dvanáct hráčů působících v extralize, Švýcarsku a ve Švédsku, které Rulík se svými asistenty zařadili do kádru pro olympiádu.

„Na začátku budeme mít klidovější režim, trénink by měl být až třetí den. Podle toho, kdo kdy skončí,“ uvedl Rulík s tím, že s týmem bude na západě Čech i pětice hráčů, kteří budou připraveni nahradit případné zraněné.

Český kapitán Petr Sikora doráží na kanadského brankáře Cartera George.
Adam Benák a Tomáš Galvas se snaží zastavit Camerona Reida.

Rulík v jejich případě nepoužívá označení náhradníci. „Budou to připravení hráči,“ řekl Rulík. Podle iSport.cz by mělo jít obránce Jana Ščotku, Libora Hájka a útočníky Ondřeje Beránka, Filipa Chlapíka a Jáchyma Kondelíka.

Hokejová reprezentace se bude v Karlových Varech připravovat do 5. února, kdy odletí do Itálie. V neděli 8. února se k nim v Miláně připojí hráči z NHL v čele s Davidem Pastrňákem a Martinem Nečasem. První utkání turnaje čeká český výběr 12. února proti Kanadě.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

