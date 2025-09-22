Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Autor:
  10:00
Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jaká je sestava českého týmu, s kým si reprezentanti zahrají, program a výsledky turnaje i další užitečné informace najdete v našem přehledu.

Český curler Lukáš Klíma. | foto: Reuters

  • Český mužský curlingový tým se na ZOH 2026 kvalifikoval přímo, ziskem dostatečného počtu bodů ze světových šampionátů v letech 2024 a 2025.
  • Ženy by musely překonat předkolo prosincového kvalifikačního turnaje (Olympic Qualification Event) a poté uspět i tam (na ZOH se z něj dostanou dva týmy). Reálně tedy ještě nejsou mimo hru, ale cesta je složitá a šance spíše malé.
  • Na ZOH se konají i turnaje smíšených dvojic a smíšených týmů. I tady by čeští zástupci museli projít kvalifikačním turnajem.

Česká sestava na olympijský turnaj v curlingu:

  • Skip: Lukáš Klíma
  • Vice-skip (třetí kámen): Marek Černovský
  • Druhý kámen: Martin Jurík
  • Lead: Lukáš Klípa
  • Náhradník: Radek Boháč

Program českých zápasů v curlingu:

DatumČasZápasPoznámka
11. 2. 202619:05tým z kvalifikace vs. Česko
13. 2. 202609:05Švýcarsko vs. Česko
13. 2. 202619:05Česko vs. Norsko
14. 2. 202614:05Česko vs. Velká Británie
15. 2. 202619:05Itálie vs. Česko
16. 2. 202614:05Česko vs. Kanada
18. 2. 202614:05tým z kvalifikace vs. Česko
19. 2. 202609:05Švédsko vs. Česko

Rozpis mužského turnaje v curlingu:

DatumČasZápasVýsledek
11. 2. 202619:05Švédsko vs. Itálie
11. 2. 202619:05Kanada vs. Německo
11. 2. 202619:05Česko vs. tým z kvalifikace
11. 2. 202619:05tým z kvalifikace vs. Velká Británie
12. 2. 202614:05Norsko vs. Německo
12. 2. 202614:05tým z kvalifikace vs. Švýcarsko
12. 2. 202614:05Velká Británie vs. Švédsko
12. 2. 202614:05?
13. 2. 202609:05Kanada vs. tým z kvalifikace
13. 2. 202609:05Velká Británie vs. Itálie
13. 2. 202609:05tým z kvalifikace vs. Norsko
13. 2. 202609:05Švýcarsko vs. Česko
13. 2. 202619:05Švýcarsko vs. tým z kvalifikace
13. 2. 202619:05Česko vs. Norsko
13. 2. 202619:05Německo vs. Itálie
13. 2. 202619:05Kanada vs. Švédsko
14. 2. 202614:05Česko vs. Velká Británie
14. 2. 202614:05Švédsko vs. tým z kvalifikace
14. 2. 202614:05Švýcarsko vs. Kanada
14. 2. 202614:05Německo vs. tým z kvalifikace
15. 2. 202609:05tým z kvalifikace vs. Švédsko
15. 2. 202609:05Německo vs. Velká Británie
15. 2. 202609:05Norsko vs. Itálie
15. 2. 202609:05?
15. 2. 202619:05tým z kvalifikace vs. Kanada
15. 2. 202619:05Norsko vs. tým z kvalifikace
15. 2. 202619:05Itálie vs. Česko
15. 2. 202619:05Velká Británie vs. Švýcarsko
16. 2. 202614:05Velká Británie vs. Norsko
16. 2. 202614:05Česko vs. Kanada
16. 2. 202614:05Švédsko vs. Německo
16. 2. 202614:05Itálie vs. tým z kvalifikace
17. 2. 202609:05Švýcarsko vs. Švédsko
17. 2. 202609:05další tři zápasy doplním
17. 2. 202619:05Německo vs. Švýcarsko
17. 2. 202619:05tým z kvalifikace vs. Itálie
17. 2. 202619:05Kanada vs. Velká Británie
17. 2. 202619:05Švédsko vs. Norsko
18. 2. 202614:05Itálie vs. Kanada
18. 2. 202614:05tým z kvalifikace vs. Česko
18. 2. 202614:05Norsko vs. Švýcarsko
18. 2. 202614:05tým z kvalifikace vs. Velká Británie
19. 2. 202609:05Švédsko vs. Česko
19. 2. 202609:05Itálie vs. Švýcarsko
19. 2. 202609:05tým z kvalifikace vs. Německo
19. 2. 202609:05Norsko vs. Kanada
19. 2. 202619:05Semifinále (1. vs. 4., 2. vs. 3.)
20. 2. 202619:05Zápas o bronz
21. 2. 202619:05Finále

Co potřebujete vědět o curlingu:

🥌 Základní princip

  • Curling se hraje na dlouhém ledovém hřišti s kruhy na obou koncích (tzv. house).
  • Cílem je dostat své kameny co nejblíže ke středu kruhů (button).
  • Hraje se s 8 kameny na tým v jedné směně (end). Jeden tým tedy má 16 kamenů celkem na celý zápas.

Týmy

  • V týmu jsou 4 hráči:
    • Lead (první dva kameny)
    • Second (další dva kameny)
    • Third / vice-skip (pátý a šestý kámen)
    • Skip (sedmý a osmý kámen, kapitán)
  • Kapitán (skip) stojí u kruhů, určuje taktiku a ukazuje, kam se má hrát.

Průběh hry

  1. Týmy se střídají po jednom kameni.
  2. Každý kámen se „vypustí“ z odrazového bloku (hacku) a klouže po ledě.
  3. Hráči mohou kámen „zametat“ (sweepovat) před sebou, čímž ovlivňují jeho rychlost a směr.
  4. Po odehrání všech 16 kamenů (8+8) končí směna (end).

Bodování

  • Po skončení směny boduje pouze jeden tým – ten, který má kámen nejblíže středu.
  • Dostane tolik bodů, kolik jeho kamenů je blíže středu než nejlepší kámen soupeře.
  • Příklad: pokud tým A má dva kameny blíž než nejlepší kámen týmu B, zapíše se 2:0 za tu směnu.

Olympijský formát

  • 10 směn (endů) v základním zápase (na MS a OH se hraje 10, jinde často 8).
  • Pokud je po 10. endu remíza, hraje se prodloužení (extra end).
  • Turnaj:
    • Nejprve round robin (každý s každým).
    • Nejlepší 4 týmy postupují do semifinále (1. vs. 4., 2. vs. 3.).
    • Poražení hrají o bronz, vítězové o zlato.

Důležité taktické pojmy

  • Hammer: poslední kámen ve směně – velká výhoda. Tým s hammerem má lepší šanci skórovat.
  • Blank end: směna, ve které nikdo nezíská bod. Tým s hammerem si ho „ponechá“ do další směny.
  • Guard: kámen postavený před kruhy, aby chránil vlastní kameny.
  • Take-out: úder, kdy se soupeřův kámen vyrazí z hry.

Medailisté z posledních ZOH:

RokMedaileZeměHráči
2022ZlatáŠvédskoNiklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, Christoffer Sundgren, Henrik Leek
2022StříbrnáVelká BritánieBruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMillan, Ross Whyte
2022BronzováŠvýcarskoPeter de Cruz, Benoît Schwarz, Claudio Pätz, Valentin Tanner, Sven Michel
RokMedaileZeměHráči
2018ZlatáUSAJohn Shuster, Tyler George, Matt Hamilton, John Landsteiner, Joe Polo
2018StříbrnáŠvédskoNiklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, Christoffer Sundgren, Henrik Leek
2018BronzováŠvýcarskoBenoît Schwarz, Claudio Pätz, Peter de Cruz, Valentin Tanner, Dominik Märki
RokMedaileZeměHráči
2014ZlatáKanadaBrad Jacobs, Ryan Fry, E. J. Harnden, Ryan Harnden, Caleb Flaxey
2014StříbrnáVelká BritánieDavid Murdoch, Greg Drummond, Scott Andrews, Michael Goodfellow, Tom Brewster
2014BronzováŠvédskoNiklas Edin, Sebastian Kraupp, Fredrik Lindberg, Viktor Kjäll, Oskar Eriksson
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Tunisko vs. ČeskoVolejbal - Osmifinále - 23. 9. 2025:Tunisko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
23. 9. 09:30
  • 3.49
  • -
  • 1.30
Brozany vs. SlaviaFotbal - 3. kolo - 23. 9. 2025:Brozany vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
23. 9. 16:00
  • 30.00
  • 15.00
  • 1.01
Horní Ředice vs. SlováckoFotbal - 3. kolo - 23. 9. 2025:Horní Ředice vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
23. 9. 16:00
  • 15.10
  • 8.68
  • 1.10
Kopřiva vs. PavlovicTenis - 1. kolo - 23. 9. 2025:Kopřiva vs. Pavlovic //www.idnes.cz/sport
23. 9. 16:00
  • 1.20
  • -
  • 4.02
Litvínov vs. Ml. BoleslavHokej - 7. kolo - 23. 9. 2025:Litvínov vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
23. 9. 17:30
  • 2.30
  • 4.10
  • 2.62
Vítkovice vs. LiberecHokej - 7. kolo - 23. 9. 2025:Vítkovice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
23. 9. 17:30
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Český olympijský tým má nového sponzora. Innogy věnuje peníze nadaci

Novým oficiálním partnerem Českého olympijského týmu je energetická skupina innogy. Zástupci ČOV ji představili v úterý na tiskové konferenci. Olympioniky bude podporovat do roku 2028. Spolupráce...

9. září 2025  14:44

Nový partner: CSG. Český olympijský tým uzavřel smlouvu se zbrojařskou skupinou

Český olympijský tým ve středu oznámil nového generálního partnera. Až do roku 2029 se jím stává zbrojařská a strojírenská společnost CSG. Její místopředseda představenstva David Chour a předseda...

3. září 2025  14:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.