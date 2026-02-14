Ani na velkém můstku to nevyšlo. Skokan Koudelka opět vypadl hned v prvním kole

Autor: ,
  20:25
Skokan Roman Koudelka na olympijských hrách nepostoupil do druhého kola ani na velkém můstku, v Predazzu obsadil 42. místo. Skočil 119 metrů a za umístěním v nejlepší třicítce, která do druhého kola prošla, zaostal o 13,5 bodu. Šestatřicetiletý veterán skončil v prvním kole i v pondělním závodě na středním můstku. Po prvním kole vede Ren Nikaido z Japonska.
Roman Koudelka během zkušebního kola před závodem na velkém můstku

Roman Koudelka během zkušebního kola před závodem na velkém můstku | foto: Reuters

Roman Koudelka během zkušebního kola před závodem na velkém můstku
Domen Prevc v prvním kole na velkém můstku
Domen Prevc v prvním kole na velkém můstku
Ren Nikajdo slaví povedený skok v prvním kole na velkém můstku.
10 fotografií

Koudelkovi stejně jako na středním můstku neseděl nájezd. „Hledáme to tady od začátku. Já jsem myslel, že ten velký nechali z léta, ale oni ho také předělali. Prostě já tady nedostanu ten rytmus a peru se s tím,“ uvedl v nahrávce Českého olympijského výboru pro média.

„Mrzí mě to, po fyzické i po psychické stránce jsem se cítil dobře. Měl jsem pocit, že dneska je ten den, kdy by se to mohlo povést,“ dodal Koudelka, který se představil na páté olympiádě a v Turíně 2006 byl jako předskokan.

Domen Prevc

Ren Nikajdo

„Ale pořád je tam kaňka těch nepovedených závodů,“ posteskl si jediný český skokan na lyžích na aktuálních hrách, který nyní bude řešit budoucnost. „Budu odjíždět s velkým očekáváním, co bude po sezoně, co se bude dít dál,“ řekl Koudelka. „Mě tato olympiáda strašně mrzí, protože jsem zažil konečně olympiádu kousek od domova,“ prohlásil.

Bronzový medailista ze středního můstku a smíšených družstev Nikaido předvedl v prvním kole výkon 140 metrů a vede s náskokem sedmi bodů před Domenem Prevcem ze Slovinska. Suverénní lídr Světového poháru skočil 138,5 metru.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
USA vs. DánskoHokej - Skupina C - 14. 2. 2026:USA vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 21:10
  • 1.06
  • 13.70
  • 33.00
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Čtvrtfinále - 14. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 21:10
  • 1.42
  • 4.76
  • 6.01
Švýcarsko vs. ČeskoHokej - Skupina A - 15. 2. 2026:Švýcarsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
15. 2. 12:10
  • 2.89
  • 4.09
  • 2.20
Kanada vs. FrancieHokej - Skupina A - 15. 2. 2026:Kanada vs. Francie //www.idnes.cz/sport
15. 2. 16:40
  • 1.01
  • 45.00
  • 45.00
Dánsko vs. LotyšskoHokej - Skupina C - 15. 2. 2026:Dánsko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
15. 2. 19:10
  • 2.58
  • 4.10
  • 2.34
USA vs. NěmeckoHokej - Skupina C - 15. 2. 2026:USA vs. Německo //www.idnes.cz/sport
15. 2. 21:10
  • 1.18
  • 7.97
  • 12.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Slováci jsou navzdory porážce rovnou ve čtvrtfinále. Pomohla jim i výhra Finů 11:0

Euforie navzdory prohře, Dalibor Dvorský vstřelil klíčový gól na 3:5 proti...

Skupinu B na olympijském turnaji hokejistů překvapivě ovládli Slováci. V posledním utkání sice prohráli se Švédskem 3:5, ale jelikož díky gólu Dalibora Dvorského 39 vteřin před koncem udrželi...

14. února 2026  20:07

Cesta za obhajobou pokračuje. Kanaďanky ve čtvrtfinále jasně přehrály Německo

Kanadské hokejistky slaví výhru nad Německem a postup do semifinále...

Kanadské hokejistky porazily ve čtvrtfinále olympijských her v Miláně Německo 5:1. V boji o finále obhájkyně triumfu z Pekingu narazí na lepší z dvojice Finsko, Švýcarsko. Druhou dvojici pro pondělní...

14. února 2026  19:47

Očekávání, vyčerpání i oslava v Českém domě. Jak vypadal Jílkův zlatý den

Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje olympijské vítězství v Českém domě. (13....

Věděl, že je jeden z favoritů, a byl připravený pro zlato udělat cokoliv. Rychlobruslař Metoděj Jílek se v pátek vydal ze všech sil, nejcennější medaili na olympijských hrách nakonec vybojoval. A...

14. února 2026  19:46

8. den ZOH 2026 ONLINE: Voborníková ve sprintu 19., Fernstädtová se posunula

Sledujeme online
Biatlonistka Markéta Davidová při ležce během sprintu.

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’ Ampezzo mají za sebou první týden. Ten druhý startuje v sobotu. Program načal dopoledne lyžař Marek Müller, v obřím slalomu ale dojel se ztrátou téměř 13 vteřin...

14. února 2026  19:43

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

14. února 2026  19:38

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

14. února 2026  19:37

Nejlepší prohra v životě! I Slováky výsledek zmátl, postupovou radost museli mírnit

Juraj Slafkovský nezvykle oslavuje prohru.

Od našich zpravodajů v Itálii „Ta prohra je taková velká výhra.“ „Zvláštní pocit, ale jestli díky tomu půjdeme rovnou do čtvrtfinále, tak je dobrý!“ „Poprvé v životě se raduju z prohry...“ I tak slovenští hokejisté v sobotu...

14. února 2026  17:20,  aktualizováno  19:30

Heraskevyč reagoval na kritiku MOV za řád od Zelenského. Přidal fotku Coventryové

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se skeletonistou Vladyslavem...

Od našeho zpravodaje v Itálii Vyloučený ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč se opět ocitl pod kritikou Mezinárodního olympijského výboru, a to za skutečnost, že obdržel Řád svobody od ukrajinského prezidenta Volodymira...

14. února 2026  19:24

Posun do první desítky. Skeletonistku Fernstädtovou čeká finálová jízda

Skeletonistka Anna Fernstädtová během třetí jízdy na olympijských hrách

Skeletonistka Anna Fernstädtová se v olympijském závodě posunula do první desítky, před závěrečným kolem je devátá. Ve třetí jízdě v Cortině d’Ampezzo zajela česká reprezentantka sedmý nejlepší čas a...

14. února 2026  19:17

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

14. února 2026  19:07

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

MacLeodová: Bolí to, ale můžeme být hrdé. Jenže hokejistky stagnují, někde je chyba

České hokejistky smutní po vyřazení z olympiády ve čtvrtfinále, na ledě klečí...

Od našeho zpravodaje v Itálii Většina pozápasových hodnocení se nesla v pozitivním duchu. Ano, české hokejistky v posledních letech udělaly ohromný pokrok. Od bronzové éry však utekly skoro tři roky. A tři neúspěšné rozhodující...

14. února 2026  19:01

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

14. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.