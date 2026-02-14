Koudelkovi stejně jako na středním můstku neseděl nájezd. „Hledáme to tady od začátku. Já jsem myslel, že ten velký nechali z léta, ale oni ho také předělali. Prostě já tady nedostanu ten rytmus a peru se s tím,“ uvedl v nahrávce Českého olympijského výboru pro média.
„Mrzí mě to, po fyzické i po psychické stránce jsem se cítil dobře. Měl jsem pocit, že dneska je ten den, kdy by se to mohlo povést,“ dodal Koudelka, který se představil na páté olympiádě a v Turíně 2006 byl jako předskokan.
„Ale pořád je tam kaňka těch nepovedených závodů,“ posteskl si jediný český skokan na lyžích na aktuálních hrách, který nyní bude řešit budoucnost. „Budu odjíždět s velkým očekáváním, co bude po sezoně, co se bude dít dál,“ řekl Koudelka. „Mě tato olympiáda strašně mrzí, protože jsem zažil konečně olympiádu kousek od domova,“ prohlásil.
Bronzový medailista ze středního můstku a smíšených družstev Nikaido předvedl v prvním kole výkon 140 metrů a vede s náskokem sedmi bodů před Domenem Prevcem ze Slovinska. Suverénní lídr Světového poháru skočil 138,5 metru.