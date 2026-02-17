Baseballista a karatistka na bruslích. Jak si světovým rekordem řekli v Miláně o zlato

Tomáš Macek
  19:45
Od našeho zpravodaje v Itálii - Předvedli zvrat z kategorie fenomenálních. Od slz zoufalství k slzám radosti bruslila v Miláně japonská sportovní dvojice Riku Miuraová, Rjuiči Kihara, aktuální mistři světa. A oživili tím i osm let starý příběh z Pchjongčchangu 2018.
Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během dlouhého programu v...

Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během dlouhého programu v krasobruslení dvojic. (16. února 2026) | foto: AP

Japonská sportovní dvojice Riku Miurová a Rjúči Kihara na tréninku v Miláně.
5 fotografií

Tehdy bylo německé duo Aljona Savčenková a Bruno Massot po hrubce v krátkém programu až čtvrté a ztrácelo na první místo šest bodů. Načež ohromili skvostnou volnou jízdou a v novém světovém rekordu si na konci kariéry dojeli pro nesmírně emotivní zlato.

Nyní v Miláně patřila Japoncům po úvodní části soutěže dokonce až pátá příčka, sedm bodů za vedoucím německým duem Haseová, Volodin. Tak zdrcený byl Kihara poté, co se mu při zvedačce v krátkém programu podlomila ruka.

Ale právě tehdy jim kanadský trenér Bruno Marcotte řekl: „Ještě není konec. Vzpomeňte na Savčenkovou s Massotem.“

Marcotte je pro ně kouč, mentor a člověk u ledu nejbližší.

Krasobruslaři Miuraová a Kihara předvedli historickou volnou jízdu a berou zlato

A když to říká on...

I Miuraová a Kihara tedy předvedli ve finálovém večeru životní výkon. I oni se vyhoupli až k titulu. A opět ve světovém rekordu za volnou jízdu – 158,13 bodu.

„Fantastico! Byl to Gladiátor z říše sci-fi,“ okomentoval reportér italského Eurosportu jejich vystoupení na soundtrack ze slavného filmu. Ovace vestoje následovaly.

Teď se ukažte, poslali nevyřčený vzkaz konkurentům.

Nastavili laťku, která byla pro zbylé čtyři páry nedosažitelná. A když viděli, že i předtím vedoucí Němci zůstali bodově daleko za nimi, Kihara tiše klesl na kolena a objal Miuraovou. Vzápětí se opět jednou rozplakal, ale tentokrát štěstím.

Marcottovo trenérské oko

Ti dva jsou každopádně pozoruhodným párem – a nejen svými výkony na ledu.

Vezměte si třeba jejich koníčky. On hraje amatérsky baseball, ona ve volném čase provozuje karate. Což byste u krasobruslařů nečekali. Volba hudby z Gladiátora najednou hned dává větší smysl.

On vystudoval na univerzitě sportovní vědu, ona má zatím ve stejném oboru před státnicemi. Však je také mezi nimi značný věkový rozdíl, jemu je 33 let, jí teprve 24.

Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během dlouhého programu v krasobruslení dvojic. (16. února 2026)

Kihara bruslil s jinými partnerkami na olympiádách už v Soči 2014 a Pchjongčchangu 2018, jenže na lepší než osmnácté místo to nedalo.

Potom se zjevil Marcotte a vše změnil. Ano, ten Marcotte, jenž kdysi pomáhal k titulu juniorských mistrů světa i českému duu Dušková, Bidař. Pan trenér. A zároveň muž, jenž viděl mnohými neviděné.

V létě 2019 pořádal v Japonsku seminář o sportovních dvojicích. Pozoroval při něm na ledu Kiharu i Miuraovou a přesvědčil je: „Vy dva byste se k sobě hodili.“

Za covidu se sladili

Začátkem roku 2020 se za ním přestěhovali do Toronta a všechno do sebe začalo zapadat.

Do Kanady dorazili těsně před vypuknutím pandemie covidu a kvůli přísným opatřením se nemohli vrátit do Japonska téměř celý rok.

„Paradoxně tím víc času jsme měli, abychom položili kvalitní základy jejich společného bruslení,“ vyprávěl Marcotte. Všiml si, že Kihara nalezl s novou partnerkou na ledu i novou energii. „A líbilo se mi, jak byla Riku odvážná a nebála se žádného těžkého prvku.“

Krasobruslení na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde soutěže sledovat

Následoval velmi rychlý postup vzhůru. V sezoně 2023 už slavili titul mistrů světa. O dva roky později přidali další. V Miláně byli také nejlepším párem v závodě družstev. „Což nám dodalo hodně sebevědomí,“ poznamenal Marcotte.

Jenže jak že to říkal král čtverných skoků Ilja Malinin po svém kolapsu v soutěži mužů?

„Na olympiádách funguje prokletí krasobruslařských favoritů.“

Když světoví lídři nevyhrávají

Američané Chocková, Bates, světové jedničky v tancích, už byli v Miláně sesazeni z trůnu. A Malininův propad na osmé místo označila uznávaná americká komentátorka Christine Brennanová dokonce za „jedno z největších překvapení v dějinách sportu“.

Krátký program dvojic jako by chtěl toto prokletí prodloužit.

„Byl jsem po své chybě zoufalý,“ přiznal Kihara. „Nedokázal jsem přestat plakat ani další den ráno na tréninku. Nevěděl jsem, jak volnou jízdu psychicky zvládnu.“

Pomohla mu drobná partnerka, která jej vytrvale uklidňovala. Proto jí později tolik děkoval: „Jsem Riku nesmírně vděčný. Normálně jsem z nás ten silnější. Tentokrát mě ale dala zase dohromady.“

Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během dlouhého programu v krasobruslení dvojic. (16. února 2026)

Marcotte je ještě před jízdou vyzval: „Ukažte všem, že jste nejlepší na světě.“

Poslechli. Načež pro zemi, která v minulosti vyprodukovala plejádu ledových šampionů v kategoriích sólistů, zařídili historicky první olympijské zlato z dvojic.

Triumfovali rozdílem 10 bodů!

„Pořád tomu nemohu uvěřit,“ špitla Miuraová.

Teď se na ně pokusí navázat trio Japonek v ostře sledovaném souboji s Američankami a Ruskou Petrosjanovou v závodě žen, který má být podle televizních expertů v USA celosvětově nejsledovanější soutěží her.

Výsledky

Nejčtenější

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Upřímný Šimek: Jestli tak budeme hrát dál, může to být ostuda. Pan Rulík zvedal hlas

Radim Šimek sleduje kotouč, který míří na Lukáše Dostála.

Od našeho zpravodaje v Itálii Na olympijském turnaji si vede velmi slušně. A když dojde na rozhovor, patří Radim Šimek k těm nejupřímnějším českým hokejistům. Po vydřeném vítězství nad Dány (3:2) v milánském osmifinále z něj...

11. den ZOH 2026 ONLINE: Čeští hokejisté jsou ve čtvrtfinále, biatlonisté končí šestí

Sledujeme online
Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Lukáš...

Jedenáctý den na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo odstartoval vyřazovací část mužského hokejového turnaje. O postup do čtvrtfinále se utkali i Češi, kteří porazili Dánsko 3:2 a...

17. února 2026  14:43,  aktualizováno  19:20

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

17. února 2026  19:16

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři v osmifinále a ve čtvrtfinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do vyřazovacích bojů. Kdo na koho narazí v osmifinále a ve čtvrtfinále a jaký je herní systém turnaje na ZOH 2026?

17. února 2026  19:12

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Čeští hokejisté po výhře nad Dánskem na olympijských hrách.

Nešlo o hladké vítězství. Spíš upracované, vedla k němu pořádně krkolomná cesta. Čeští hokejisté ale nakonec osmifinále olympijského turnaje zvládli. Dánsko porazili 3:2, dva body zapsal Martin Nečas...

17. února 2026  19:12

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

17. února 2026  19:08

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Dánsku v osmifinále olympiády

David Pastrňák v akci proti Dánsku v osmifinále olympijských her 2026.

Oznámkujte české hokejisty za výkon v osmifinále na olympijských hrách proti Dánsku, které porazili 3:2 a zajistili si čtvrtfinále s Kanadou. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším...

17. února 2026  19:06

Oznámkujte hokejisty za výkon na ZOH 2026 proti Dánsku

Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

vydáno 17. února 2026

Krčmářův (další) skvělý finiš: Jeli jsme totální šponu a šrot. Hrozně bolestivé!

Michal Krčmář z České republiky v akci během štafety mužů 4 x 7,5 km. (17....

Od našeho zpravodaje v Itálii Jak tvrdí jeho kolegové, Michal Krčmář byl zrozen pro post finišmana – a prokázal to i tentokrát. Českou štafetu převzal od benjamínka Petra Háka na devátém místě a přivezl ji po závěrečném spurtu...

17. února 2026  18:40

Adamczyková na olympiádu málem nejela. Nechtěli jí zajistit hlídání syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Snowboardistka Eva Adamczyková na olympiádě stříbrem zkompletovala svou sbírku medailí. Její účast na hrách v Itálii přitom měla podmínku: od Českého olympijského výboru žádala zajištění hlídání pro...

17. února 2026  18:30

Ruskou vlajku bude na paralympiádě reprezentovat šest sportovců

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Na zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo bude startovat šest sportovců z Ruska, kteří obdrželi divoké karty. Agentuře SID to sdělil Mezinárodní paralympijský výbor (IPC)....

17. února 2026  17:58

