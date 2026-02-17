Baseballista a karatistka na bruslích. Jak si světovým rekordem řekli v Miláně o zlato

Tehdy bylo německé duo Aljona Savčenková a Bruno Massot po hrubce v krátkém programu až čtvrté a ztrácelo na první místo šest bodů. Načež ohromili skvostnou volnou jízdou a v novém světovém rekordu si na konci kariéry dojeli pro nesmírně emotivní zlato.
Nyní v Miláně patřila Japoncům po úvodní části soutěže dokonce až pátá příčka, sedm bodů za vedoucím německým duem Haseová, Volodin. Tak zdrcený byl Kihara poté, co se mu při zvedačce v krátkém programu podlomila ruka.
Ale právě tehdy jim kanadský trenér Bruno Marcotte řekl: „Ještě není konec. Vzpomeňte na Savčenkovou s Massotem.“
Marcotte je pro ně kouč, mentor a člověk u ledu nejbližší.
A když to říká on...
I Miuraová a Kihara tedy předvedli ve finálovém večeru životní výkon. I oni se vyhoupli až k titulu. A opět ve světovém rekordu za volnou jízdu – 158,13 bodu.
„Fantastico! Byl to Gladiátor z říše sci-fi,“ okomentoval reportér italského Eurosportu jejich vystoupení na soundtrack ze slavného filmu. Ovace vestoje následovaly.
Teď se ukažte, poslali nevyřčený vzkaz konkurentům.
Nastavili laťku, která byla pro zbylé čtyři páry nedosažitelná. A když viděli, že i předtím vedoucí Němci zůstali bodově daleko za nimi, Kihara tiše klesl na kolena a objal Miuraovou. Vzápětí se opět jednou rozplakal, ale tentokrát štěstím.
Marcottovo trenérské oko
Ti dva jsou každopádně pozoruhodným párem – a nejen svými výkony na ledu.
Vezměte si třeba jejich koníčky. On hraje amatérsky baseball, ona ve volném čase provozuje karate. Což byste u krasobruslařů nečekali. Volba hudby z Gladiátora najednou hned dává větší smysl.
On vystudoval na univerzitě sportovní vědu, ona má zatím ve stejném oboru před státnicemi. Však je také mezi nimi značný věkový rozdíl, jemu je 33 let, jí teprve 24.
Kihara bruslil s jinými partnerkami na olympiádách už v Soči 2014 a Pchjongčchangu 2018, jenže na lepší než osmnácté místo to nedalo.
Potom se zjevil Marcotte a vše změnil. Ano, ten Marcotte, jenž kdysi pomáhal k titulu juniorských mistrů světa i českému duu Dušková, Bidař. Pan trenér. A zároveň muž, jenž viděl mnohými neviděné.
V létě 2019 pořádal v Japonsku seminář o sportovních dvojicích. Pozoroval při něm na ledu Kiharu i Miuraovou a přesvědčil je: „Vy dva byste se k sobě hodili.“
Za covidu se sladili
Začátkem roku 2020 se za ním přestěhovali do Toronta a všechno do sebe začalo zapadat.
Do Kanady dorazili těsně před vypuknutím pandemie covidu a kvůli přísným opatřením se nemohli vrátit do Japonska téměř celý rok.
„Paradoxně tím víc času jsme měli, abychom položili kvalitní základy jejich společného bruslení,“ vyprávěl Marcotte. Všiml si, že Kihara nalezl s novou partnerkou na ledu i novou energii. „A líbilo se mi, jak byla Riku odvážná a nebála se žádného těžkého prvku.“
Následoval velmi rychlý postup vzhůru. V sezoně 2023 už slavili titul mistrů světa. O dva roky později přidali další. V Miláně byli také nejlepším párem v závodě družstev. „Což nám dodalo hodně sebevědomí,“ poznamenal Marcotte.
Jenže jak že to říkal král čtverných skoků Ilja Malinin po svém kolapsu v soutěži mužů?
„Na olympiádách funguje prokletí krasobruslařských favoritů.“
Když světoví lídři nevyhrávají
Američané Chocková, Bates, světové jedničky v tancích, už byli v Miláně sesazeni z trůnu. A Malininův propad na osmé místo označila uznávaná americká komentátorka Christine Brennanová dokonce za „jedno z největších překvapení v dějinách sportu“.
Krátký program dvojic jako by chtěl toto prokletí prodloužit.
„Byl jsem po své chybě zoufalý,“ přiznal Kihara. „Nedokázal jsem přestat plakat ani další den ráno na tréninku. Nevěděl jsem, jak volnou jízdu psychicky zvládnu.“
Pomohla mu drobná partnerka, která jej vytrvale uklidňovala. Proto jí později tolik děkoval: „Jsem Riku nesmírně vděčný. Normálně jsem z nás ten silnější. Tentokrát mě ale dala zase dohromady.“
Marcotte je ještě před jízdou vyzval: „Ukažte všem, že jste nejlepší na světě.“
Poslechli. Načež pro zemi, která v minulosti vyprodukovala plejádu ledových šampionů v kategoriích sólistů, zařídili historicky první olympijské zlato z dvojic.
Triumfovali rozdílem 10 bodů!
„Pořád tomu nemohu uvěřit,“ špitla Miuraová.
Teď se na ně pokusí navázat trio Japonek v ostře sledovaném souboji s Američankami a Ruskou Petrosjanovou v závodě žen, který má být podle televizních expertů v USA celosvětově nejsledovanější soutěží her.