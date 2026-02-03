Jak Češi těžili z bizarního turnaje. Hokejový bronz z letních OH získali se skóre 1:31

„Češi dobyli při olympijských hrách třetí ceny v hockeyi na ledě. České mužstvo přes nepřízeň osudu umístilo se jako třetí,“ hlásily vítězoslavně Lidové noviny.
S nepřízní osudu se ale popravdě spíš potýkal někdo jiný.
Turnaj v Antverpách z roku 1920 představoval jeden z klíčových milníků pro globalizaci hokeje. Zpětně jej mezinárodní federace i díky premiérové účasti zámořských mužstev z USA a Kanady také označila za historicky první mistrovství světa. A tak to oficiálně platí dodnes.
I když s dnešními šampionáty a olympiádou, na kterou se vrací ti nejlepší profesionálové z NHL, ho lze jen těžko srovnat. Nejen zvláštním systémem, jenž z mezinárodní hokejové scény posléze zmizel.
Však se tehdy nesmělo přihrávat dopředu, ale po vzoru ragby jedině dozadu či do strany. Hrálo se na dva poločasy, 40 minut, bez odchodu z ledu. Bez rozhodčích, které suplovali hráči nebo trenéři zrovna odpočívajících týmů. Nestřídalo se a taky nastupovalo sedm hokejistů za každý celek. Existovala totiž pozice univerzálního záložníka, tzv. „rovera“.
Ten se mohl po ledě projíždět úplně kamkoli. Kolem však bylo husto. V Miláně se za pár dní bude hrát na rozměru 60 na 26 metrů. Ano, ten je netradiční vzhledem k o metr kratší délce oproti NHL. Ale teď považte, že v Belgii činila délka jen 56 metrů. A šířka? Pouhých 18 metrů!
Jedině zranění na jedné straně automaticky znamenalo, že hráče musí pro zachování férovosti stáhnout také soupeř. Čímž se prostor v uzavřené hale přece jen trochu uvolnil.
Tehdy šlo o jednu z výjimek, kdy se nehrálo pod širým nebem. První hokejová setkání pod pěti kruhy hostila neočekávaně Belgie.
Ta se dnes nachází až na 39. místě žebříčku mezinárodní federace IIHF, byla ale spoluzakladatelem jejího předchůdce LIHG. Notně poznamenaná první světovou válkou teď vítala úchvatnou světovou konkurenci, která se měla už o čtyři roky dřív sjet na plánované letní olympiádě v Berlíně. Teď se Němci po katastrofickém období nesměli účastnit. Rakousko jakbysmet.
Ze stejných důvodů se soutěže roztáhly do delšího časového období. Když tedy hovoříme o letních hrách, je potřeba dodat, že lední hokej a krasobruslení přišly na řadu s předstihem, už v závěru dubna. Hlavní taháky pak mezi srpnem a zářím.
Zrovna ledový palác, či chcete-li Palais de Glace, který pak od roku 1930 sloužil 89 let s původní střechou jako parkoviště, ale zažil neobyčejný turnaj. Ten paradoxně nekončil bojem o zlato, nýbrž dramatickou bitvou o bronz. Někteří dříve vyřazení totiž ještě čekali na svoji šanci.
Takový byl bizarní Bergvallův systém, pojmenovaný po švédském novináři a hráči vodního póla Eriku Bergvallovi.
Čí to byl nápad? Můj! Teda můj fakt ne...
Je tedy otázkou, zda byl nápad opravdu jeho. Publicista Torsten Tegnér totiž říkal, že první myšlenku měl on při práci pro svého šéfa Bergvalla, a ten se ji chopil. „V každém případě za systém můžeme být rádi, skrze něj může být sport spravedlivý.“
Užíval se i ve fotbale či v přetahování lanem a spočíval v tom, že týmům, které vypadly s pozdějším šampionem, dával šanci bojovat o stříbro. Celkům, co při cestě za druhým místem zase padly s jeho pozdějším držitelem, se pak otevřela možnost hrát o bronz. Dohromady se tak konaly de facto tři turnaje.
Na prahu zimních her
Minisérie iDNES.cz
Pondělí, 1. díl: Londýn 1908. Aby žena závodila s muži? To ne! Má moc dlouhou sukni.
Úterý, 2. díl: Antverpy 1920. Dva debakly a jediný gól Švédům. Premiéra ledních hokejistů.
Středa, 3. díl: Chamonix 1924. Když aktuálně znamenalo o šest dní později a otec Ferdy Mravence perlil.
Jelikož hlavními favority byla dvě zámořská mužstva, právě jimi poražení soupeři se rvali o bronz. S tím, že si na něj asi největší zálusk dělali Švédové.
Věřte, nebo ne, debutanti na mezinárodní hokejové akci, kteří do té doby vynikali v bandy, příbuznému sportu s kratšími, více zahnutými hokejkami a míčkem. Dokonce se traduje, že teprve na místě si pořizovali nové vybavení.
Z jejich končin pocházející systém měl zároveň spravedlivě pomoct týmům, které se v předešlém pavouku dostaly dál. A to tak, že v případě lichého počtu účastníků při boji o další medaili měly volný los a nemusely hrát více klání.
Avšak právě to se v Antverpách moc nepovedlo. Vynálezcovi krajani byli na systému nejvíc biti. Na rozdíl od Čechoslováků.
Ti, v sestavě i se dvěma mušketýry Otakarem Vindyšem a Janem Paloušem, utržili hned na úvod „zlatého turnaje“ čtvrtfinálový debakl 0:15 od Kanady, která na své cestě zdolala ještě Američany a ve finále Švédy.
|
Šermíř, filatelista i porodník. Vševěd ví, kdo byl první brankář českých hokejistů
Zápolení o stříbro tedy mělo tři účastníky, volný los ale obdrželo Československo. Spojené státy rozdrtily Seveřany 7:0 a odpočívající tým pak dokonce 16:0.
Ke dvěma poraženým o bronz vstoupilo Švýcarsko, které v prvním olympijském zápase (tedy ještě při putování za zlatem) schytalo od USA dokonce porážku v poměru 0:29.
Jeden gól, agrese i chytání v plesových rukavicích
Teď už byste asi čekali, že ekipa později známá coby Tre Kronor si užije volna. Omyl, pořadatelé se ocitli v pasti a při rychlém sledu utkání za sebou se rozhodli, že Československu opět udělí volný los, aby nemuselo hrát dvě utkání v jeden den. Reprezentace se chystala na celkově třetí klání, zatímco Švédové nastupovali už k pátému duelu.
Švýcary ještě zdolali 4:0, ale v šestém duelu proti Československu se jim v ofenzivě nedařilo. Navíc už od třetí minuty prohrávali, když se prosadil Josef Šroubek.
„Český kapitán bruslil po levé straně a vystřelil z velké vzdálenosti. Lundell se jeho pokus snažil zastavit rukou, jenže se puku dotkl jen tak, že lehce změnil směr. Brankář Howander byl zaskočen, nedokázal včas dosáhnout nohou a kotouč vklouzl do branky,“ píše historik Kenth Hansen.
Švédsko jinak v zápase herně dominovalo a ve druhém poločase přešlo do totální ofenzivy.
|
Na prahu zimních her. Aby žena závodila s muži? To ne! Má moc dlouhou sukni
„Po dlouhou dobu se všichni hráči nacházeli na české polovině. Na českou branku letěla ohromná porce střel, ale žádná neprošla,“ naráží Hansen na stoprocentní výkon brankáře Karla Wälzera, který coby očekávaná jednička poprvé nastoupil. Předtím ho trápil z tréninku nateklý palec. Historik Tomáš Kučera k tomu poznamenává, že Wälzer tehdy chytával jen v plesových rukavičkách.
V pozdních hodinách noci z 29. na 30. dubna 1920 se však zasloužil o výjimečný úspěch. Spolu s agresivní obranou. A údajně prý ne vždy v souladu s fair play.
„Podle Bergvalla jeden puk skončil za českou brankovou čarou, ale rozhodčí to neviděl... Český tým bránil důrazně a někdy až příliš ostře. Využil i několika moderních triků, kdy puky odpaloval přes mantinely. Gólman zase v několika situacích shazoval branku, takže zápas musel být přerušen,“ stojí v souhrnu z několika švédských deníků.
Vzpomínka na letní olympijské hry 1920 v belgických Antverpách:
Figuruje v nich i situace, kdy se vedoucí tým hnal do ojedinělého útoku, který však zezadu zastavil Lundell: „Ten upadl a stáhl s sebou českého hráče, který ho pak patrně v zuřivosti sekl holí a udeřil pod nosní kost a pod oko. Lundellovi tryskala krev z nosu a pusy, museli ho odnést z ledu a říká se, že se probral až půlhodiny po zápase. Nakonec se dohrávalo o jednoho hokejistu méně na každé straně, stav už se ale nezměnil.“
Dagens Nyheter referovaly o stavu střel, Švédové druhý poločas opanovali v poměru 32:0, celkově v zápase pak 48:2. Přesto s bronzem okolo půlnoci křepčil soupeř. Stačil jeden jediný gól a celkové skóre 1:31.
Seveřané se při gólové bilanci 17:20 čílili. Věděli, že i přes únavu z většího počtu utkání měli zvítězit. Hlavním terčem jejich hněvu a kritiky se pochopitelně stal nevýhodný Bergvallův systém.
„Hlavní vina se musí připsat organizátorům a Bergvallovi, který komický systém vymyslel,“ zbavoval se úsměvně Tegnér nápadu, jenž si předtím přivlastňoval. Měl ale smůlu, že jeho citace v listu Idrottsbladet vyšla ve stejný den jako článek, kde hlásil, že je pravým vynálezcem systému. Proč? Hlasy po zápasu o bronz šly rychle telegrafem, zatímco ty starší poštou.
Bergvall se sice účinně bránil s argumentem, že jeho myšlenka se setkala se špatným provedením pořadatelů, z hokeje už ale systém zmizel. A nedlouho poté i z dalších sportů.
Kanadský národní tým? Ne tak docela...
Zabývat se jím ale vůbec nemuseli Kanaďané. I když Kanaďané, doma je tak nevnímali...
Zatímco Američané vybírali hvězdy z Bostonu či Pittsburghu a sehrávali exhibiční utkání, aby si vydělali peníze na cestu lodí do Antverp, střetli se i s celkem Winnipeg Falcons.
O ten se pak v Belgii jako jediný opírala právě země javorových listů. V hokejové kolébce přitom ještě předtím musel zdolat tři další týmy, aby měl podle tradice jako nejlepší amatérský celek právo reprezentovat. Nepřekvapí, že si poradil. Byl suverénní.
Zrovna tak přímo na olympiádě, kde, jak bylo zmíněno, nejprve šestnácti góly smázl Československo. Klíčovou bitvu však představovalo semifinále, další střet s Američany. Winnipeg ji zvládl s nulou vzadu, výtečný Walter Byron v brance pomohl k vítězství 2:0. Jen Švédové ho překonali, výsledek 12:1 ve prospěch návštěvníků zpoza oceánu ale o obrázku utkání vypovídal dost.
Šampion juchal už 26. dubna, tři dny před bronzovým zápasem.
Kanada ale s Falcons neoslavovala.
Když se podíváte na soupisku, narazíte třeba na jména obránců Brensona či Johannesona, rovera Fridfinnsona, útočníků Haldersona a Fredericksona, nebo trenéra Sigurjonssona... Vedle nich sice stáli také Byron, Goodman nebo Woodman. Všichni ale coby islandští přistěhovalci nebo jejich potomci.
V Kanadě odmítaní, rasově segregovaní. Proto si založili vlastní mužstvo. Tým, který vznikl v roce 1911, také nesl své přízvisko podle islandského národního ptáka – sokola.
Ani vítězství hned mnoho nezměnilo. Dokonce i kanadský svaz dlouho jako první šampiony oficiálně uváděl výběr Toronta z Chamonix 1924. Zčásti také proto, že hokej v Antverpách považoval jen za ukázkový sport.
Až v roce 2004 se Falcons konečně dočkali uznání. A kdy jindy než v zápase proti USA, kdy Kanaďané na Světovém poháru oblékli jejich černožluté dresy s javorovým listem.
Připomněli velkolepý zápis houževnaté skupiny, co se nenechala odradit ani negativní reakcí v nové zemi.
Chyby sudího a okolo vojáci. O diskvalifikaci ČSR
K inspirativnímu příběhu mohl přibýt ještě jeden československý. Jak známo, v tehdejších dobách se řada sportovců věnovala klidně i druhému sportu na vrcholové úrovni. Zmiňovaný Šroubek či bratři Josef a Valentin Loosové hrávali vedle hokeje také fotbal.
Nejdál se v něm ovšem dostal Karel Pešek, všem sparťanům dobře známý též jako „Káďa“. A to až tak, že v Antverpách reprezentoval i ve druhém kolektivním sportu. Československo třeba i po porážce Francie (4:1) dokráčelo až do finále. Proti domácímu výběru.
Utkání řídil pětašedesátiletý sudí John Lewis, který už příliš nestíhal držet krok s hrou. A zápas nedopískal, Čechoslováci předčasně odešli z trávníku.
Anglický rozhodčí přisoudil Belgii už v 6. minutě spornou penaltu, pak měl uznat další podivný gól. Ve 40. minutě ještě udělil červenou kartu Karlu Steinerovi a československý protest byl na světě. Hned ze tří různých důvodů.
„Zaprvé nám byl přidělen anglický čárový, což je v rozporu s dodatkem, že každý zúčastněný národ má právo na jednoho ze dvou čárových... Zadruhé většina verdiktů pana Lewise nebyla správná a evidentně byl zaujatý. Oba góly vstřelili Belgičané kvůli nesprávným rozhodnutím a požadujeme důkladné vyšetření této záležitosti,“ píše se ve stížnosti.
Ta v posledním bodě ještě připojila, že až k postranní čáře byli přivedeni belgičtí vojáci, kteří obklíčili celé hřiště.
„Svým provokativním a výhrůžným chováním nám bránili v klidu hrát. Vzhledem k politováníhodnému incidentu po skončení utkání, kdy dav smíšený s vojáky bezprecedentním způsobem urážel naši národní vlajku, prohlašujeme, že v soutěži nemůžeme dále pokračovat, dokud se za naši vlajku v přítomnosti vojáků neudělá slavnostní ceremoniál.“
Organizátoři se nakonec usnesli, že Československo z turnaje diskvalifikují. Čímž úspěšný tým přišel o šanci na jakoukoli medaili. Ano, kvůli Bergvallovu systému, na nějž automatickým vyřazením doplatila, vzhledem k porážce od vyloučené skvadry, také Francie.
„Káďa“ se tak nedočkal velkého úspěchu v podobě cenných kovů ze dvou různých disciplín jako třeba Ester Ledecká na lyžích a snowboardu.
Přece si ale odvážel jeden velevážený artefakt, který v dějinách jednoho z národních sportů zůstane navždy zapsán jako ten první.
První hokejovou olympijskou medaili.