Renesanční bytost krok od nesmrtelnosti. Jak ani Kimová nedotáhla zlatý hattrick

Matěj Tomíček
  9:30
Od našeho zpravodaje v Itálii - Před startem her byly tři. Tři ženy, které mohly jako první na třech olympijských hrách za sebou získat v jedné z disciplín zlato. Ani bůh Shaun White tohle nedokázal. Ester Ledecké to v paralelním obřím slalomu nevyšlo. Zklamala i Anna Gasserová na Big Airu. Zbývala Chloe Kimová na U-rampě. Byla nejblíž, v soutěži dlouho vedla, než ji ve třetím kole překonala Čche Ka-on. A Američanka tentokrát protizbraň nenašla. I tak je legendou.
Stříbrná medailistka Chloe Kimová ze Spojených států slaví druhé místo během...

Stříbrná medailistka Chloe Kimová ze Spojených států slaví druhé místo během vítězného ceremoniálu. (12. února 2025) | foto: Hannah McKayReuters

Finalistky snowboardové U-rampy zlatá Jihokorejka Gaon Choi, stříbrná...
Snowboardistka Chloe Kimová z USA a její šťastná reakce po úspěšné finální...
Chloe Kimová a hráč amerického fotbalu Cleveland Browns' Myles Garrett po jejím...
Snowboardistka Chloe Kimová jedoucí finále U-rampy. (12. února 2026)
17 fotografií

Jednu svazovala nervozita, další neustála dopad, jiná nepředvedla své maximum. U mnoha snowboardistek tak fanoušci v potemnělém Snow Parku provolávali nešťastné: „Aaaaaaah.“

A pak za lehkého sněžení přišla v první jízdě na řadu Kimová.

Se čtrnáctkou na dresu. S ortézou na rameni schovanou pod bundou, černými copánky a snowboardem značky Roxy předvedla technicky jízdu z úplně jiného vesmíru.

Aspoň to tak v tu chvíli vypadalo – 88 bodů, zdaleka nejvíc ze všech.

V cílovém prostoru přišel její tradiční milionový úsměv a úleva. K tomu pusa od přítele Mylese Garetta, fotbalisty Cleveland Browns v NFL a nejlepšího defenzivního hráče letošní sezony. Mimochodem, obří obránce od své přítelkyně po příjezdu do Livigna dostal vyčiněno, že si nevzal opalovací krém, který mu připomínala…

Chloe Kimová a hráč amerického fotbalu Cleveland Browns' Myles Garrett po jejím odjetém finále. (12. února 2026)

Kimová si pak plácla s Louiem Vitem, dalším legendárním snowboardistou, a skútrem se nechala vyvézt zpátky nahoru.

„Chloe, Chloe, Chloe!“ poutala jedna z fanynek ječivým hlasem velkou pozornost.

Když ji získala, usmála se a zamávala. Sympatická blondýnka s culíky. V ruce velkou americkou vlajku, to samé na obou líčkách.

„Chloe sleduju od roku 2015, kdy poprvé vyhrála X Games. Vůbec jsem neváhala, jestli vyrazit do Evropy, musela jsem u toho být. Věřím, že bude první v historii, která získá zlato na třech hrách za sebou,“ rozpovídala se sympatická Hannah z Montany, čtvrtého největšího státu USA.

Ano, skutečně s tímhle příhodným jménem, které ji navždy pojí se seriálem s Miley Cyrus.

Třeba jednou nějakou disneyovku natočí i o Chloe Kimové. Byť nebude se zlatou tečkou.

Ve druhém kole zkoušela jízdu ještě vyšperkovat, což se nepovedlo. Přesto stále vedla. Ale ve třetí rundě předvedla absolutní zmrtvýchvstání Jihokorejka Čche Ka-on. Při prvním pokusu nepříjemně upadla, byla v péči zdravotníků a nebylo jasné, jestli vůbec bude pokračovat.

„Ale já ji pořád povzbuzovala, i po tom šíleném pádu. Je to takové moje dítě, znám ji odmala,“ vyprávěla později Kimová.

Čche Ka-on spadla i ve druhém kole. A pak předvedla zlatou jízdu, kterou se o dva body dostala do vedení.

Bylo jasné, že Kimová potřebuje to, o čem před hrami mluvila. Experty i fanoušky napínala. Prohlašovala, že v Livignu ukáže jízdu, kterou zatím nikdo neviděl.

Pro ni typické, vždyť její motto zní: „Prostě to zkus. Nechceš přece žít v lítosti.“

Zkusila, nevyšlo to. Poprvé v kariéře prohrála finále velké soutěže. Vstupu do snowboardové historie byla ze třech zmíněných žen nejblíž. Že to o kousek taky nevyšlo? Pranic ji to nemrzelo.

Finalistky snowboardové U-rampy zlatá Jihokorejka Čche Ka-on, stříbrná Američanka Chloe Kimová a bronzová Mitsuki Onová z Japonska. (12. února 2026)

Po pádu okamžitě přijela své 17leté nástupkyni poblahopřát. Neustále se usmívala. Jestli byla zklamaná, nešlo to poznat.

„Zklamaná? Vůbec ne. Vždyť já po tom pádu před měsícem ani nevěděla, jestli tady budu,“ pronesla na tiskové konferenci, načež se na chvíli rozplakala. „Tohle stříbro pro mě hrozně moc znamená. V přípravě jsem ztratila drahocenný čas. Dřela jsem, abych se vrátila. Jen Čche byla lepší a já jsem na ni pyšná.“

Slova pravé šampionky, která i s pochroumaným zdravím ukázala, jakou legendou U-rampy je.

Myslím, že stárnu

Vlny emocí.

Tak Chloe Kimová popsala svůj duševní stav poté, co si v polovině ledna, jen pár týdnů před olympiádou, během tréninku ve Švýcarsku poranila rameno, ve kterém jí praskla chrupavka v jamce.

Do té doby přitom byla ve skvělé formě.

Všechno bylo přichystáno na její vstup do snowboardové historie.

Jenže najednou nemohla pořádně trénovat, což před takovým svátkem zabolí. Na druhou stranu, tak talentovaná dívka jako ona nepotřebuje tolik času k tomu, aby se dostala do luxusní formy.

„Nemám za sebou ani zdaleka tolik tréninků, kolik bych si přála, ale v pohodě. Je vtipné, že svůj sport dělám už tak dlouho, ale pokaždé se potkám s novými výzvami. Jsem vděčná, že tu vůbec můžu být, že se můžu pokusit. Bude to pro mě týden objevování,“ usmívala se poté, co do Livigna dorazila.

Snowboardistka Chloe Kimová závodící za USA. (12. února 2026)

Šlo o ostrý kontrast oproti jejím předchozím přípravám na hry. Před Pekingem vyhrála v prosinci Dew Tour a v lednu Laax Open. Před Pchjongčchangem se od prosince do ledna pětkrát umístila na prvním nebo druhém místě v různých soutěžích.

Pokud ale existuje někdo, kdo si s nedostatkem tréninku dokáže poradit, je to ona.

„Cítím, že moje ježdění je teď na dobré úrovni a jen co se dám dohromady, vrátím se na svahy. Snad to nebude trvat příliš dlouho,“ zadoufala. „Jediné, co můžu udělat, je odpočívat a udělat vše, co je v mých silách, abych byla co nejrychleji zpět,“ řekla a dodala: „P.S. Myslím, že stárnu.“

Jak ten čas letí.

Ve 25 letech je svým způsobem veteránkou. Aktérkou už třetích olympijských her.

Velká oběť táty

Na snowboard se poprvé postavila ve čtyřech letech a o pouhých deset let později se stala nejmladší šampionkou na zimních X Games.

I díky tatínkovi. Když jí bylo sedm, Kim Čong-čin se vzdal práce inženýra, aby mohl její kariéru podpořit naplno.

„Obětoval toho pro mě hrozně moc. Nevím, jestli bych dokázala něco podobného, kdybych byla na jeho místě. Jen kvůli nějakému snu a proto, že vaše dítě miluje sport, který dělá,“ přemýšlela. „Ale nerada o tom mluvím, protože táta se pak vždycky začne naparovat,“ směje se.

Je pochopitelně dcerou jihokorejských emigrantů, na což je náležitě hrdá.

Kromě angličtiny a korejštiny plynně zvládá i francouzštinu.

V sedmnácti se v rodné zemi svých rodičů stala nejmladší olympijskou vítězkou na sněhu. Bylo jí přesně 17 let a 296 dnů. Překonala švýcarskou lyžařku Michelu Figiniovou, která v roce 1984 v Sarajevu vyhrála sjezd, když byla o 19 dní starší.

Dosáhla tam na téměř o deset bodů vyšší skóre než stříbrná Liou Ťia-jü.

Časopis Time ji zařadil na slavný seznam Time 100 a krabice kukuřičných lupínků s jejím obličejem se vyprodala za sedm hodin. Začal se jí měnit svět.

Přitom už o čtyři roky dřív v Soči měla výkonnost na to, aby prohnala nejlepší. Jenže tehdy na hry ještě nemohla. Bylo jí pouhých třináct let.

Po hrách roční pauza

Následně se vrhla na studium v Princetonu.

Nejenže byla pryč od rodičů, ale bylo to poprvé, co se dostala mimo svou komfortní zónu a nebyla obklopena sportovci.

„Vyrůstala jsem mezi snowboardisty, lyžaři a lidmi z akčních sportů. Lidmi, kteří dělali věci jako já. Dostat se na místo, kde nikdo nic podobného nedělá, bylo zvláštní,“ přiznala.

Do školy vlastně nikdy pořádně nechodila, vzdělávala se online. Od 13 let pak objížděla profesionální klání, takže její životní styl zahrnoval hlavně cestování a soutěžení se stále stejnou skupinou lidí.

Princeton nemohl být odlišnější.

Užívala si příležitosti jen tak se ztratit v davu mezi svými kolegy z Ivy League. Někteří z nich o snowboardingu vůbec nic nevěděli, což milovala.

„Říkala jsem si, že nevím, jak se s těmi všemi lidmi spojím, když být sportovcem je opravdu velká součást mé identity,“ popisovala Kim. „Ale žádný z mých přátel (v Princetonu) není profesionální sportovec. Všichni jsou studenti a všichni jsou to prostě mini géniové. Je opravdu zábavné, jak jsem se dokázala spojit s lidmi, kteří neměli podobné zájmy jako já,“ dodává.

Před Pekingem studium přerušila, aby se soustředila na zlatou obhajobu, kterou bez problémů zvládla.

Po obou olympijských hrách pak pokaždé vynechala následující sezonu.

Důvod? To aby dobila baterky. Bez starostí si tak dovolila něco, o čem během kariéry často přemýšlela i Gabriela Soukalová, jak přiznala v rozhovoru.

Soukalová: Měla jsem si dát během kariéry pauzu. Ale kdy? Je to začarovaný kruh

„Dělám to pro své duševní zdraví. Vždycky po tak velké akci potřebuju na chvíli vysadit, abych se mohla vrátit zpátky,“ říká. „Nechci hned zase někde soutěžit. Chci si užít a vychutnat okamžiky štěstí a vrátit se, až budu připravená.“

Dost pochopitelný přístup.

Pizza a skeleton, ideální kombinace

Vliv Kimové dalece přesahuje rámec sportu.

Byla oceněna několika cenami ESPY, včetně ceny pro nejlepší sportovkyni v akčních sportech tři roky po sobě. Hlasitě se také vyjadřuje k problémům s duševním zdravím a hovoří také o důležitosti péče o sebe. Často na svých sociálních sítích diskutuje i o tlaku slávy a soutěžení.

Proslavila se i ve světě módy, kde spolupracuje s luxusními značkami. Roxy vynesla v několika kolekcích a s Ebay a Vogue se spojila v kampani „Věčná éra módy“, jejíž cílem je vytvořit luxusní outfity z druhé ruky a vintage oblečení.

A jinak? Jaká je?

Pro Sports Illustrated před hrami odpovídala na pár nevšedních otázek.

Jaké italské jídlo milujete? „Dobrou pizzu margheritu.“

Vlastnost v níž jste fakt dobrá a netýká se snowboardingu? „Jsem výjimečná v overthinkingu. Velmi talentovaná.“

S kým byste se chtěla setkat, koho jste zatím nepotkala? „Simone Bilesová. Je tak inspirující a miluju na ní všechno.“

Na který zimní sport ráda koukáte? „Můj bože, skeleton. Tak cool sport a zároveň šílený.“

Co aktuálně hrajete na konzolích? „Lemon Cake. Máte pekařství, pečete různé věci. Má to být pohodová hra, ale je to intenzivní, zákazníci jsou netrpěliví. Stresující záležitost.“

Doslova renesanční bytost.

O mně to dneska přece není!

Kimová je vlastně jednou z prvních světových sportovních celebrit, které vyrostly ve věku sociálních sítí. Středem pozornosti na internetu je už osm let, od her v Pchjongčchangu.

Tehdy se najednou ocitla na červených kobercích, v krabicích s panenkami Barbie, objevila se v hudebních videoklipech. Najednou měla všechno – slávu, úspěch, bohatství. Jenže to s sebou pochopitelně nese i stinné stránky: internetové trolly, stalkery, rasistické urážky.

„Jak jsem stárla, začala jsem se dozvídat více o tom, kde mám hranice a co ještě skousnu. Možná někdy potřebuju víc říkat ne, ale zároveň můžu každému doporučit ty roky volna, co jsem si po hrách brala. Pro mou duševní pohodu byly nesmírně důležité, protože jinak dělám všechno na 150 procent,“ říká.

To může potvrdit i její krajanka se stejným příjmením – Bea Kimová. Příbuzné nejsou, ale Chloe jí už roky dělá mentorku. Obě pochází ze západního pobřeží Ameriky, obě milují pláže, nakupování, opalování. A Bea ke své jmenovkyni pochopitelně vzhlíží.

Americká snowboardistka Chloe Kimová po odjetí finále na U-rampě. (12. února 2026)

Často říká, že než se rozcvičí a trochu rozjezdí, Chloe už má za sebou několik tréninkových jízd.

„Je neuvěřitelně cílevědomá. Dokáže se naprosto soustředit na všechno, co dělá – ať už je to snowboarding, hraní videoher, cokoliv. Do všeho dává maximum, proto je nejlepší,“ tvrdí Bea.

Zároveň, byť snowboardová legenda, je nerada v centru pozornosti déle, než je nutné.

I na tiskových konferencích se snaží otázky odvrátit od sebe, zapojit své kolegyně. I když bylo její rameno nejdiskutovanějším kloubem v Livignu, už po kvalifikaci rychle zmínila, že její krajanka Maddy Schaffricková má podobný problém s pravým ramenem.

A když ji novináři ve čtvrtek večer bombardovali otázkami místo vítězné Korejky, s úsměvem vyprávěla, že o ní to tentokrát přece není.

Ale vlastně tak trochu je.

Jedné těsné prohře navzdory.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Itálie vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Itálie vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 14.50
  • 7.81
  • 1.18
Finsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 3.58
  • 4.38
  • 1.86
Francie vs. ČeskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Francie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 20.90
  • 10.10
  • 1.12
Česko vs. ŠvédskoHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 2.02
  • 3.84
  • 3.11
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 21:10
  • 1.23
  • 7.31
  • 10.90
USA vs. ItálieHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:USA vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
13. 2. 21:10
  • 1.00
  • 30.00
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Snowboardcross na ZOH ONLINE: Adamczyková v kvalifikaci vede

Sledujeme online
Česká reprezentantka Eva Adamczyková během kvalifikace žen ve snowboardcrossu....

V rámci pátečního programu zimních olympijských her absolvují svůj závod v Livignu snowboardcrossařky, mezi kterými jsou v Itálii také Eva Adamczyková a Karolína Hrůšová. Kvalifikaci, kterou první...

13. února 2026  8:30,  aktualizováno  10:31

A kde je politika? Lotyši a Litevci se zastali vyloučeného Ukrajince. Chtějí vysvětlení

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...

Kauza okolo ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče, jehož Mezinárodní olympijský výbor (MOV) diskvalifikoval ze závodu kvůli „politickým motivům na helmě“, nekončí. Naopak. Už během čtvrtka...

13. února 2026  10:28

ONLINE: Česko - Švédsko. Hokejistky čeká čtvrtfinále proti nepříjemným soupeřkám

České hokejistky se připravují na zápas proti Švýcarsku.

Klíčový zápas turnaje je tu. České hokejistky se chystají na olympijské čtvrtfinále, zabojují o historicky první postup mezi nejlepší čtyři týmy pod pěti kruhy. Do cesty se jim postaví Švédky,...

13. února 2026

Ruský novinář zkoušel McDavida: Nemáme právo tu taky být? Slováků se ptali na KHL

Kanadský útočník Connor McDavid v akci proti českým hokejistům.

Od našeho zpravodaje v Itálii Connor McDavid povídal o vítězství Kanady 5:0 nad Českem, když dostal sebevědomý dotaz. Anglicky, ale se silným ruským přízvukem zaznělo: „Neměli by Rusové mít právo hrát taky na olympiádě? Co si o...

13. února 2026  9:55

Renesanční bytost krok od nesmrtelnosti. Jak ani Kimová nedotáhla zlatý hattrick

Stříbrná medailistka Chloe Kimová ze Spojených států slaví druhé místo během...

Od našeho zpravodaje v Itálii Před startem her byly tři. Tři ženy, které mohly jako první na třech olympijských hrách za sebou získat v jedné z disciplín zlato. Ani bůh Shaun White tohle nedokázal. Ester Ledecké to v paralelním...

13. února 2026  9:30

Slovensko na ZOH 2026: nominace a koho sledovat v Miláně a Cortině

Petra Vlhová během slalomu v Kranjské Goře.

Slovenský tým pro zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině (6.–22. února) zahrnuje 52 sportovců – 36 mužů a 16 žen v 11 disciplínách. V článku najdete kompletní seznam účastníků a přehled...

13. února 2026  9:03

Dokázali jsme, že s Kanadou jde hrát, míní Češi. Kromě třetí třetiny to bylo dobré

Lukáš Dostál po utkání s Kanadou. (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Na českých hokejistech šlo znát, jak těžce se jim hodnotí zápas, který zažili na úvod olympijských her v Miláně. Nejen kvůli jasné porážce 0:5, ale snad hlavně proto, že dřeli a vyjma slabší třetí...

13. února 2026  9:02

Eva Adamczyková na ZOH 2026: kdy jede závod ve snowboardcrossu a kde ho sledovat

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6....

Další velmi očekávanou disciplínou na olympiádě v Miláně a Cortině je snowboardcross. V něm je českou hvězdou Eva Adamczyková (dříve Samková). Ve sbírce má dvě medaile z předchozích her a ráda by...

13. února 2026  8:44

O turbulentním super-G: nehoda Ledecké, splněný sen Brignoneové i 17 výpadků

Američanka Mary Bococková na trati olympijského super-G, které nedokončila....

Od našeho zpravodaje v Itálii Na tiskovou konferenci po čtvrtečním super-G dorazila s úsměvem. Na krku se jí houpala zlatá olympijská medaile, vykládala o splněném snu. Pak ale Italka Federica Brignoneová dostala otázku na...

13. února 2026  8:33

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se dvakrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

13. února 2026  8:31

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Hokejisté čtenáře nepřesvědčili. Obstál jen Dostál, nejhorší známka pro kapitána

Střela na českou branku a bránící Lukáš Dostál. (12. února 2026)

Složitý zápas s vynikajícím soupeřem. Čeští hokejisté mají za sebou nevydařený vstup do olympijského turnaje, čtenáři iDNES.cz ohodnotili výkon proti Kanadě (0:5) celkovou známkou 3,21. Nejlépe si z...

13. února 2026  8:31

7. den ZOH 2026 ONLINE: Nabitý český den. V akci Adamczyková, hokejisti i Jílek

Sledujeme online
Metoděj Jílek při tréninku na olympijských hrách.

Velmi pestrý program má český tým v pátečním programu zimních olympijských her. Představí se curleři, běžci na lyžích, skeletonistka Anna Fernstädtová i rychlobruslař Metoděj Jílek. Závodní den má...

13. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.