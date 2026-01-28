Šimek se zranil, přijde o olympiádu? A kdo by ho mohl v české obraně nahradit?

Suverénně největší trable prožívají Švédové, kteří krátce před začátkem olympiády v Miláně evidují hned několik zraněných hokejistů, dva už z nominace definitivně vypadli. Čechům se až do úterka podobné starosti vyhýbaly. Teď však musí Radim Rulík a spol. řešit zdravotní stav obránce Radima Šimka.
Kapitán Liberce nedohrál domácí duel proti Vítkovicím (6:2). Už v páté minutě ho narazil na mantinel hostující útočník Marek Kalus.

Nejednalo se o nijak zákeřný nebo surový zákrok, Šimek se ale ocitl v atypické pozici, kdy se v době kontaktu otočil zády ke hrazení.

„Nevím, co se přesně stalo, jen jsem ho chtěl dohrát. Doufám, že bude v pořádku,“ říkal po utkání Kalus.

Souboj odnesla Šimkova levá ruka, za kterou se zkušený bek ihned chytil a s bolestivým výrazem na tváři odjel z ledu. Do zápasu se pak ještě zkoušel vrátit, od druhé třetiny už ale nepokračoval.

Kdo by to byl do mě řekl. Šimek se těší na olympiádu: Nosil bych tam i bágly

„Bližší informace nevíme, budeme čekat na vyšetření. Doufáme, že nepůjde o nic vážného,“ přál si liberecký kouč Jiří Kudrna, kterému ze sestavy v průběhu duelu vypadl ještě další bek Layton Ahac.

České fanoušky ale bude více zajímat stav právě Šimka, který měl patřit k defenzivním jistotám v Miláně. Klidně mohl nastupovat vedle Filipa Hronka, opory Vancouveru.

Stále není jasné, jak přesně si ruku poranil, to odhalí až středeční návštěva u lékaře, ale pokud by šlo o závažný problém a Šimek do Itálie nakonec odcestovat nemohl, kdo by ho v nominaci nahradil?

Variant by měl Rulík více, ale zase ne přehršel. Na předolympijský kemp do Karlových Varů se kromě nominovaných zadáků vydávají i náhradníci Libor Hájek s Janem Ščotkou, dost pravděpodobně by se tak mohlo dostat právě na jednoho z nich.

Z reprezentačních akcí pak má Rulík ozkoušeného ještě třeba Jakuba Krejčíka ze Sparty nebo Filipa Pyrochtu z Mladé Boleslavi, oba však platí v porovnání se Šimkem za spíše ofenzivnější zadáky.

Rulík o Chytilovi: Do toho by nešel žádný trenér. Naštvaný na něj nejsem

Nabízel by se i David Jiříček. Vytáhlý bek z Minnesoty, jenž v aktuálním ročníku střídá NHL, farmářskou AHL a občas i tribunu, se do původní nominace nevešel.

Jenže se jedná o praváka, kterých figuruje na soupisce už pět. A kouč Rulík rád skládá obranné dvojice právě podle držení hole.

Dá se tedy předpokládat, že by Šimka nahradil jiným levákem. Kromě už výše zmíněných by mohl připadat v úvahu ještě Tomáš Cibulka z Českých Budějovic, Filip Král z Komety či Radek Kučeřík z finského Ilvesu.

Kempu ve Varech se zúčastní i třeba mladý Tomáš Galvas, hvězda juniorského šampionátu, ale to už by šlo o pořádně odvážný krok. Nebo by se dostalo na jeho bratra Jakuba?

Švédové nahradili zraněné Jonase Brodina a Lea Carlssona jinými hráči z NHL Hampusem Lindholmem a Marcusem Johanssonem.

Takový luxus Rulík k dispozici nemá. Především tak doufá, že k tomuto kroku nebude muset sáhnout a že Šimek bude fit.

„Víme, co ho čeká. Doufám, že bude v pořádku a bude moct jet s národním týmem na olympiádu,“ říkal po zápase s Vítkovicemi liberecký útočník Jaroslav Vlach.

Jasněji by mohlo být už po středečním vyšetření.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

