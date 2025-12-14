A nejen roku, ani čtyřletého cyklu ne. Hráči z NHL se pod pěti kruhy představí poprvé po dvanácti letech. Minimálně dekádu, tedy od Světového poháru ze září 2016, lední hokej čeká na rozsáhlé mezinárodní měření těch nejlepších.
Páteční záběry z rozestavěné haly, které na sociálních sítích zveřejnil kanadský žurnalista Darren Dredger, však příliš klidu nedodávají. Obzvlášť s ohledem na první testovací akci, kterou má aréna hostit už od 9. do 11. ledna. Za 26 dní, necelé čtyři týdny!
„Vůbec nevím, jak si to představují,“ okomentoval situaci Rulík. „Ale asi to mají nějak spočítané, uvidíme.“
Zmíněné video neviděl, poněvadž jak zdůraznil, na sítích není a ani nikdy nebude: „To jde mimo mě, pokud mi to neukážou někteří kluci, kteří na tom jsou.“
Nebo se vydají přímo do centra dění. Tak jako reprezentační manažer Milan Hnilička, jenž do Itálie vycestoval na inspekční cestu a ostře sledované novinky hlavnímu trenérovi zvěstoval.
„Poslali nám odtamtud nějaký videa jenom pro nás. Bylo to bez střechy, byl tam samý stožár, všude písek, hlína, bahno. Vůbec se tomu nedivím,“ dodal.
Mají hokejisté kde hrát? V Miláně nestíhají a z NHL zní: Dávno mělo být hotovo!
Jeho tým mužský turnaj odstartuje 12. února od 16.40 hodin očekávaným soubojem s hvězdně nabitým favoritem z Kanady.
Teď však s národním týmem útočí na vítězství na druhém podniku sezony pod hlavičkou Euro Hockey Tour. Po čtvrteční výhře v Liberci nad Finy (3:1) a sobotním triumfu 5:3 proti Švýcarsku zbývají ještě Švédové.
„Nejedeme ale na turnaj s tím, že ho chceme vyhrát a dávat tomu větší důraz,“ podotýká. „V podstatě to neřešíme, víc se bavíme, jakým výkonem se chceme prezentovat. Tak to zůstane i do posledního utkání. Jsme samozřejmě strašně rádi, že se nám povedlo první dva zápasy se silnými soupeři vyhrát, chceme být úspěšní. Priority jsou ale malinko jinde.“
Švýcarsko – Česko 3:5. Národní tým slaví další výhru, se Švédy se utká o první místo
Zkrátka přístup, jaký trenérský štáb razí od svého nástupu. Výkon nad výsledky, ty už se pak většinou dostaví.
Třeba skalpu Švýcarů si přesto Rulík, ač zmiňoval řadu nepřesností v kombinaci i nedostatky v poziční hře, hodně cenil. Jejich mužstvo pro turnaj v Curychu označil za nejsilnější, s jakým v rámci Euro Hockey Tour kdy soupeřili. „Od druhé třetiny jsme se zlepšili, byli jsme lepším týmem, byli jsme víc v útočném pásmu jak oni.... Nakonec jsme byli šťastnější.“
Úspěchu si vážil tím víc, že hokejisté několik hodin strávili v pátek na letišti, než se se strojem kvůli mlze mohli vůbec z Prahy směrem do Švýcarska vznést. „Oni už tady byli, měli daleko lepší pozici, my to ale velice slušně odehráli.“
Voženílek do Sparty? Bylo by to fajn, láká Chlapík. Curych hostil koncert jedné lajny
V roli znevýhodněného se jeho výběr ocitá i v neděli. Oproti Švédům měl totiž na odpočinek o čtyři hodiny méně, navíc hrál svůj duel ve večerním čase a ten závěrečný ho čeká krátce před polednem, od 11.45.
„Nemáme to jako oni, ale tak to prostě je. Víme to, pokusíme se s tím co nejlépe vypořádat a uvidíme.“
Coby věčný optimista se přece takovým rozdílem nedá rozhodit.