Rulíkovy starosti: Šimkův start v ohrožení, Beránek o naději definitivně přišel

Reprezentační kouč to ve středu uvedl pro Radiožurnál Sport. Oba hokejisté se zranili v úterních extraligových zápasech.
„Ve včerejším utkání nedohrál Radim Šimek, který je nominovaný, takže čekáme, jak dopadne jeho vyšetření, protože si myslím, že jeho start je ohrožený,“ připustil Rulík.
V Beránkově případě už měl kouč jasno. „Měl se zúčastnit i kempu, a kdyby kdokoliv, kdo je v nominaci a o kom se uvažuje do oslabení, vypadl, byl připravený ho okamžitě nahradit. Ale to se nestane, protože došlo ke zranění, které si vyžádá delší dobu. Mimo hru bude několik týdnů,“ řekl Rulík.
Karlovarský útočník nedohrál duel proti Českým Budějovicím. Po zákroku od Jakuba Valského, jenž zasáhl jeho hlavu, odjel na střídačku a zamířil rovnou do kabiny.
Byl silně otřesený, v chodbě si nejdříve klekl na čtyři, poté ulehl na záda. A ačkoliv se Beránek sice do původní nominace nedostal, podle Rulíkových slov by patřil k těm prvním, které by v případě zranění některého z jiných útočníků v týmu okamžitě kontaktoval.
Šimek se zranil, přijde o olympiádu? A kdo by ho mohl v české obraně nahradit?
To Šimka zase trefil u mantinelu vítkovický Marek Kalus, liberecký útočník se chytil za ruku, v utkání od druhé třetiny chyběl. Ve středu měl podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí, po které by mělo být jasněji.
Rulík věří, že další komplikace už nepřijdou. „Sledujeme zdravotní stav hráčů, protože těch zápasů je opravdu hodně. Modlím se, aby vše dopadlo dobře a nikdo z nominovaných se na poslední chvíli nezranil, abychom mohli vstoupit do olympijského turnaje s tím, co jsme si naplánovali,“ uvedl Rulík.