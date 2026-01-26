Rulík o Chytilovi: Do toho by nešel žádný trenér. Naštvaný na něj nejsem

Autor:
  14:30
Musíte být stoprocentně zdraví a mít zápasové vytížení. Tak zněla srpnová zpráva Radima Rulíka směrem k hráčům NHL včetně Filipa Chytila. Český útočník kritéria nesplňoval, olympijská nominace jej minula. I tak si postěžoval na přístup a komunikaci ze strany reprezentace, na což nyní trenér reaguje: „Řekl svůj názor. S tím nikdy nemám problém, každý na to má právo.“
Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér národního týmu Radim Rulík. | foto: ?ulov? Kate?inaČTK

Filip Chytil z Vancouver Canucks se snaží zpomalit Sidneyho Crosbyho z...
Radim Rulík na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.
Filip Chytil z Vancouveru se snaží udržet puk před Dougiem Hamiltonem z New...
Trenér národního týmu Radim Rulík hovoří na tiskové konferenci k nominaci na...
82 fotografií

Rulík se s hráči působícími v zámoří setkal už v srpnu. Vedení národního mužstva pro ně uspořádalo společný den na golfu v Berouně, součástí byly také individuální pohovory.

S útočníkem Vancouveru mluvil nejen šedesátiletý kouč, ale také zbytek jeho realizačního týmu a generální manažer Jiří Šlégr.

POHLED: Chytil versus Rulík? Další příklad, jak reprezentační komunikace vázne

„Filipovi jsme dali informaci, že když naskočí do NHL a budou se mu vyhýbat zranění, nominovaný na olympiádu bude,“ líčí Rulík v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Jenže český centr po tvrdém říjnovém zákroku Toma Wilsona dlouho pauzíroval kvůli otřesu mozku. Do hry se vrátil až minulý týden v utkání proti New Jersey, v pondělí naskočil i proti Pittsburghu (2:3).

V zámořské soutěži v této sezoně stihl jen osm startů, což pro trenéry reprezentace není dostačující vzorek. A podle Rulíka byl Chytil s tímto potenciálním scénářem obeznámený už v létě.

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...
Filip Chytil v dresu Vancouveru.

„Na rovinu jsme mu řekli, že pokud hrát nebude, tak ať se nezlobí, ale budeme muset nominovat jiné hráče. Olympijský turnaj je strašně krátký. Nechceme do něj nasazovat kluky, kteří by měli nějaká omezení. Tam ze sebe potřebujete vymáčknout nadstandard, ne si něco hlídat. Rozešli jsme se s tím, že tohle chápe.“

Několikrát zopakoval, že komunikaci se zraněnými hráči při skládání soupisky absolvovat nechtěl, ve spojení byl jen s Chytilovým agentem. Z Vancouveru ale pochopení nedorazilo.

Šestadvacetiletý útočník si postěžoval, že s ním členové reprezentace vůbec nemluvili a že Rulík na tiskové konferenci řekl věci, které se nezakládaly na pravdě.

Chytil: Rulík mi ublížil, neřekl pravdu a ani nezavolal. Šlégr reaguje: Je to nešťastné

„Byly spíš vymyšlené, ublížily mně i mé rodině. Staví mě to psychicky do špatné situace, nejsem z toho šťastný,“ hlásil před zámořskými novináři minulé pondělí.

Jeho slova rozvířila v hokejovém prostředí debatu. Měl by trenér před vrcholnou akcí sezony mluvit se všemi hráči, kterých by se pozvánka mohla týkat? Nebo jen s těmi, které plánuje do Milána vzít?

Rulík měl po společně stráveném čase na golfu v Berouně podle svých slov ještě „výstup“ ke zhruba čtyřiceti hokejistům, kterým sdělil, co může jejich nominaci ovlivnit.

Radim Rulík na nominační tiskové konferenci před světovým šampionátem.

„Akci jsme zorganizovali proto, abychom si s každým v klidu popovídali. Chci říct, že právě na komunikaci máme všechno založené. Má jasná pravidla, která jsme všem i řekli, a neděláme výjimky.“

Vývoj Chytilovy situace jej mrzí. I proto, že na turnaji pod pěti kruhy, kam se poprvé od roku 2014 vrací největší hvězdy z NHL, mohl být pro národní tým důležitou postavou.

„Je to šikovný útočník, který kdyby byl zdravý, pravděpodobně bude mít stejné vytížení jako Pasta (David Pastrňák), Hertlik (Tomáš Hertl) nebo Neči (Martin Nečas). Nepochybovali bychom o něm.“

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Český hokejista se po návratu z marodky usadil ve druhé formaci Canucks, momentálně nejhoršího týmu NHL, který může ve zbytku sezony další menší potkat výprodej kádru.

Tlak na výsledky nebude vzhledem k dosavadním výsledkům nijak zvlášť velký, Chytil má prostor soustředit se sám na sebe a nabrat tolik potřebné zápasové tempo.

„Prvních pár střídání nebylo zrovna povedených, ale čím víc jsem hrál, tím líp jsem se cítil s pukem. Mám teď na čem pracovat, ani dva měsíce tréninku vám nenahradí zápas,“ popisoval.

Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.

Především doufá, že mu vydrží zdraví, které jeho kariéru zásadně ovlivňuje. Otřesy mozku jsou navíc mimořádně choulostivou záležitostí, pro dráhu hokejisty velice nepříjemnou.

I to podle Rulíka mělo na rozhodování ohledně olympijské nominace vliv: „Bude se hrát na hraně. Přijde mžik a zranění se obnoví, pokud nejste stoprocentně v pořádku. Do toho by asi žádný trenér nešel.“

Chytilovi ale nic nezazlívá. A nevylučuje ani budoucí spolupráci, třeba už na květnovém mistrovství světa v Curychu a Fribourgu.

„Nejsem na něj naštvaný, není k tomu důvod. Pokud bude Filip zdravý a já budu u týmu, nemám nejmenší problém mu zavolat. Z mé strany není žádná překážka.“

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Tipsport - partner programu
Tatran vs. Vary BohemiansFlorbal - 20. kolo - 26. 1. 2026:Tatran vs. Vary Bohemians //www.idnes.cz/sport
26. 1. 17:30
  • 3.25
  • 4.50
  • 1.75
Sparta vs. OlomoucHokej - 46. kolo - 26. 1. 2026:Sparta vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
26. 1. 18:30
  • 1.46
  • 4.89
  • 5.71
Hellas vs. UdineseFotbal - 22. kolo - 26. 1. 2026:Hellas vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
26. 1. 20:45
  • 3.06
  • 2.92
  • 2.80
Everton vs. LeedsFotbal - 23. kolo - 26. 1. 2026:Everton vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
26. 1. 21:00
  • 2.57
  • 3.24
  • 3.04
Girona vs. GetafeFotbal - 21. kolo - 26. 1. 2026:Girona vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
26. 1. 21:00
  • 2.31
  • 2.92
  • 3.95
Columbus vs. Los AngelesHokej - - 27. 1. 2026:Columbus vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
27. 1. 01:00
  • 2.40
  • 4.03
  • 2.64
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Splnila jsem si olympijský sen... A skončím. Jak Vinklárková odchází na vrcholu

Tereza Vinklárková v Ruhpoldingu

Přichází v Novém Městě na Moravě k rozhovoru celá rozesmátá. Od neděle má k úsměvům pádný důvod, protože ví: Budu olympionička. Biatlonistka Tereza Vinklárková si v lednu řekla o nominaci na hry a...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Chytil: Rulík mi ublížil, neřekl pravdu a ani nezavolal. Šlégr reaguje: Je to nešťastné

Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.

Český hokejista Filip Chytil osočil reprezentačního trenéra Radima Rulíka, že o něm neříká pravdu a že mu ublížilo, když na nominační tiskové konferenci vysvětloval, proč ho nebere na olympijské hry...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Rulík o Chytilovi: Do toho by nešel žádný trenér. Naštvaný na něj nejsem

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Musíte být stoprocentně zdraví a mít zápasové vytížení. Tak zněla srpnová zpráva Radima Rulíka směrem k hráčům NHL včetně Filipa Chytila. Český útočník kritéria nesplňoval, olympijská nominace jej...

26. ledna 2026  14:30

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

26. ledna 2026  13:40

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

26. ledna 2026  10:34

Olympijská naděje projektuje silnice. Neobvyklé hobby talentované Maděrové

Premium
Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Pokud v budoucnu pojedete autobusem z Červenic u Turnova, nezoufejte, když bude mít zpoždění. Můžete se kochat zastávkou, kterou projektovala jistá Zuzana Maděrová. Ano, ta 22letá snowboardistka,...

25. ledna 2026

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se kvapem blíží. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Dvojice Metoděj Jílek, Martina Sáblíková patří k medailovým...

25. ledna 2026  7:59

Kladenský obránce Pietroniro je v nominaci italských hokejistů na ZOH

Phil Pietroniro překvapil Kanaďany a poslal Itálii do vedení.

Obránce Phil Pietroniro z extraligového Kladna figuruje v nominaci hokejistů domácí Itálie na únorové olympijské hry v Miláně. Jednatřicetiletý rodák z Montrealu, který nastupuje za Rytíře druhou...

24. ledna 2026  22:30

Na Everest pro olympijský bronz. Barna válčil v Albertville bez axela a bez ovací

Premium
Petr Barna v olympijské sezoně 1987/1988.

Pět krasobruslařských medailí získalo Československo v průběhu let na olympijských hrách. Tu poslední přidal v Albertville v roce 1992 Petr Barna. Jaká byla jeho cesta za bronzem i proč hned záhy...

24. ledna 2026

Těžký osud Zaremby. Porazil sovětského boha, ale zlatou medaili prodal

Československý vzpěrač Ota Zaremba získal na hrách v Moskvě zlatou olympijskou

Když soupeř svou činku nad hlavu nedostal, mohl slavit. Ota Zaremba v červnu 1980 zvítězil na olympijských hrách v Moskvě ve vzpěračské kategorii do 100 kilogramů. Po konci kariéry jej trápily...

24. ledna 2026  15:35

Milán, vrchol mé kariéry. Zacha, jak ho asi neznáte. Proč přestal platit pokuty?

Premium
Pavel Zacha s pukem na holi.

Jako kluk ve Velkém Meziříčí držel Pavel Zacha u televize pěsti rychlobruslařce Martině Sáblíkové nebo hokejovému idolu Jaromíru Jágrovi. Brzy se statný útočník Boston Bruins sám stane členem české...

24. ledna 2026

Olympijské hry se blíží, přípravy finišují. Vedení české výpravy věří až v pět medailí

Italský prezident Sergio Mattarella s olympijskou pochodní.

Utíká to. Do italských zimních olympijských her zbývají už jen dva týdny. Ve čtvrtek v Míčovně Pražského hradu Plénum Českého olympijského výboru schválilo 113člennou nominaci. Od pátku si mohou...

23. ledna 2026  8:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

22. ledna 2026  21:52

Zpětné testy odhalily doping. O olympijské umístění z Ria přišla i sprinterka Lalovová

Bulharská sprinterka Ivet Lalovová v rozběhu na 100 metrů

Zpětné testování vzorků z olympijských her v Riu de Janeiro v roce 2016 přineslo dopingový nález u sedmi sportovců včetně bronzového litevského vzpěrače Aurimase Didžbalise a bulharské sprinterky...

22. ledna 2026  18:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.