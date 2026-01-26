Rulík o Chytilovi: Do toho by nešel žádný trenér. Naštvaný na něj nejsem

Rulík se s hráči působícími v zámoří setkal už v srpnu. Vedení národního mužstva pro ně uspořádalo společný den na golfu v Berouně, součástí byly také individuální pohovory.
S útočníkem Vancouveru mluvil nejen šedesátiletý kouč, ale také zbytek jeho realizačního týmu a generální manažer Jiří Šlégr.
„Filipovi jsme dali informaci, že když naskočí do NHL a budou se mu vyhýbat zranění, nominovaný na olympiádu bude,“ líčí Rulík v rozhovoru pro Seznam Zprávy.
Jenže český centr po tvrdém říjnovém zákroku Toma Wilsona dlouho pauzíroval kvůli otřesu mozku. Do hry se vrátil až minulý týden v utkání proti New Jersey, v pondělí naskočil i proti Pittsburghu (2:3).
V zámořské soutěži v této sezoně stihl jen osm startů, což pro trenéry reprezentace není dostačující vzorek. A podle Rulíka byl Chytil s tímto potenciálním scénářem obeznámený už v létě.
„Na rovinu jsme mu řekli, že pokud hrát nebude, tak ať se nezlobí, ale budeme muset nominovat jiné hráče. Olympijský turnaj je strašně krátký. Nechceme do něj nasazovat kluky, kteří by měli nějaká omezení. Tam ze sebe potřebujete vymáčknout nadstandard, ne si něco hlídat. Rozešli jsme se s tím, že tohle chápe.“
Několikrát zopakoval, že komunikaci se zraněnými hráči při skládání soupisky absolvovat nechtěl, ve spojení byl jen s Chytilovým agentem. Z Vancouveru ale pochopení nedorazilo.
Šestadvacetiletý útočník si postěžoval, že s ním členové reprezentace vůbec nemluvili a že Rulík na tiskové konferenci řekl věci, které se nezakládaly na pravdě.
„Byly spíš vymyšlené, ublížily mně i mé rodině. Staví mě to psychicky do špatné situace, nejsem z toho šťastný,“ hlásil před zámořskými novináři minulé pondělí.
Jeho slova rozvířila v hokejovém prostředí debatu. Měl by trenér před vrcholnou akcí sezony mluvit se všemi hráči, kterých by se pozvánka mohla týkat? Nebo jen s těmi, které plánuje do Milána vzít?
Rulík měl po společně stráveném čase na golfu v Berouně podle svých slov ještě „výstup“ ke zhruba čtyřiceti hokejistům, kterým sdělil, co může jejich nominaci ovlivnit.
„Akci jsme zorganizovali proto, abychom si s každým v klidu popovídali. Chci říct, že právě na komunikaci máme všechno založené. Má jasná pravidla, která jsme všem i řekli, a neděláme výjimky.“
Vývoj Chytilovy situace jej mrzí. I proto, že na turnaji pod pěti kruhy, kam se poprvé od roku 2014 vrací největší hvězdy z NHL, mohl být pro národní tým důležitou postavou.
„Je to šikovný útočník, který kdyby byl zdravý, pravděpodobně bude mít stejné vytížení jako Pasta (David Pastrňák), Hertlik (Tomáš Hertl) nebo Neči (Martin Nečas). Nepochybovali bychom o něm.“
Český hokejista se po návratu z marodky usadil ve druhé formaci Canucks, momentálně nejhoršího týmu NHL, který může ve zbytku sezony další menší potkat výprodej kádru.
Tlak na výsledky nebude vzhledem k dosavadním výsledkům nijak zvlášť velký, Chytil má prostor soustředit se sám na sebe a nabrat tolik potřebné zápasové tempo.
„Prvních pár střídání nebylo zrovna povedených, ale čím víc jsem hrál, tím líp jsem se cítil s pukem. Mám teď na čem pracovat, ani dva měsíce tréninku vám nenahradí zápas,“ popisoval.
Především doufá, že mu vydrží zdraví, které jeho kariéru zásadně ovlivňuje. Otřesy mozku jsou navíc mimořádně choulostivou záležitostí, pro dráhu hokejisty velice nepříjemnou.
I to podle Rulíka mělo na rozhodování ohledně olympijské nominace vliv: „Bude se hrát na hraně. Přijde mžik a zranění se obnoví, pokud nejste stoprocentně v pořádku. Do toho by asi žádný trenér nešel.“
Chytilovi ale nic nezazlívá. A nevylučuje ani budoucí spolupráci, třeba už na květnovém mistrovství světa v Curychu a Fribourgu.
„Nejsem na něj naštvaný, není k tomu důvod. Pokud bude Filip zdravý a já budu u týmu, nemám nejmenší problém mu zavolat. Z mé strany není žádná překážka.“