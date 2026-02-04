Faksa před ZOH: Musí si to sednout. Že máme Kanadu na úvod? Výhoda pro nás

Do Itálie se podívá podruhé v životě. Na rozdíl od předchozí návštěvy tentokrát čistě kvůli hokeji. „Pořád nemůžu uvěřit, že si na olympiádě zahraju,“ usmíval se při rozhovoru s českými novináři Radek Faksa, defenzivní a v NHL velmi ceněný centr. Kudy podle něj vede cesta k medaili? A co očekává od úvodního duelu s favorizovanou Kanadou?
Radek Faksa se spoluhráči slaví svoji druhou branku v sezoně.

Radek Faksa se spoluhráči slaví svoji druhou branku v sezoně. | foto: AP

Český hokejový útočník Radek Faksa v dresu Dallasu
Pavel Bučněvič (vlevo) slaví se spoluhráči Radkem Faksou a Nathanem Walkerem.
Joel Kiviranta (vlevo) a Radek Faksa slaví gól Dallas Stars.
Sam Steel (18) a Radek Faksa (12) slaví gól Dallas Stars.
25 fotografií

Olympijský turnaj se blíží. Jak se cítíte?
Po Vánocích to bylo trochu slabší, ale forma z posledních pěti zápasů je super. Teď jsme vyhráli, jsme na dobré vlně, pauza nám úplně nepřichází vhod. Ale já už mám v hlavě jen olympiádu, strašně se těším!

Je to žhavé téma i mezi spoluhráči? Z Dallasu vás jede hned sedm.
Bavíme se s klukama, kdo kdy letí, jaký je program. Teď chceme hlavou zůstat tady, protože máme před sebou ještě jeden zápas (ve čtvrtek proti St. Louis). Ale samozřejmě vnímám, že kluci už mají v Česku sraz.

Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, chystá se i na zahájení. Bude vlajkonošem?

Zjišťoval jste si, s kým poletíte?
Popravdě ani nevím, jestli letíme všichni spolu... V pátek mě čeká cesta do New Yorku, v sobotu pocestuji speciálem do Milána. Ale myslím si, že to tak bude mít většina kluků z NHL.

Dorazí za vámi do Itálie někdo z rodiny?
Mám jen čtyři lístky na zápas, bylo těžké to rozdělit. Určitě přijedou rodiče a manželka s malým, chtěli by i kamarádi, ale uvidíme, jak to bude. Z Česka je to jen kousek, hodina a půl cesty.

Berete olympijskou účast vedle postupu do finále Stanley Cupu v roce 2020 jako další z vrcholů kariéry?
Určitě! Turnaj se hraje jen jednou za čtyři roky, hráči z NHL neměli šanci se na něm poslední dobou představit. Pro mě je to první i poslední šance se na olympiádu dostat. Už jako malý kluk jsem ji sledoval, pamatuji si hlavně Nagano.

U Faksů chodí Santa, ozve se i Rulík? Návrat do Dallasu byl dárek, říká útočník

Jeden turnaj největších hvězd jste přece jen zažil: Světový pohár v roce 2016. Kvůli zranění jste musel předčasně skončit.
Olympiáda je ještě větší lákadlo, motivace. I tam jsme hráli na úvod proti Kanadě, pro mě to skončilo otřesem mozku v první třetině. Doufám, že teď to bude mít úplně jiný průběh.

Co vás proti největšími favoritovi na zlato čeká?
Nebudou žádné přípravné zápasy, šance se sehrát, hned do toho půjdeme naostro. Ani pro ně to nebude jednoduché, myslím si, že to může být výhoda pro nás. V nominaci Kanady mám i spoluhráče Thomase Harleyho, nějaké hecovačky už proběhly. Doufám, že nastoupím.

Jak vidíte české šance na turnaji?
Nejsme favoriti, to je jasné. Ale máme spoustu dobrých hokejistů, to platí i pro kluky z Evropy. Když si všechno sedne, máme šanci proti komukoliv.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Co bude potřeba pro zisk medaile?
Gólman je základ, pak si musí sednout týmová chemie. Musíme utvořit partu, každý si musí udělat svou práci, vědět, co má za úkol. Ode mě se třeba bude čekat, abych vyhrával buly a byl dobrý na oslabení.

Plánujete navštívit i jiná olympijská sportoviště?
V Itálii jsem byl poprvé, když jsem byl Mirovi (spoluhráč Miro Heiskanen) na svatbě. Moc se mi tam líbilo, slyšel jsem o Milánu samé pozitivní věci. Na jiné sporty bych se určitě rád podíval, třeba na lyžování nebo skoky na lyžích, ale ta možnost asi nebude, je to strašně daleko. Ale na rychlobruslení nebo aspoň ženský hokej rád zajdu.

