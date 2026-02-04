Zabystřan absolvoval první trénink na olympijský sjezd, v Bormiu byl třicátý

Český reprezentant, pro něhož bude pod pěti kruhy hlavní prioritou superobří slalom, vyrazil na trať se startovním číslem 24. Po vydařeném úvodu ztratil výrazně hned na druhém mezičase a jeho manko postupně narůstalo.
Corchan-Siegle, jenž byl třetí v olympijské generálce na Světovém poháru v Crans Montaně, zvítězil o 16 setin sekundy před domácí nadějí Giovannim Franzonim. Pozici jednoho z největších favoritů potvrdil třetím místem Marco Odermatt. Švýcarský lídr disciplíny v SP zaostal za Američanem o čtyři desetiny.
Nepříjemným pádem skončil trénink pro norského reprezentanta Frederika Möllera. Sjezdaře, jenž už má v této sezoně za sebou těžký karambol ve Val Gardeně, po několikaminutovém ošetření na místě transportoval ze sjezdovky do nemocnice vrtulník. Podle prvních informací má zraněnou ruku.
Ve čtvrtek mají sjezdaři v Bormiu na programu druhý trénink. Situaci může pořadatelům zkomplikovat počasí, meteorologové předpovídají silné sněžení.