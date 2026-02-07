Top momenty 1. dne ZOH 2026
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|sjezd muži FINÁLE
|Jan Zabystřan
|13:00
|Běh na lyžích⛷️
|skiatlon ženy (10 km + 10 km) FINÁLE
|Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
|14:35
|Curling🥌
|8. kolo smíšených dvojic Česko - Korea
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|16:00
|Rychlobruslení⛸
|3000 m ženy FINÁLE
|Martina Sáblíková
|17:00
|Saně🛷
|jednotlivci muži 1. jízda
|Ondřej Hyman
|18:32
|Saně🛷
|jednotlivci muži 2. jízda
|Ondřej Hyman
|18:45
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|střední můstek ženy 1. kolo
|Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
|19:57
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|střední můstek ženy FINÁLE
|? Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
|19:05
|Curling🥌
|9.kolo smíšených dvojic Česko - Švýcarsko
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
Český program v 1. den olympiády
Jako první se z českého týmu v sobotu představí Jan Zabystřan. Sjezd mužů začíná v Bormiu v 11:30. Český lyžař se v trénincích postupně zlepšoval – ve středu byl až 30., ve čtvrtek se posunul na dvacátou příčku a v pátek už skončil šestý.
|
Olympiáda musí bavit. Pro Rakušáky je ale víc vítězství v Kitzbühelu, líčí Zabystřan
Ve 13:00 startuje skiatlon žen. V městečku Tesero v údolí Val di Fiemme se na běžeckých tratích představí Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová, Anna Maria Jaklová a Anna Milerská. Ve Světovém poháru si tuto sezonu nejlépe vede Janatová, která skončila při prosincovém závodu skiatlonu v norském Trondheimu na 11. místě.
Smíšenou dvojici curlerů Julii Zelingrovou a Víta Chabičovského čekají v sobotu dva zápasy. První ve 14:35 proti Korejcům a v 19:05 se Švýcary. Češi zatím ve všech čtyřech utkáních turnaje podlehli silnějším soupeřům, naposled v pátek Američanům 1:8.
Ale také Korejci ještě nedosáhli na vítězství. A Švýcaři mají skóre dvou výher (nad Estonci a právě Korejci) a dvou proher (s Američany a Italy).
Highlight sobotního programu z českého pohledu přijde v 16:00, kdy startuje závod rychlobruslařek na 3 kilometry. Martina Sáblíková je na této trati olympijskou šampionkou z Vancouveru 2010, o čtyři roky později v Soči přidala stříbro.
V sobotu ji los určil za partnerku do rozjížďky Němku Josie Hofmanovou, největší favoritky závodu startují až po české veteránce.
|
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Sáňkaři Ondřeji Hymanovi začíná první olympijská jízda v 17:00. Brzy čtyřicetiletý Hyman je na své už čtvrté olympiádě, po 21. místě v Pchjongčchangu 2018 ukončil kariéru. Loni se ale vrátil do závodů vítězstvím na domácím mistrovství republiky, v prosinci už naskočil do Světového poháru a zajistil si jedno z 25 olympijských míst.
„Byl jsem i sám překvapený, že mi to takhle šlo,“ říkal ke svému comebacku po sedmi letech.
|
Sesuvy půdy, stížnosti. Další bolestivé téma her, nová lanovka v Cortině nejezdí
V 18:45 startují v Predazzu skoky na lyžích na středním můstku, do kterých se zapojí Klára Ulrichová, Anežka Indráčková a Veronika Jenčová. Pokud by se Češkám podařilo postoupit do finále, pustí se do něj krátce před osmou večer.
Indráčková při lednovém závodě Světového poháru na středním můstku v rakouském Villachu doletěla až na 13. místo.