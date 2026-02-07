1. den ZOH 2026 ONLINE: Zabystřana čeká sjezd, Sáblíková nastoupí na trojce

  6:30
V první den zimních olympijských her mají čeští sportovci nabitý program. Lyžař Jan Zabystřan absolvuje sjezd, běžkyně na lyžích mají před sebou skiatlon. Další dvě utkání čekají smíšenou dvojici curlerů, své olympijské působení načnou skokanky na lyžích a také sáňkař Ondřej Hyman. V 16:00 začíná závod rychlobruslařek na 3000 m, ve kterém se představí i Martina Sáblíková.

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo. | foto: Kirsty WigglesworthAP

Top momenty 1. dne ZOH 2026

ČasSportDisciplínaČeši
11:30Alpské lyžování🎿sjezd muži FINÁLEJan Zabystřan
13:00Běh na lyžích⛷️skiatlon ženy (10 km + 10 km) FINÁLEBarbora Havlíčková, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
14:35Curling🥌8. kolo smíšených dvojic Česko - KoreaVít Chabičovský, Julie Zelingrová
16:00Rychlobruslení⛸3000 m ženy FINÁLEMartina Sáblíková
17:00Saně🛷jednotlivci muži 1. jízdaOndřej Hyman
18:32Saně🛷jednotlivci muži 2. jízdaOndřej Hyman
18:45Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek ženy 1. koloKlára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
19:57Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek ženy FINÁLE? Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
19:05Curling🥌9.kolo smíšených dvojic Česko - ŠvýcarskoVít Chabičovský, Julie Zelingrová

Český program v 1. den olympiády

Jako první se z českého týmu v sobotu představí Jan Zabystřan. Sjezd mužů začíná v Bormiu v 11:30. Český lyžař se v trénincích postupně zlepšoval – ve středu byl až 30., ve čtvrtek se posunul na dvacátou příčku a v pátek už skončil šestý.

Olympiáda musí bavit. Pro Rakušáky je ale víc vítězství v Kitzbühelu, líčí Zabystřan

Ve 13:00 startuje skiatlon žen. V městečku Tesero v údolí Val di Fiemme se na běžeckých tratích představí Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová, Anna Maria Jaklová a Anna Milerská. Ve Světovém poháru si tuto sezonu nejlépe vede Janatová, která skončila při prosincovém závodu skiatlonu v norském Trondheimu na 11. místě.

Smíšenou dvojici curlerů Julii Zelingrovou a Víta Chabičovského čekají v sobotu dva zápasy. První ve 14:35 proti Korejcům a v 19:05 se Švýcary. Češi zatím ve všech čtyřech utkáních turnaje podlehli silnějším soupeřům, naposled v pátek Američanům 1:8.

Ale také Korejci ještě nedosáhli na vítězství. A Švýcaři mají skóre dvou výher (nad Estonci a právě Korejci) a dvou proher (s Američany a Italy).

Highlight sobotního programu z českého pohledu přijde v 16:00, kdy startuje závod rychlobruslařek na 3 kilometry. Martina Sáblíková je na této trati olympijskou šampionkou z Vancouveru 2010, o čtyři roky později v Soči přidala stříbro.

V sobotu ji los určil za partnerku do rozjížďky Němku Josie Hofmanovou, největší favoritky závodu startují až po české veteránce.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Sáňkaři Ondřeji Hymanovi začíná první olympijská jízda v 17:00. Brzy čtyřicetiletý Hyman je na své už čtvrté olympiádě, po 21. místě v Pchjongčchangu 2018 ukončil kariéru. Loni se ale vrátil do závodů vítězstvím na domácím mistrovství republiky, v prosinci už naskočil do Světového poháru a zajistil si jedno z 25 olympijských míst.

„Byl jsem i sám překvapený, že mi to takhle šlo,“ říkal ke svému comebacku po sedmi letech.

Sesuvy půdy, stížnosti. Další bolestivé téma her, nová lanovka v Cortině nejezdí

V 18:45 startují v Predazzu skoky na lyžích na středním můstku, do kterých se zapojí Klára Ulrichová, Anežka Indráčková a Veronika Jenčová. Pokud by se Češkám podařilo postoupit do finále, pustí se do něj krátce před osmou večer.

Indráčková při lednovém závodě Světového poháru na středním můstku v rakouském Villachu doletěla až na 13. místo.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
