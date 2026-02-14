FIS Norům na jejich žádost povolila před vyřazovacími jízdami použít voskovací stroj, což mělo být podle původních instrukcí zakázáno. Ostatní týmy o této možnosti informovány nebyly. „Sprint by dopadl jinak, pokud by tam nepřinesli zadními dveřmi voskovačku,“ řekl agentuře SID šéf německého týmu Peter Schlickenrieder.
Použití stroje schválil ředitel závodů FIS, jímž je Čech Michal Lamplot. Mezinárodní federace se později za „chybu v komunikaci“ omluvila v oficiálním prohlášení, jež zveřejnil web televize YLE.
Běžec Tuž dojel ve sprintu na pátém místě. Zlato získal suverénní Klaebo
Podle Schlickenriedera to ale nestačí. „Bylo to jasné selhání ze strany funkcionářů FIS, už poněkolikáté. To nějaká omluva nespraví. Kdyby takovou chybu udělal někdo z nás trenérů, dostal by pokutu tisíc eur. Kdyby místo omluvy uspořádali velkou party, všichni by z toho měli větší užitek,“ dodal.
O norské výhodě informoval ostatní týmy ve čtvrtek německý kouč italské reprezentace Markus Cramer. Zareagovali především Finové kvůli čtvrtému místu Vuorinena, jehož šéf finského servisu označil za „morálního olympijského vítěze“.
Na stupně vítězů suverénního Klaeba doprovodili Američan Ben Ogden a další Nor Oskar Opstad Vike.
Kontroverze se podle médií nevyhnuly ani americkému týmu, který si do servisní zóny přinesl tekutinu, což je také zakázáno. Trestu unikl díky vysvětlení, že se jednalo pouze o prostředek na mytí rukou.