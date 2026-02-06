Program her se změní a Rusové se brzy vrátí. V Itálii začíná přelomová olympiáda

Jak ze sportovního pravěku se jeví vzpomínky na ty, které v roce 1956 hostila samotná Cortina. Nejvzdálenější sportoviště se tehdy nacházelo pouhých 13 kilometrů od centra na jezeře Misurina, kde se ještě na přírodním ledu konaly rychlobruslařské soutěže.
Letos? Olympiáda je rozprostřena na ohromujících 22 tisících čtverečních kilometrech severní Itálie!
Milán, Bormio, Livigno, Anterselva, Cortina d’Ampezzo, Val di Fiemme, Predazzo, Verona, tady všude bude.
Důvod je prostý. Ušetřit a maximálně využít stávající sportoviště, na úkor diváků a vlastně i sportovců. Chcete přejet z Milána do Anterselvy? Pak si vyčleňte aspoň pět hodin na cestu. Nebo čtyři hodiny, pokud vyrazíte z Livigna do Cortiny.
Jeřáby mě tu nepřekvapují, jsou to prostě Italové. Když jsem byl před dvaceti lety na olympiádě v Turíně, vypadalo to tam podobně. Ale nakonec vše proběhlo a hry byly pěkné