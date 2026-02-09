Alpské lyžování na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Na hry zamířilo celkem sedm českých alpských lyžařů. Úvodní boj o medaile vyhrál Švýcar Franjo von Allmen, který kraloval sjezdu. Poslední disciplínou je ve středu 18. února ženský slalom.
Program alpského lyžování na ZOH 2026:
|Datum
|Disciplína
|Čas
|Česká účast
|Výsledky
|7. 2. (sobota)
|sjezd muži
|11:30
|Zabystřan
|24. místo
|8. 2. (neděle)
|sjezd ženy
|11:30
|Nováková, Labaštová
|25. Nováková -5,79, 29. Labaštová -8,45, 31. Negri (všechny ČR) -9,38.
|9. 2. (pondělí)
|týmová kombinace muži
|10:30 (sjezd)
|Zabystřan
|9. 2. (pondělí)
|týmová kombinace muži
|14:00 (slalom)
|Müller
|10. 2. (úterý)
|týmová kombinace ženy
|10:30 (sjezd)
|10. 2. (úterý)
|týmová kombinace ženy
|14:00 (slalom)
|11. 2. (středa)
|super-G muži
|11:30
|Zabystřan
|12. 2. (čtvrtek)
|super-G ženy
|11:30
|Ledecká, Nováková, Labaštová
|14. 2. (sobota)
|obří slalom muži
|10:00 a 13:30
|Zabystřan, Müller
|15. 2. (neděle)
|obří slalom ženy
|10:00 a 13:30
|Dubovská, Nováková, Negri
|16. 2. (pondělí)
|slalom muži
|10:00 a 13:30
|Müller
|18. 2. (středa)
|slalom ženy
|10:00 a 13:30
|Dubovská
Česká nominace na ZOH 2026:
Mezi ženami fanoušci největší naděje vkládají do Ester Ledecké, senzační vítězce super-G v Pchjongčchangu 2018. Česká obojživelnice se v Itálii upíná právě na superobří slalom, jelikož se sjezd se jí kryje s kláním na snowboardu, který upřednostnila.
Mezi muži je největší nadějí Jan Zabystřan, jenž se v prosinci blýskl triumfem v super-G ve Val Gardeně. Velké ambice má i slalomářka Martina Dubovská, kterou sice tuto sezonu zastavila bolest zad, při Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně ale skončila 21.
Na své druhé hry míří Barbora Nováková, premiéru pod pěti kruhy si připíšou Alena Labaštová, Elisa Maria Negri a Marek Müller.
Česká nominace na ZOH 2026:
Kde se závodí na ZOH 2026:
Ženy všechna svá klání absolvují v Cortině d´Ampezzo. Na vyhlášené sjezdovce Olimpia delle Tofane se olympijské hry konaly už v roce 1956. V roce 2021 se tu jelo mistrovství světa a je zároveň tradiční zastávkou Světového poháru.
Muži závodí v Bormiu, které je rovněž stálicí v lyžařském seriálu, světový šampionát se tu konal dokonce dvakrát – v roce 1985 a 2005. Tamní sjezd na trati Stelvio patří k jedněm z nejtěžších na světě.
Kde sledovat alpské lyžování na ZOH 2026:
- Přímé přenosy ze závodů alpského lyžování naladíte na veřejnoprávní stanici ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.
- Přenosy všech olympijských soutěží nabídnou stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také jejich streamovací služba HBO Max (většinou bez českého komentáře).
- HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.
Medailové úspěchy českých (a československých) alpských lyžařů na ZOH:
|Ročník
|Umístění
|Disciplína
|1984 (Sarajevo)
|3. místo – Olga Charvátová Křížová
|sjezd
|2019 (Vancouver)
|3. místo – Šárka Strachová
|slalom
|2018 (Pchjongčchang)
|1. místo – Ester Ledecká
|super-G