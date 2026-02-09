Alpské lyžování na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

  10:18
České naděje, světové hvězdy, naprosto ikonické sjezdovky. Alpské lyžování na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d´Ampezzo nabídne skvělou podívanou. Ženy závodí v Cortině, muži v Bormiu.

Ester Ledecká během sjezdu ve Val d’Isere | foto: AP

Na hry zamířilo celkem sedm českých alpských lyžařů. Úvodní boj o medaile vyhrál Švýcar Franjo von Allmen, který kraloval sjezdu. Poslední disciplínou je ve středu 18. února ženský slalom.

Program alpského lyžování na ZOH 2026:

DatumDisciplínaČasČeská účastVýsledky
7. 2. (sobota)sjezd muži11:30Zabystřan24. místo
8. 2. (neděle)sjezd ženy11:30Nováková, Labaštová25. Nováková -5,79, 29. Labaštová -8,45, 31. Negri (všechny ČR) -9,38.
9. 2. (pondělí)týmová kombinace muži10:30 (sjezd)Zabystřan
9. 2. (pondělí)týmová kombinace muži14:00 (slalom)Müller
10. 2. (úterý)týmová kombinace ženy10:30 (sjezd)
10. 2. (úterý)týmová kombinace ženy14:00 (slalom)
11. 2. (středa)super-G muži11:30Zabystřan
12. 2. (čtvrtek)super-G ženy11:30Ledecká, Nováková, Labaštová
14. 2. (sobota)obří slalom muži10:00 a 13:30Zabystřan, Müller
15. 2. (neděle)obří slalom ženy10:00 a 13:30Dubovská, Nováková, Negri
16. 2. (pondělí)slalom muži10:00 a 13:30Müller
18. 2. (středa)slalom ženy10:00 a 13:30Dubovská

Česká nominace na ZOH 2026:

Mezi ženami fanoušci největší naděje vkládají do Ester Ledecké, senzační vítězce super-G v Pchjongčchangu 2018. Česká obojživelnice se v Itálii upíná právě na superobří slalom, jelikož se sjezd se jí kryje s kláním na snowboardu, který upřednostnila.

Mezi muži je největší nadějí Jan Zabystřan, jenž se v prosinci blýskl triumfem v super-G ve Val Gardeně. Velké ambice má i slalomářka Martina Dubovská, kterou sice tuto sezonu zastavila bolest zad, při Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně ale skončila 21.

Na své druhé hry míří Barbora Nováková, premiéru pod pěti kruhy si připíšou Alena Labaštová, Elisa Maria Negri a Marek Müller.

Česká nominace na ZOH 2026:

Kde se závodí na ZOH 2026:

Ženy všechna svá klání absolvují v Cortině d´Ampezzo. Na vyhlášené sjezdovce Olimpia delle Tofane se olympijské hry konaly už v roce 1956. V roce 2021 se tu jelo mistrovství světa a je zároveň tradiční zastávkou Světového poháru.

Muži závodí v Bormiu, které je rovněž stálicí v lyžařském seriálu, světový šampionát se tu konal dokonce dvakrát – v roce 1985 a 2005. Tamní sjezd na trati Stelvio patří k jedněm z nejtěžších na světě.

Kde sledovat alpské lyžování na ZOH 2026:

  • Přímé přenosy ze závodů alpského lyžování naladíte na veřejnoprávní stanici ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.
  • Přenosy všech olympijských soutěží nabídnou stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také jejich streamovací služba HBO Max (většinou bez českého komentáře).
  • HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Medailové úspěchy českých (a československých) alpských lyžařů na ZOH:

RočníkUmístěníDisciplína
1984 (Sarajevo)3. místo – Olga Charvátová Křížovásjezd
2019 (Vancouver)3. místo – Šárka Strachováslalom
2018 (Pchjongčchang)1. místo – Ester Ledeckásuper-G
