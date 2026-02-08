Rodinu neviděl 12 let, lyže si půjčoval od soupeřů. Teď chce Savart proslavit Haiti

Markéta Plšková
  7:20
Nechtěli ho vzít do lyžařského klubu, protože byl moc malý. Slyšel posměšky, protože byl jediným černošským lyžařem. Vypořádává se s náročnými podmínkami a pracuje jako asistent pedagoga, protože sportem se neuživí. A na mistrovství světa si musel půjčovat vybavení, protože to jeho bylo špatné. Přesto se Stevenson Savart kvalifikoval na olympijské hry, kde bude už v neděli reprezentovat Haiti.

Stevenson Savart z Haiti finišuje kvalifikační sprint na mistrovství světa v Trondheimu. | foto: Matthias SchraderAP

„Začínal jsem od nuly,“ vyprávěl oficiálnímu webu olympiády pětadvacetiletý lyžař, který na slavnostním zahájení nesl vlajku své země. „Jsem na sebe hrdý, musel jsem překonat spoustu překážek a náročných situací. Ale teď jsem tady a těším se.“

Savart bude prvním reprezentantem Haiti, který na hrách okusí závod v běžeckém lyžování. Sám dobře ví, jakou raritou je. „Nezačínám ze stejné pozice jako (závodníci z) velké sportovní mocnosti,“ uvědomuje si. „Ale vždy jsem si dokázal poradit s tím, co mám a kým jsem.“

Exotické země zaujmou i na zimních hrách. Podívejte se na kolekce Haiti a Brazílie

Třeba když v roce 2023 dorazil do slovinské Planice, kde se tou dobou konalo mistrovství světa. Jeho soupeři mohli vybírat z desítek párů lyží, měli podporu velkých a profesionálních týmů.

Ale on?

„Přijel jsem jen se třemi páry lyží,“ vzpomíná na svou první velkou reprezentační akci. „Francouzi mi půjčili své, protože ty moje nebyly dost dobré. Opravdu jsem neměl vůbec nic. Ale když jsem si oblékl dres Haiti, dodalo mi to velkou motivaci.“

Na trati ihned zaujal. „Byl to šok. Lidé poprvé viděli černošského lyžaře, který nebyl úplně marný. Nikdo mě neznal, ale najednou o mě byl obrovský zájem. V mixzóně jsem s novináři strávil asi dvě hodiny.“

Loni si Savart vyzkoušel i světový šampionát v Trondheimu, v neděli se poprvé postaví na trať olympijského závodu. „Chci hlavně dokončit všechny závody a třeba se dostat do top 50 ve sprintu. Možná i do top 40 nebo 30, když všechno vyjde ideálně.“

stevenson_haitiski


@coh_ht
@haitiski
#millanocortina2026

6. února 2026 v 17:15
oblíbit odpovědět uložit

Především chce ale hrdě reprezentovat svou rodnou zemi.

„Sportovci z takzvaně exotických zemí také mohou dělat zimní sporty, lidi by se jim neměli smát,“ apeluje. „Musíme být bráni vážně. To je jeden z mých cílů. Lidé mě často přirovnávají k bobistům z filmu Kokosy na sněhu a smějí se. Ale když vidí, že umím lyžovat, začnou se bavit normálně.“

Teď už si posměšných pohledů nevšímá. „Když jsem byl mladší, bylo to těžké, lidé na vás zírají. Ale s věkem se naučíte to neřešit.“

První fanoušek? Adoptivní táta!

A kde vůbec Savart poprvé okusil běžecké lyžování?

Na horách ve Francii.

Narodil se sice v haitské obci Delmas, do Evropy se však dostal už ve třech letech. S adoptivními rodiči Thierrym a Sandrine se usadili ve Vogézách, kde započala jeho láska k zimním sportům.

„Je to region lyžařů, adoptivní rodiče mě hned postavili na lyže. Chodil jsem i do klubu, kde byli všichni moji spolužáci, takže jsem ani o ničem jiném neuvažoval,“ vyprávěl.

Ačkoliv ho jako malého do klubu kvůli jeho výšce vzít nechtěli, postupně se tam vypracoval. Pravidelně jezdil na tréninky i závody, kam ho vždy odvážel jeho otec. „Vstával brzy, jen aby mohl jet se mnou. Byl to můj první fanoušek.“

Když Savart zjistil, že ve škole příliš nevyniká, ještě víc se začal soustředit na lyžování. Ani tehdy ale nejspíš netušil, že to dotáhne až na největší sportovní akci.

stevenson_haitiski

Première Coupe du monde à Davos
Comme un début de saison, tous les paramètres ne sont pas encore alignés…
Mais le marteau frappera de plus en plus fort au fil de la saison ️
Merci @jolypics t’es un craque !

@kvplus
@fischernordic / @fischer_france
@afleurdepeau_association
@bigmat.germat.cussenot
@boldair_labresse
@esi.ecoledeski
@haitiski
@coh_ht
@teamnordicexperience
@section_ski_lptl
@brasserie_granvelle

15. prosince 2025 v 18:00
oblíbit odpovědět uložit

Fandit mu jistě budou i na škole v Pontarlieru, kde pracuje jako asistent pedagoga. Jen sportem se neuživí, rozhodně nemá stejné finanční zázemí jako jeho soupeři ze Světového poháru.

Ale nestěžuje si.

Od Mezinárodního olympijského výboru dostal peníze v rámci programu olympijské solidarity. „Díky tomu jsem si mohl koupit všechno vybavení potřebné pro cestu na olympiádu. Opravdu mi to pomohlo, bez něj by to bylo mnohem složitější.“

Teď tak může reprezentovat Haiti. Do rodné země se poprvé vrátil až v roce 2015, kdy mu bylo 15 let. „Stále tam mám rodinu, mámu, bratra, sestru i babičku. Když jsme tam s adoptivní rodinou poprvé přijeli, byl to neuvěřitelný zážitek,“ podělil se o vzpomínky.

„Když jsem procházel některými místy, měl jsem pocit, jako bych tam už někdy byl. Měl jsem pocit domova, zkrátka víte, že odtud pocházíte. A teď udělám vše proto, abych Haiti dobře reprezentoval.“

Ač sám moc dobře ví, že na nejlepší místa útočit nebude, cíl má jasný: „Chci ukázat, že i když pocházíte ze skromných poměrů, možné je všechno. Když pracujete a obklopíte se správnými lidmi, vždy se dá najít cesta k něčemu velkému.“

Pomalý, ale šťastný. A holky? Přeju Ester se Zuzkou velké finále, hlásí Minárik

Kryštof Minárik v kvalifikaci paralelního obřího slalomu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Jen dva soupeře dokázal v 32členné kvalifikaci porazit. Do vyřazovacích bojů mezi 16 nejlepších tak alpský snowboardista Kryštof Minárik nepostoupil. Už jen to, že se v olympijském Snow Parku v...

8. února 2026  11:48

Ester Ledecká na ZOH 2026: program a výsledky v Cortině a Livignu

Ester Ledecká v kvalifikaci paralelního obřího slalomu na mistrovství světa.

V závodech ve snowboardingu je královnou paralelního obřího slalomu. A v super-G na lyžích se postarala o jeden z nejbláznivějších příběhů olympijské historie. Ester Ledecká se na zimní olympiádě v...

8. února 2026  5:59,  aktualizováno  11:41

