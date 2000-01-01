náhledy
Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada zvučných jmen zůstane doma, v nominacích chybí vinou velké konkurence či zdravotních problémů. Prohlédněte si seznam hvězd, které se do Milána nepodívají.
CONNOR BEDARD (útočník, Kanada). Kým jiným bychom mohli začít, že? Než se v prosinci zranil, figuroval mezi pěticí nejproduktivnějších hráčů NHL. „Spousta lidí nevidí, jak komplexní hokejista z něj vyrostl,“ povzdechl si Jeff Blashill, kouč Chicaga. Nejen jeho zaskočilo, že se Bedard, který už je zpátky z marodky, nevešel Kanadě na soupisku. Ale pozor, pochroumané koleno Braydena Pointa může ještě s nominací zamíchat.
MATTHEW SCHAEFER (obránce, Kanada). Na startu sezony v olympijské konverzaci vůbec nefiguroval. Sice byl jedničkou draftu, ale v NHL neozkoušenou. Rychle ukázal, že mu elitní zámořská soutěž může v budoucnu patřit. V dresu New York Islanders exceluje, turnaj v Miláně unikl osmnáctiletému mladíkovi jen těsně. Kanada se rozhodla vsadit na prověřenější jména, Schaeferův čas teprve přijde.
JASON ROBERTSON (útočník, USA). O síle Američanů svědčí fakt, že si mohou dovolit nechat doma devátého hráče bodování NHL (27+28). Opomenutí útočníka Dallasu se jim může vymstít. Robertson prožívá fantastickou sezonu, zatím nejlepší v kariéře. „Vaše ego tím trochu utrpí, ale vím, že víc jsem pro nominaci udělat nemohl,“ hlásil zklamaně.
ADAM FOX (obránce, USA). Na Four Nations byl, pozvánka do Itálie mu utekla. I přes to, že Američany povede Mike Sullivan a tým pomáhal dávat dohromady Chris Drury, které Fox dobře zná z New York Rangers. Únorový turnaj hvězd mu příliš nevyšel, ve finále se nachomýtl k vítězné trefě Kanaďanů. Také to mohlo při skládání týmu sehrát roli.
SAM BENNETT (útočník, Kanada). Na olympijský turnaj nepřiletí ani nejužitečnější hráč play off uplynulé sezony NHL. Raubíř, dříč a provokatér, který dokonale ztělesňuje atributy, díky nimž Florida podruhé v řadě vládla. Překvapilo, že jej Kanada přehlédla, pro generálního manažera Douga Armstronga šlo o jedno z nejtěžších rozhodnutí.
ALEKSANDER BARKOV (útočník, Finsko). Kdyby zůstal zdravý, v Miláně by nechyběl. Táhl by první útok, patřil by k hlavním oporám, na dresu by měl kapitánské céčko. Jenže... Vážné zranění kolene vyřadilo Barkova na dlouhou dobu, dost možná na celou sezonu. Velká rána pro Floridu i Finy, pro které může být alespoň malou útěchou, že post centra mají i tak kvalitně obsazený Ahem, Hintzem či Lundellem. Ale Barkov je pouze jeden...
MARK SCHEIFELE (útočník, Kanada). Velmi podobný případ jako Robertson. A také další ukázka toho, že z takřka bezedné kanadské zásobárny výtečných hokejistů se zkrátka nedostane na každého. Scheifele chyběl i na Four Nations, už tehdy se nad jeho absencí leckdo podivoval. Ve Winnipegu vyčnívá, i když se mužstvo trápí. „Hraju asi nejlepší hokej v životě, ani tak to nestačilo,“ hlesl dvaatřicetiletý centr.
MATTIAS EKHOLM (obránce, Švédsko). Krátká švédská odbočka. Nejprve do defenzivy, kde schází jedna očekávaná stálice. Ekholm nikdy v NHL tolik nevynikal čísly, spíš spolehlivostí, pracovitostí a schopností znepříjemnit pobyt na ledě hvězdám soupeřů. Věk ale nezastavíte. Letos mu bude už šestatřicet, začíná zpomalovat. I proto dostali přednost jiní.
MARCUS JOHANSSON (útočník, Švédsko). Zúčastnil se posledních dvou světových šampionátu, v osmnácti duelech nastřádal dvacet bodů. Zanechal velice slušný dojem, možná si myslel, že trenér Sam Hallam vezme jeho výkony na mezinárodní úrovni a osobní zkušenost v potaz. Nestalo se, útočník Minnesoty zůstane doma.
EVAN BOUCHARD (obránce, Kanada). Hojně diskutované jméno. Pokud bychom vzali v potaz čistě ofenzivní dovednosti, patří v porovnání se zbytkem kanadských beků mezi nejlepší trojici. V Edmontonu, kde podporuje McDavida s Draisaitlem, mu body naskakují po hrstech. Tak kde je problém? Bouchard je náchylný k defenzivním hrubkám, potkávají ho až příliš často. Není divu, že se Armstrong vydal bezpečnější cestou.
MACKENZIE BLACKWOOD (brankář, Kanada). Gólmanský post prvního českého soupeře se může zařadit k velkým tématům turnaje. Binnington dostal důvěru i přes mizernou formu, jedou také Thompson a Kuemper. Jméno brankářské jistoty Colorada, nejlepšího týmu NHL, některým v nominaci schází. O šanci si říkal i jeho zkušenější parťák Wedgewood.
SETH JARVIS (útočník, Kanada). Na olympijské hry si myslel, účast na Four Nations jej namotivovala ještě víc. Očekávalo se, že se tahoun Caroliny bude pohybovat na hraně nominace. Nakonec se těsně nevešel: „Dal jsem si pár dní na to, abych to vstřebal, vypořádal se s emocemi. Cítím pachuť, ale teď je čas se přes to přenést.“
LANE HUTSON (obránce, USA). Zajímavý případ. Excelentní bruslař, mimořádně šikovný na puku. Nejlepší nováček uplynulé sezony NHL, kterého Američané nepozvali ani na letní kemp. Vedení se nelíbilo, že obránce Montrealu odřekl účast na mistrovství světa. V jedenadvaceti má velké turnaje teprve před sebou. Tedy pokud nezmění občanství a nebude reprezentovat Kanadu, čímž v srpnu pohrozil jeho otec.
ALEX DEBRINCAT (útočník, USA). Pátý nejproduktivnější Američan v NHL (24+25). I díky němu Detroit v nabité Atlantické divizi až překvapivě šlape. Velice schopný zakončovatel se skvělou ranou zápěstím doplatil na tvrdou konkurenci na pozicích křídel, generální manažer Bill Guerin raději ukázal na urostlejší a silovější hokejisty.
COLE CAUFIELD (útočník, USA). Podobný případ jako DeBrincat. Menší vzrůstem (172 centimetrů), s držením hokejky na pravou stranu a čuchem na góly. Za Montreal jich v této sezoně nasázel jedenadvacet, zřejmě překoná bodové maximum z uplynulého ročníku (70). Ani výborné výkony mu ale nominaci nepřinesly.
TRAVIS KONECNY (útočník, Kanada). Vedle Bennetta a Jarvise další ofenzivní hráč, který oproti Four Nations vypadl z kanadské soupisky. Na únorovém turnaji naskočil jen dvakrát, finále proti USA strávil na tribuně. Útočník Philadelphie nemá špatnou sezonu, ale verdikt kanadské reprezentace přijal: „Chápu to, nepřesvědčil jsem je, nikomu nic nezazlívám. Můžu vinit jen sám sebe.“
WYATT JOHNSTON (útočník, Kanada). Zámořskou velmoc ještě nikdy nereprezentoval, dokonce nebyl ani juniorském šampionátu. Kdyby bývala dorazila olympijská pozvánka, to by byl, panečku, debut! Johnston se v Dallasu rychle zařadil mezi nepostradatelné, dostal na starost post prvního centra. Pokud mu forma vydrží, v budoucnu může Kanadu táhnout. Nezapomínejme, že mu je teprve dvaadvacet.
JAKOB CHYCHRUN (obrana, Kanada). Ani on neměl k nominaci daleko. Ve Washingtonu herně vyzrál, dokázal stabilizovat výkonnost. K jeho smůle a údivu některých expertů bere Kanada do Milána úplně stejnou defenzivu jako na Four Nations. Včetně Doughtyho, Parayka, Sanheima či Harleyho, kterým aktuální ročník tolik nevychází.
LOGAN COOLEY (útočník, USA). Vstup do sezony mu vyšel náramně, od Utahu si vysloužil i tučné prodloužení smlouvy (na 8 let za 80 milionů dolarů). Pak lehce přibrzdil, stejně jako celý tým. Navrch přišly zdravotní potíže, od začátku prosince nehraje. Nebýt nepříjemného zranění po nárazu nohou do tyče, Cooley klidně mohl na americké soupisce figurovat. Nakročeno měl slušně.
CUTTER GAUTHIER (útočník, USA). Jedna z hlavních tváří nastupující americké generace. Gauthier má zlato z juniorského mistrovství světa, loni byl součástí vítězného týmu i na šampionátu dospělých. Přechod do NHL zvládl bravurně, v Anaheimu posbíral v této sezoně čtyřicet bodů (20+20). Podle informací ze zámoří i o něm generální manažer Bill Guerin vážně přemýšlel.
