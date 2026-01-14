Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Autor:
  11:02
Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada zvučných jmen zůstane doma, v nominacích chybí vinou velké konkurence či zdravotních problémů. Prohlédněte si seznam hvězd, které se do Milána nepodívají.
Connor Bedard během utkání s Calgary. Kanadský útočník Connor Bedard. Obránce New York Islanders Matthew Schaefer (v popředí) kontroluje puk, napadá... Jason Robertson se raduje z gólu do sítě New York Islanders. Obránce Rangers Adam Fox během zápasu s Minnesotou Kanadský útočník Sam Bennett slaví se Stanley Cupem. Kapitán Floridy Aleksander Barkov slaví obhajobu Stanley Cupu, těžký pohár... Mark Scheifele z Winnipegu kontroluje puk, zezadu se k němu tlačí MacKenzie... Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights (vpravo) a Mattias Ekholm z Edmonton Oilers... Švéd Marcus Johansson před brankou Kazachstánu. Obránce Edmontonu Evan Bouchard vede puk v první třetině zápasu proti Seattlu... Útočník Eetu Luostarinen (Florida) kope puk na brankáře Mackenzieho Blackwooda...

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Na helmě máš nedovolené barvy, slyšel Valenta. A pak posunul lidské hranice

Premium
Akrobatický lyžař Aleš Valenta slaví na olympiádě v Salt Lake City.

Několikrát si protáhl ruce a zarotoval trupem, aby tělo přichystal na nápor, kterému ho za chvíli vystaví. Jen co se odrazil směrem k můstku, přiložil si ruce na spánky. A potom Aleš Valenta předvedl...

Díra v ledu a nutný kapacitní ústupek. Test hokejové haly pro OH vzbudil i rozpaky

Fanoušci sledují testovací utkání v olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.

Odkládaná a tolik očekávaná zatěžkávací zkouška konečně proběhla. A výsledek? Poněkud rozpačitý. Hned první zápas v nové, ještě stále nedokončené Santa Giulia Ice Hockey Areně, která bude hostit...

V prodejích lístků jsme i před Kanadou, říká Kejval. Co ubytování pro Ledeckou?

Hokejista Jakub Voráček a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval na...

Už jen dvacet dva dní zbývá do startu zimních olympijských her v Itálii. „Vrcholí nominace, definitivně ji budeme znát za týden. Finalizujeme olympijský festival v Českých Budějovicích i Český dům v...

15. ledna 2026  17:30

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Tina (bílá) a Milo. Maskoti olympijských her při fotbalovém utkání na San Siru.

Jedním z krásných a nezapomenutelných momentů olympijských her bývá tradičně slavnostní zahájení. ZOH v Miláně a Cortině ho představí 6. února na ikonickém stadionu San Siro v Miláně. Jak bude...

15. ledna 2026

Jste možná silnější, ale já střílím lépe než vy, věděl Moravec v Soči. A nemýlil se

Premium
Ondřej Moravec dojíždí pro stříbrnou medaili ve stíhacím závodě na zimní...

Je jedním ze symbolů zlaté éry českého biatlonu. A dobu medailových žní by rád pomohl vrátit zpět, tentokrát už jako trenér. Ondřej Moravec a olympiáda, to je rošťácky vyplazený jazyk a radostné...

15. ledna 2026

Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan

Miroslav Šatan

Nominaci na olympijské hry oznámili už v minulém týdnu, vzhledem k inspekční cestě do zámoří ale soupisku slovenských hokejistů okomentovali trenér Vladimír Országh a generální manažer Miroslav Šatan...

14. ledna 2026  17:45

Manipulace! Americká skeletonistka přišla o šesté olympijské hry, viní Kanadu

Katie Uhlaenderová ze Spojených států jede na trati během ZOH v Pekingu 2022....

Ve sbírce má dva tituly mistryně světa a z této akce celkem šest cenných kovů. Na olympijských hrách nechyběla od Turína 2006, v Soči 2014 jí medaile unikla jen o titěrných 0,04 sekundy. Američanka...

14. ledna 2026  13:10

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

14. ledna 2026  9:18

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se kvapem blíží. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. V přehledném textu najdete kompletní program závodů a také...

14. ledna 2026  9:15

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

14. ledna 2026  9:13

Kámen váží 19 kilo a stojí 50 tisíc. Jak se hraje curling s českými olympioniky

Český curler Lukáš Klíma.

Přezdívá se mu šachy na ledě, sami hráči ho nazývají sportem gentlemanů. Z televize curling znám a baví mě, ale jaký je naživo? A rovnou pod dohledem českých reprezentantů, kteří už za necelý měsíc...

13. ledna 2026  16:01

