|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry
Zimní olympijské hry 2026
Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.
- 1.20
- 5.00
- 25.00
Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?
Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...
Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry
Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Na helmě máš nedovolené barvy, slyšel Valenta. A pak posunul lidské hranice
Několikrát si protáhl ruce a zarotoval trupem, aby tělo přichystal na nápor, kterému ho za chvíli vystaví. Jen co se odrazil směrem k můstku, přiložil si ruce na spánky. A potom Aleš Valenta předvedl...
Díra v ledu a nutný kapacitní ústupek. Test hokejové haly pro OH vzbudil i rozpaky
Odkládaná a tolik očekávaná zatěžkávací zkouška konečně proběhla. A výsledek? Poněkud rozpačitý. Hned první zápas v nové, ještě stále nedokončené Santa Giulia Ice Hockey Areně, která bude hostit...
V prodejích lístků jsme i před Kanadou, říká Kejval. Co ubytování pro Ledeckou?
Už jen dvacet dva dní zbývá do startu zimních olympijských her v Itálii. „Vrcholí nominace, definitivně ji budeme znát za týden. Finalizujeme olympijský festival v Českých Budějovicích i Český dům v...
Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat
Jedním z krásných a nezapomenutelných momentů olympijských her bývá tradičně slavnostní zahájení. ZOH v Miláně a Cortině ho představí 6. února na ikonickém stadionu San Siro v Miláně. Jak bude...
Jste možná silnější, ale já střílím lépe než vy, věděl Moravec v Soči. A nemýlil se
Je jedním ze symbolů zlaté éry českého biatlonu. A dobu medailových žní by rád pomohl vrátit zpět, tentokrát už jako trenér. Ondřej Moravec a olympiáda, to je rošťácky vyplazený jazyk a radostné...
Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan
Nominaci na olympijské hry oznámili už v minulém týdnu, vzhledem k inspekční cestě do zámoří ale soupisku slovenských hokejistů okomentovali trenér Vladimír Országh a generální manažer Miroslav Šatan...
Manipulace! Americká skeletonistka přišla o šesté olympijské hry, viní Kanadu
Ve sbírce má dva tituly mistryně světa a z této akce celkem šest cenných kovů. Na olympijských hrách nechyběla od Turína 2006, v Soči 2014 jí medaile unikla jen o titěrných 0,04 sekundy. Američanka...
Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry
Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...
Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?
Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...
Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek
Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se kvapem blíží. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. V přehledném textu najdete kompletní program závodů a také...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Kámen váží 19 kilo a stojí 50 tisíc. Jak se hraje curling s českými olympioniky
Přezdívá se mu šachy na ledě, sami hráči ho nazývají sportem gentlemanů. Z televize curling znám a baví mě, ale jaký je naživo? A rovnou pod dohledem českých reprezentantů, kteří už za necelý měsíc...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Účast na olympiádě? Bojujeme o play off. Slovenský brankář raději zůstane v Rusku
Před čtyřmi lety vychytal Slovákům v Pekingu nečekané třetí místo. Na bronzové, vzhledem k účasti hokejistů z NHL přetěžké obhajobě se ale brankář Patrik Rybár podílet nebude. Národní celek upozadil,...
Nejdřív ho nechtěla, teď spolu míří na hry. Snad nás nevyhodí ze školy, líčí curleři
Mezi účastníky olympijského turnaje curlingových smíšených dvojic budou suverénně nejmladší. Devatenáctiletá Julie Zelingrová a o dva roky starší Vít Chabičovský si místenku na blížící se hry v...