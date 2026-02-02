Stadiony a sportoviště ZOH 2026: kde se koná olympiáda v Miláně a Cortině?

  8:30
Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se nekonají jen ve dvou městech, jak by napovídal jejich oficiální název – atraktivních italských lokalit je totiž víc. Kde se boje o medaile odehrají a co jednotlivá sportoviště činí zajímavými, najdete v našem přehledu.

Jen pár dní před začátkem Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026 je ve sportovištích i v olympijské vesnici v Cortině d’Ampezzo cítit horečná atmosféra posledních příprav a vzrušení, | foto: Profimedia.cz

Cortina d’Ampezzo – přehled sportovišť

  • Olympijský curlingový stadion Cortina – curling
    Moderní aréna pro curling, hostila mistrovství Evropy a Světový pohár.
  • Sáňkařské centrum Cortina – boby, saně, skeleton
    Tradiční trať s historií závodů Světového poháru a mistrovství světa.
  • Park pro akrobatické lyžování a jízdu v boulích – akrobatické lyžování
    Adrenalinový areál pro slopestyle a big air, speciálně upravený pro ZOH 2026.

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině
  • Centrum alpského lyžování Tofana – alpské lyžování
    Pořádaly se zde ženské sjezdy a slalomy na MS i ve Světovém poháru, svahy jsou technicky náročné.
  • Biatlonová aréna Anterselva – biatlon
    Slavná aréna označovaná za „katedrálu biatlonu“, hostila 6× MS, každoročně se zde konají závody Světového poháru.

Milán – přehled sportovišť

  • Bruslařská aréna Milán – krasobruslení a rychlobruslení na krátké dráze
    Nová hala pro ZOH 2026 s kapacitou až 16 000 diváků.
  • Rychlobruslařský stadion Milán – rychlobruslení
    Moderní ledová plocha s digitální časomírou, dějiště mezinárodních závodů.
  • Hokejová aréna Rho a Hokejová aréna Santa Giulia – hokej
    Dvě arény, kde se odehrají všechny zápasy hokejového turnaje.
  • Olympijský stadion San Siro úvodní ceremoniál
    Ikonický stadion v Miláně, který bude hostit slavnostní otevření her.

Livigno

  • Snowpark Livigno – akrobatické lyžování a snowboarding
    Freestyle areál pro big air, slopestyle a závody v boulích, připravený pro olympijské závody.

Val di Fiemme

  • Stadion běžeckého lyžování Tesero – běh na lyžích a severská kombinace
    Modernizovaný stadion pro běh na lyžích a severskou kombinaci, hostil MS a Světový pohár.
  • Skokanský stadion „Giuseppe Dal Ben“ – severská kombinace a skoky na lyžích
    Hostil 3× MS a řadu závodů Světového poháru a proslul svými ikonickými skokanskými můstky.

Stelvio

  • Lyžařské centrum Stelvio – alpské lyžování a skialpinismus
    Je pravidelně součástí závodů Světového poháru, závodnící si vychutnají technicky náročné tratě.

Verona

  • Olympijská aréna Verona – závěrečný ceremoniál
    Historická aréna, kde proběhne slavnostní zakončení ZOH 2026.
Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

Musím Ledeckou brzdit, říká její věhlasný kouč. Vidí v ní podobu s italskou hvězdou

Premium
Ester Ledecká na trati superobřího slalomu ve Val d’Isere.

Den, kdy si Ester Ledecké všiml poprvé, si nevybavuje. „Tak rok 2016, 2017?“ zapřemýšlí nahlas Ital Michael Mair. „Určitě to bylo dávno před Pchjongčchangem, kde ji po olympijském zlatu v super-G...

31. ledna 2026

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

30. ledna 2026  19:36

