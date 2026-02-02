Stadiony a sportoviště ZOH 2026: kde se koná olympiáda v Miláně a Cortině?

Cortina d’Ampezzo – přehled sportovišť
- Olympijský curlingový stadion Cortina – curling
Moderní aréna pro curling, hostila mistrovství Evropy a Světový pohár.
- Sáňkařské centrum Cortina – boby, saně, skeleton
Tradiční trať s historií závodů Světového poháru a mistrovství světa.
- Park pro akrobatické lyžování a jízdu v boulích – akrobatické lyžování
Adrenalinový areál pro slopestyle a big air, speciálně upravený pro ZOH 2026.
- Centrum alpského lyžování Tofana – alpské lyžování
Pořádaly se zde ženské sjezdy a slalomy na MS i ve Světovém poháru, svahy jsou technicky náročné.
- Biatlonová aréna Anterselva – biatlon
Slavná aréna označovaná za „katedrálu biatlonu“, hostila 6× MS, každoročně se zde konají závody Světového poháru.
Milán – přehled sportovišť
- Bruslařská aréna Milán – krasobruslení a rychlobruslení na krátké dráze
Nová hala pro ZOH 2026 s kapacitou až 16 000 diváků.
- Rychlobruslařský stadion Milán – rychlobruslení
Moderní ledová plocha s digitální časomírou, dějiště mezinárodních závodů.
- Hokejová aréna Rho a Hokejová aréna Santa Giulia – hokej
Dvě arény, kde se odehrají všechny zápasy hokejového turnaje.
- Olympijský stadion San Siro – úvodní ceremoniál
Ikonický stadion v Miláně, který bude hostit slavnostní otevření her.
Livigno
- Snowpark Livigno – akrobatické lyžování a snowboarding
Freestyle areál pro big air, slopestyle a závody v boulích, připravený pro olympijské závody.
Val di Fiemme
- Stadion běžeckého lyžování Tesero – běh na lyžích a severská kombinace
Modernizovaný stadion pro běh na lyžích a severskou kombinaci, hostil MS a Světový pohár.
- Skokanský stadion „Giuseppe Dal Ben“ – severská kombinace a skoky na lyžích
Hostil 3× MS a řadu závodů Světového poháru a proslul svými ikonickými skokanskými můstky.
Stelvio
- Lyžařské centrum Stelvio – alpské lyžování a skialpinismus
Je pravidelně součástí závodů Světového poháru, závodnící si vychutnají technicky náročné tratě.
Verona
- Olympijská aréna Verona – závěrečný ceremoniál
Historická aréna, kde proběhne slavnostní zakončení ZOH 2026.