Mnohé fanoušky situace zmátla, však i samotní slovenští hokejisté nevěděli, že ještě není hotovo.
Byť jen velmi nepravděpodobný scénář by je ze čtvrtfinále vyšoupl.
Slováci měli před posledním zápasem ve skupině osud ve svých rukou, k zajištění prvního místa jim stačil jeden bod. Nikoliv prohra o dva góly, jak si mnozí na sociálních sítích mysleli.
I ta jim však pravděpodobně bude stačit.
ONLINE: Finové drtí Itálii, Slováci i přes prohru mohou rovnou do čtvrtfinále
Potřebují k ní ale výhru Finska nad Itálií, tedy naplnění papírových předpokladů, kdy jasný favorit porazí velkého outsidera. Avšak domácí celek jak v zápase proti Švédsku, tak také v pátek proti Slovensku silnější týmy deptal, především proti Slovákům sahal i po bodech.
Když ale Finové tuhou italskou obranu zdolají a vyhrají, Slováci budou první a vyhnou se osmifinále.
Vznikla by totiž minitabulka mezi Slovenskem, Švédskem a Finskem. Všechny týmy by měly mezi sebou na kontě jednu výhru a jednu porážku, rozhodovalo by skóre ze vzájemných zápasů.
Pořadí by vypadalo takto:
1. Slováci 7:6.
2. Finové 5:5.
3. Švédové 6:7.
Ale co když Italové uzmou v souboji s Finskem třeba jen jeden bod?
Pak žádná minitabulka vznikat nebude, Finové by měli méně bodů než dva výše zmínění soupeři. V takovém případě by první místo udrželi Švédové díky lepšímu vzájemnému zápasu se Slováky.
To by bylo pro svěřence Vladimíra Országha velmi kruté.
Ale i ze druhé příčky by mohl tým ze skupiny B postoupit rovnou do čtvrtfinále, do něj totiž zamíří také nejlepší tým z druhých míst. O tom se však rozhodne až v neděli.