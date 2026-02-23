Poprvé od Zázraku, na úchvatném turnaji. Jak Američané vládli v hokejové oáze

Američané slaví zlatou medaili (22. února 2026)

Dan Hübsch
Od našeho zpravodaje v Itálii - Bitvy o Stanley Cup teprve přijdou, světový šampionát také. Už v druhé polovině února je ale jisté, že hlavní vrchol má tato hokejová sezona za sebou. Do arény Santa Giulia zavítali ti nejlepší z nejlepších, po předlouhých dvanácti letech na olympijské scéně. Přihlížet jejich zápolení, to byl zážitek na celý život.

Velkou tečku v neděli obstarala fenomenální bitva o zlato, v očekávaném obsazení, jaké většina fanoušků vyhlížela. Narazily na sebe dva nejlepší celky na turnaji, přebité hvězdami z NHL.

Milán ovládly pokřiky „Let’s go, Canada!“ a „U-S-A“. I když Milán…

Z města vyjma pár oblastí v centru a na sportovištích olympijská atmosféra po celých šestnáct soutěžních dní příliš nesálala.

Jakmile jste se ale vydali do jihovýchodního cípu metropole, mohli jste si všimnout táhlých modrých zdí, které obléhaly v dáli schovanou obrovskou stavbu se třemi prstenci. A v jejím okolí? Nic.

Místo poháru se předávala vlajka. Znovu se symbolicky připojil i tragicky zesnulý Johnny Gaudreau skrze dres s jeho číslem 13, který v kabině šampionů visel po celý turnaj.

