Poprvé od Zázraku, na úchvatném turnaji. Jak Američané vládli v hokejové oáze

Velkou tečku v neděli obstarala fenomenální bitva o zlato, v očekávaném obsazení, jaké většina fanoušků vyhlížela. Narazily na sebe dva nejlepší celky na turnaji, přebité hvězdami z NHL.
Milán ovládly pokřiky „Let’s go, Canada!“ a „U-S-A“. I když Milán…
Z města vyjma pár oblastí v centru a na sportovištích olympijská atmosféra po celých šestnáct soutěžních dní příliš nesálala.
Jakmile jste se ale vydali do jihovýchodního cípu metropole, mohli jste si všimnout táhlých modrých zdí, které obléhaly v dáli schovanou obrovskou stavbu se třemi prstenci. A v jejím okolí? Nic.
Místo poháru se předávala vlajka. Znovu se symbolicky připojil i tragicky zesnulý Johnny Gaudreau skrze dres s jeho číslem 13, který v kabině šampionů visel po celý turnaj.