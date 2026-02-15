1920 Vyloučení agresorů 1. světové války
Olympijské hry v roce 1920 se konaly jen 18 měsíců po skončení první světové války. Rány z v té době nejkrvavějšího konfliktu v dějinách tak byly stále ještě velmi živé a účast na hrách byla odepřena poraženým státům.
V Antverpách se tak nepředstavili žádní sportovci z Německa, Rakouska, Bulharska, Maďarska a Turecka. A němečtí sportovci byli z olympiády vyloučeni ještě v Paříži 1924.
Stejný postup pak zvolil MOV také po druhé světové válce. Účast na olympijských hrách v roce 1948 v Londýně měli zakázanou sportovci Německa a Japonska.
