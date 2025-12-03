Počasí naruší předání olympijské štafety Italům, tisíce školáků přijdou o zábavu

Řecký olympijský výbor v prohlášení uvedl, že kvůli hrozbě špatného počasí odpadne kulturní program a za účasti omezeného počtu lidí se uskuteční jen protokolární část ceremonie. Odpadne také účast tisíců školáků, kteří měli slavnost na Panaténském stadionu – dějišti prvních novověkých olympijských her v roce 1896 – sledovat.
Olympijský oheň pro Milán a Cortinu hoří, poprvé vzplál pod střechou
Oheň pro ZOH 2026 byl zapálen minulou středu v Olympii, kvůli špatné předpovědi poprvé v historii pod střechou v sále místního muzea. Pochodeň se poté týden pohybovala po Řecku a ve čtvrtek oheň převezmou italští pořadatelé, aby ho dopravili na Apeninský poloostrov. Tam se pochodeň vydá o dva dny později z historického stadionu dei Marmi v Římě na pouť dlouhou 12 000 kilometrů, při níž navštíví všech 110 italských provincií. V pondělí 26. ledna dorazí do Cortiny d’Ampezzo – přesně 70 let po zahajovacím ceremoniálu her v roce 1956 na stejném místě.
Štafeta, do níž se zapojí 10 001 běžců, vyvrcholí 6. února v Miláně, kde se na stadionu San Siro uskuteční zahajovací ceremoniál.