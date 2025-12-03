Počasí naruší předání olympijské štafety Italům, tisíce školáků přijdou o zábavu

  9:42
Cestu olympijské pochodně Řeckem stále provází nepřízeň počasí. Poté, co musela být minulý týden upravena tradiční ceremonie zapálení ve starověké Olympii, bude kvůli hrozbě bouřek výrazně zkráceno čtvrteční slavnostní předání ohně v Aténách delegaci blížících se zimních her v Miláně a Cortině d’Ampezzo.
Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří, třímá ho herečka Mary Minaová v roli...

Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří, třímá ho herečka Mary Minaová v roli kněžky. | foto: Thanassis StavrakisAP

Holubice míru vzlétá u příležitosti zapálení ohně pro hry v Miláně a Cortině.
Řecký veslař Petros Gaidatzis a bývalá italská běžkyně na lyžích Stefania...
Řecký veslař Petros Gaidatzis jako první člen štafety s olympijským ohněm pro...
Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří, přebírá ho c řecký veslař Petros...
Řecký olympijský výbor v prohlášení uvedl, že kvůli hrozbě špatného počasí odpadne kulturní program a za účasti omezeného počtu lidí se uskuteční jen protokolární část ceremonie. Odpadne také účast tisíců školáků, kteří měli slavnost na Panaténském stadionu – dějišti prvních novověkých olympijských her v roce 1896 – sledovat.

Olympijský oheň pro Milán a Cortinu hoří, poprvé vzplál pod střechou

Oheň pro ZOH 2026 byl zapálen minulou středu v Olympii, kvůli špatné předpovědi poprvé v historii pod střechou v sále místního muzea. Pochodeň se poté týden pohybovala po Řecku a ve čtvrtek oheň převezmou italští pořadatelé, aby ho dopravili na Apeninský poloostrov. Tam se pochodeň vydá o dva dny později z historického stadionu dei Marmi v Římě na pouť dlouhou 12 000 kilometrů, při níž navštíví všech 110 italských provincií. V pondělí 26. ledna dorazí do Cortiny d’Ampezzo – přesně 70 let po zahajovacím ceremoniálu her v roce 1956 na stejném místě.

Štafeta, do níž se zapojí 10 001 běžců, vyvrcholí 6. února v Miláně, kde se na stadionu San Siro uskuteční zahajovací ceremoniál.

